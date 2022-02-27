УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5932 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Війна
36 585 56
Білорусь (5970) війна (56511) Волинь (650) обстріл (21114)

З боку Білорусі по військовій частині біля Володимира завдано повітряно-ракетного удару, - голова Волинської ОДА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

З боку Білорусі по військовій частині біля Володимира завдано повітряно-ракетного удару, - голова Волинської ОДА

З боку Білорусі по військовій частині біля міста Володимира вранці в неділю було завдано повітряно-ракетного удару, інформація про постраждалих уточнюється, повідомив голова Волинської обласної державної адміністрації Юрій Погуляйко.

"Сьогодні вранці нанесено повітряно-ракетний удар зі сторони Білорусі по військовій частині поблизу міста Володимира. Інформація про загиблих встановлюється", - сказав Погуляйко у зверненні, оприлюдненому у Facebook у неділю, передає Цензор.НЕТ.

Щодо решти території, за його словами, ситуація контрольована. Кордон не порушено.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Підрозділи ЗСУ готуються відбивати наступ РФ на Волині. На Півдні триває оборона, - Маляр
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+66
ця фотка це як символ кацапського Бліцкрігу
показати весь коментар
27.02.2022 13:49
+60
Проф. Преображенский


@prof_preobr

·
19 ч



Германия отправляет Украине 400 RPG.
Путин сумел добиться того, что казалось невозможным: российских солдат снова будут убивать германским оружием. Великий геополитик, величайший просто.
показати весь коментар
27.02.2022 13:49
+42
картина "днище"
показати весь коментар
27.02.2022 13:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Проф. Преображенский


@prof_preobr

·
19 ч



Германия отправляет Украине 400 RPG.
Путин сумел добиться того, что казалось невозможным: российских солдат снова будут убивать германским оружием. Великий геополитик, величайший просто.
показати весь коментар
27.02.2022 13:49 Відповісти
ця фотка це як символ кацапського Бліцкрігу
показати весь коментар
27.02.2022 13:49 Відповісти
картина "днище"
показати весь коментар
27.02.2022 13:51 Відповісти
😂😂😂
показати весь коментар
27.02.2022 14:01 Відповісти
****! підводний танк! сєкрєтноє аружіє *****!
показати весь коментар
27.02.2022 14:11 Відповісти
Это в моем районе. Сепары хотели перейти мост, но он был деревяным и очень старым, в итоге танки (вроде говорили про два) провалились. Потом, недалеко от того места, у них закончилась соляра и они пошли доставать её к ближайшему нефтеперегонном заводу, но местные узнали, после чего спустили всю соляру из цистерн. В общем ордынцы там застряли.
показати весь коментар
27.02.2022 13:54 Відповісти
Если что

Немецкий Блицкриг так то, тоже в наших водах остановился
показати весь коментар
27.02.2022 14:22 Відповісти
P.S. Несколько часов назад, в 10 км от того места, грады накрыли еще одну колонну рф, подождали пока вышли на трассу за населенный пункт и накрыли. Колонны больше нет.
показати весь коментар
27.02.2022 14:45 Відповісти
Руский военный танк пошел на ...уй
показати весь коментар
27.02.2022 15:21 Відповісти
так вот ты какой анало-говнет
показати весь коментар
27.02.2022 15:49 Відповісти
Стосовно Лукашенка і його погроз повномасштабного вступу у війну з Україною на боці Путіна...

1. Якщо хвацький Лукашенка не повний ідіот, то він має втокмачити в свою дурну гололовешку, що коли Україна вже перемелює Ординську армаду, то білоруську перемоле тим більше і набагато швидше ...

2. Путін має намір штовхнути Лукашенка саме в Західну Україну... - що тоді буде з здичавілими сябрами, які на це погодяться... - мабуть пояснювати нікому немає потреби

3. Сябри... тим більше не воюватимуть в Україні за Путіна...в умовах коли навіть частина росіян від цього відмовляється, а "всемогутній кадиров", після блискучого розгрому його елітних частин - більше посилати чеченців в Україну ВЖЕ "чомусь передумав " ... то білоруси - тим більше!

4. Якщо бацька відішле в Україну саме вірні та віддані йому війська, то які ж тоді залишаться в Білорусі, щоб захистити ЙОГО ж від гніву власного народу ?

Так що нинішня заява Луки - не більше, ніж путінські понти!
показати весь коментар
27.02.2022 19:46 Відповісти
сукв тараканья
показати весь коментар
27.02.2022 13:50 Відповісти
Я не военный эксперт....но мне кажется пора начинать минировать границу с Белоруссией
показати весь коментар
27.02.2022 13:50 Відповісти
Повірте -там ведуться роботи, все під контролем.
показати весь коментар
27.02.2022 13:52 Відповісти
Они по воздуху на вертолетах десант перебрасывают. Вдоль белорузгой границы нужно отряды со Стингерами выставлять
показати весь коментар
27.02.2022 13:52 Відповісти
"Дякуємо" білорусам - сидіть і далі по норах, як щурі.... ПС. А дипвідносини з Беларуссией розірвані вже, хтось знає?
показати весь коментар
27.02.2022 13:51 Відповісти
Та тільки ж презедент поговорив з лукашенко
показати весь коментар
27.02.2022 13:51 Відповісти
Значить не прогнувся перед покидьком вусатим,раз ракети полетіли.Молодець!Слава Україні!!!Героям слава!!!
показати весь коментар
27.02.2022 14:01 Відповісти
Уйобка Бульбанфюрера постигнет такая же кара, как плешивого КУЙла. Жто либо гаага или на брудершафт оба застрелятся в куйловвском бункере
показати весь коментар
27.02.2022 13:54 Відповісти
Сябры! Сейчас именно тот момент, когда надо ударить в спину Бульбофюреру. Рецепт коктейля Молотова ищите на сайтах Украины. Украина и Сябры понад усэ!
показати весь коментар
27.02.2022 13:54 Відповісти
Я думаю там таракан уже ничего не решает, там все делает этот троль с кацапстана. Если сами Беларусы не решат вопрос, то всю жизнь будут прокладкой между Европой и кацапией
показати весь коментар
27.02.2022 13:58 Відповісти
беларусы ничего уже не решат, беларусы в росийской окупации
показати весь коментар
27.02.2022 14:01 Відповісти
ух, ну ты и намерял жизни кацапстану... там скоро все колом станет.
показати весь коментар
27.02.2022 15:39 Відповісти
***** Белорусы вы ******** !
У вас сголовой проблемы ?
Вам не понятно тоже, видимо, куда вы собрались - ***** ? 5000 за 3 дня !!!
Алё !!!
Тут кацапского мяса девать некуда ещё вы ...

#Viva #Ukraine
показати весь коментар
27.02.2022 13:59 Відповісти
что-то мне подсказывает, что это даже не белорусские ракеты были, что вину за предоставление территори агрессору с Беларуси не снимает.
показати весь коментар
27.02.2022 15:41 Відповісти
руский лукашенка иди ***** !!
показати весь коментар
27.02.2022 14:00 Відповісти
Да ******* ракетам по их военным обьектам.Пусть таракан очкует ****
показати весь коментар
27.02.2022 14:01 Відповісти
все советуют ракетами *******. до хера этих ракет что-ли? девать их некуда? а крымский мост стоит...
показати весь коментар
27.02.2022 15:42 Відповісти
уявні ракети, розмазані, тонким шаром асфальту із реальним гешефтом як і заповідав говнокомандуючий лідер Всесвіту...
Але, є надія на Зе!Бень-супутник, якщо впаде на *****?
показати весь коментар
27.02.2022 18:00 Відповісти
В мене є надія, що білоруські частини перейдуть на наш бік. Просто хтось повинен це почати. Це дуууже глибоко теоретично, але...
показати весь коментар
27.02.2022 14:02 Відповісти
тільки, якщо жінки, що носять яйця своїх чоловіків , копатимуть їх по заду.
показати весь коментар
27.02.2022 18:02 Відповісти
долбень усатый мотивировал этот удар тем, что там жеж в Украине стоят войска и они угрожают белорашке..... *****-копать... мы уже и на белорашку напали ???????
показати весь коментар
27.02.2022 14:03 Відповісти
так Білорусь офіційно почало війну, цих підарів треба буде добивати як москалів всіх закопають
показати весь коментар
27.02.2022 14:07 Відповісти
дело в том что все обитатели менцких болот должны понимать что на них , не только на лукавом лежит вся отсетственность за то что русня воюет с Украиной с их болот. И отношение к болотным рабам в Украине точно такое же как и к монголоидной русне.
показати весь коментар
27.02.2022 14:11 Відповісти
Треба побільше летальної зброї і діяти на випередження, пора на гуманність щось покласти.
показати весь коментар
27.02.2022 14:13 Відповісти
Україна отримала від країн Заходу велику партію ракет класу "повітря-повітря"

https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/02/27/7134816/

Это очень и очень важно. После этого Украина получит преймущенство в воздухе.
показати весь коментар
27.02.2022 14:26 Відповісти
То після війни, крім української автономної республіки Крим, ще й українську автономну республіку Білорусь прийдеться відбудовувати?
показати весь коментар
27.02.2022 14:36 Відповісти
Треба відповідати по військовим об'єктам Білорусі. Пасивність України я вважаю зрадою нашого МО, яке їздило до Білорусі на спільні російсько-білоруські навчання та запевняли народ у тому, що агресії з боку Білорусі не буде.
показати весь коментар
27.02.2022 14:40 Відповісти
ці срані білоруси дуже пишаються своїм "партизанським" минулим. А їх онуки стали колаборанти - підуть під одну гребінку з руськими свинособаками.
показати весь коментар
27.02.2022 14:41 Відповісти
А це була зрада чи жахлива помилка ?
https://censor.net/ua/news/3317999/zalujnyyi_obgovoryv_z_nachalnykom_genshtabu_bilorusi_viyiskovopolitychnu_sytuatsiyu_v_regioni
показати весь коментар
27.02.2022 14:53 Відповісти
На куй пішов. Сиердиш лаптями.
показати весь коментар
27.02.2022 15:51 Відповісти
Ну бульбаши свой выбор сделали. Какой позор. Бульбаши сказал намеренно. Ибо белорусами права у них теперь нет называться. Или это право они теперь должны в борьбе заслужить.
показати весь коментар
27.02.2022 14:57 Відповісти
бульбашари - ви дно,кінчені уйо...,мерзота деградована!
показати весь коментар
27.02.2022 15:03 Відповісти
Беларусы , вы все рабы свинособак кацапских ?
показати весь коментар
27.02.2022 15:31 Відповісти
НПЗ Мозырь весомая часть экономики бульбенлэнда.
Калий ихний уже всрали.
Россия под санкциями не будет кормить.
В Беларуси начнется реальный голод.
показати весь коментар
27.02.2022 15:41 Відповісти
Осб вам й перемовини!!!
Треба по їх теж може вже ракатами *******!!!
показати весь коментар
27.02.2022 15:48 Відповісти
Може вже час в'їпать Мозирському НПЗ?
показати весь коментар
27.02.2022 16:10 Відповісти
це було б просто супер)
показати весь коментар
27.02.2022 16:21 Відповісти
Ха-ха Германия шлет панцер фаусты, чтоб жечь фашистские танки Московии... Это такая ирония судьбы.
показати весь коментар
27.02.2022 16:18 Відповісти
Бульбаш ******* провокує наших, щоб відкрити новий фронт і атакувати білоруською армією(
показати весь коментар
27.02.2022 16:20 Відповісти
В понедельник на валютном и финансовом рынке в России начнётся катастрофа, паника, Путин проигрывает войну, на днях в России начнётся нечто ужасное
показати весь коментар
27.02.2022 16:20 Відповісти
Я белорус (по паспорту и месту рождения). А потому мне стыдно! Будте вы прокляты, стадо безвольное. СЛАВА УКРАИНЕ!
показати весь коментар
27.02.2022 17:00 Відповісти
Путин не ожидал сопротивления и санкций от Европы. И вот мысли нашего главнокрмандующего - Но как же сваты и фильмы на россии .Что делать?а, ясно переговоры,,,
показати весь коментар
27.02.2022 17:00 Відповісти
 
 