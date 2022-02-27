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З боку Білорусі по військовій частині біля Володимира завдано повітряно-ракетного удару, - голова Волинської ОДА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
З боку Білорусі по військовій частині біля міста Володимира вранці в неділю було завдано повітряно-ракетного удару, інформація про постраждалих уточнюється, повідомив голова Волинської обласної державної адміністрації Юрій Погуляйко.
"Сьогодні вранці нанесено повітряно-ракетний удар зі сторони Білорусі по військовій частині поблизу міста Володимира. Інформація про загиблих встановлюється", - сказав Погуляйко у зверненні, оприлюдненому у Facebook у неділю, передає Цензор.НЕТ.
Щодо решти території, за його словами, ситуація контрольована. Кордон не порушено.
Топ коментарі
+66 Максім ХОЙ 07fb0949
показати весь коментар27.02.2022 13:49
+60 Перехватчик
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+42 botoks
показати весь коментар27.02.2022 13:51
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@prof_preobr
·
19 ч
Германия отправляет Украине 400 RPG.
Путин сумел добиться того, что казалось невозможным: российских солдат снова будут убивать германским оружием. Великий геополитик, величайший просто.
Немецкий Блицкриг так то, тоже в наших водах остановился
1. Якщо хвацький Лукашенка не повний ідіот, то він має втокмачити в свою дурну гололовешку, що коли Україна вже перемелює Ординську армаду, то білоруську перемоле тим більше і набагато швидше ...
2. Путін має намір штовхнути Лукашенка саме в Західну Україну... - що тоді буде з здичавілими сябрами, які на це погодяться... - мабуть пояснювати нікому немає потреби
3. Сябри... тим більше не воюватимуть в Україні за Путіна...в умовах коли навіть частина росіян від цього відмовляється, а "всемогутній кадиров", після блискучого розгрому його елітних частин - більше посилати чеченців в Україну ВЖЕ "чомусь передумав " ... то білоруси - тим більше!
4. Якщо бацька відішле в Україну саме вірні та віддані йому війська, то які ж тоді залишаться в Білорусі, щоб захистити ЙОГО ж від гніву власного народу ?
Так що нинішня заява Луки - не більше, ніж путінські понти!
У вас сголовой проблемы ?
Вам не понятно тоже, видимо, куда вы собрались - ***** ? 5000 за 3 дня !!!
Алё !!!
Тут кацапского мяса девать некуда ещё вы ...
#Viva #Ukraine
Але, є надія на Зе!Бень-супутник, якщо впаде на *****?
https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/02/27/7134816/
Это очень и очень важно. После этого Украина получит преймущенство в воздухе.
https://censor.net/ua/news/3317999/zalujnyyi_obgovoryv_z_nachalnykom_genshtabu_bilorusi_viyiskovopolitychnu_sytuatsiyu_v_regioni
https://censor.net/ua/news/3317578/smishno_zvuchyt_reznikov_zayavyv_scho_9_tys_viyiskovyh_rf_yaki_perebuvayut_u_bilorusi_nedostatno_dlya
Калий ихний уже всрали.
Россия под санкциями не будет кормить.
В Беларуси начнется реальный голод.
Треба по їх теж може вже ракатами *******!!!