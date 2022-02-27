З боку Білорусі по військовій частині біля Володимира завдано повітряно-ракетного удару, - голова Волинської ОДА

З боку Білорусі по військовій частині біля міста Володимира вранці в неділю було завдано повітряно-ракетного удару, інформація про постраждалих уточнюється, повідомив голова Волинської обласної державної адміністрації Юрій Погуляйко.

"Сьогодні вранці нанесено повітряно-ракетний удар зі сторони Білорусі по військовій частині поблизу міста Володимира. Інформація про загиблих встановлюється", - сказав Погуляйко у зверненні, оприлюдненому у Facebook у неділю, передає Цензор.НЕТ.

Щодо решти території, за його словами, ситуація контрольована. Кордон не порушено.

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