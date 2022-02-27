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Буча після обстрілу російськими окупантами: Горять багатоповерхівки та приватні будинки. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Буча після обстрілу російськими окупантами: Горять багатоповерхівки та приватні будинки. ФОТОрепортаж

В Бучі (Київська область) горять багатоповерхівки та приватні будинки.

Про це повідомляють користувачі у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Буча після обстрілу російськими окупантами: Горять багатоповерхівки та приватні будинки 01
Буча після обстрілу російськими окупантами: Горять багатоповерхівки та приватні будинки 02
Буча після обстрілу російськими окупантами: Горять багатоповерхівки та приватні будинки 03
Буча після обстрілу російськими окупантами: Горять багатоповерхівки та приватні будинки 04
Буча після обстрілу російськими окупантами: Горять багатоповерхівки та приватні будинки 05
Буча після обстрілу російськими окупантами: Горять багатоповерхівки та приватні будинки 06
Буча після обстрілу російськими окупантами: Горять багатоповерхівки та приватні будинки 07
Буча після обстрілу російськими окупантами: Горять багатоповерхівки та приватні будинки 08
Буча після обстрілу російськими окупантами: Горять багатоповерхівки та приватні будинки 09
Буча після обстрілу російськими окупантами: Горять багатоповерхівки та приватні будинки 10

Дивіться: В Бучі війська РФ обстріляли пам'ятник воїнам-афганцям. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+43
Какапське відроддя має бути знищене!
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27.02.2022 13:52
+15
Для нас кожен день - на вагу золота. Нас вбивають на очах всьго світу два виродки, Україну намагаються стерти з карти світу, націю знищити. Це 21 століття. Таке неможливо допустити.
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27.02.2022 13:56
+14
живыми сук
не брать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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27.02.2022 13:55
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Какапське відроддя має бути знищене!
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27.02.2022 13:52 Відповісти
Нам би допомогу тут спецназів країн союзників!
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27.02.2022 13:53 Відповісти
Сами справимся, а потом чтобы не сбавлять обороты - еще и Донбасс и Крым, Кубань, Курск, Ростов, Таганрог освободим и вернем !!!
.. на я бы остановился на развалинах кремля - чтобы в Украине ВСЕ эти "красоты кацапского мира" что они устроили Нам восстонавливали за деньги похороненной Нами недоимперии свинособак !!!
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27.02.2022 14:19 Відповісти
..да.. совсем забыл - и в первую очередь еще и почистим Свои - " авгиевы конюшни" от предателей, клоунов и барыг !!! СЛАВА УКРАИНЕ !!!!
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27.02.2022 14:21 Відповісти
Все забираем, кроме Москвы
10 миллионов мигрантов пусть себе оставят
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27.02.2022 14:21 Відповісти
не трынди бот
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27.02.2022 16:24 Відповісти
не ***** кацап помощь никогда не помешает
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27.02.2022 16:23 Відповісти
ипло прикрой кочерга старая !!! напомогали уже - помощь уже идет 8 год ..
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27.02.2022 17:01 Відповісти
тебе кацапу никто ничего не должен кроме передвижнйо печки
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27.02.2022 17:17 Відповісти
"военная корабльная сосна русни - ПНХ !!"
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27.02.2022 17:30 Відповісти
украина не в нато,дают только современное оружие.Говорили сто раз.)))
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27.02.2022 14:39 Відповісти
В странах НАТО вчера разрешили воевать в составе украинских вооружённых сил. Гибридная ответочка то есть.
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28.02.2022 12:53 Відповісти
Они пытаются выжечь Украину.
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27.02.2022 13:53 Відповісти
На оболони слышно это, громыхает не хило...
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27.02.2022 13:53 Відповісти
Варвары. Они не люди. Человекообразные звери.
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27.02.2022 13:54 Відповісти
живыми сук
не брать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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27.02.2022 13:55 Відповісти
Для нас кожен день - на вагу золота. Нас вбивають на очах всьго світу два виродки, Україну намагаються стерти з карти світу, націю знищити. Це 21 століття. Таке неможливо допустити.
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27.02.2022 13:56 Відповісти
У меня предложение. Все кацапские трупаки и их запчасти сгрести в одну кучу, выкопать одну большую яму и скинуть туда. Назвать «Русский скотомогильник», даже крест не ставить - просто на палку повесить георгиевскую ленту. Вот и будет им место для поломничества.
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27.02.2022 13:57 Відповісти
И паломников туда же.
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27.02.2022 14:02 Відповісти
Може ну його нах. в полон брати? Нелюди ...
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27.02.2022 14:03 Відповісти
Командиров допрашивать и на фарш. А молодое мясо, их принудительно послали... по клеткам, будут отстраивать все что натворили.
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27.02.2022 14:21 Відповісти
Я в дитинстві відпочивав в Бучі , в Ворзелі , в Ірпені ...

"Руцкій мір" крім зброю не на що не гідний (створити) -- виключно середньовічний дикун руйнатор .
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27.02.2022 14:09 Відповісти
а че там на донбасском направлении?
а то орки кричат что они там все захватывают
(хотя им конечно "очень" верить можно)
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27.02.2022 14:14 Відповісти
орки член в рот захватили по самое фаберже
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27.02.2022 14:18 Відповісти
наши родные украинские военные - бейте падлюк орков, которые принесли в нашу Украину горе и разрушения.. не жалейте тварей..
а потом орки, попавшие в плен - на видео плачут, что они не хотели.. не берите тварей в плен, они пришли в Украину убивать украинцев ..
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27.02.2022 15:02 Відповісти
бейте кацапов и всех кто сними лезет в
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27.02.2022 16:26 Відповісти
 
 