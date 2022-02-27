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Буча після обстрілу російськими окупантами: Горять багатоповерхівки та приватні будинки. ФОТОрепортаж
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
В Бучі (Київська область) горять багатоповерхівки та приватні будинки.
Про це повідомляють користувачі у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+43 Іван5
показати весь коментар27.02.2022 13:52
+15 ladyar
показати весь коментар27.02.2022 13:56
+14 Roman Rjevskiy
показати весь коментар27.02.2022 13:55
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Будь ласка, зачекайте...
.. на я бы остановился на развалинах кремля - чтобы в Украине ВСЕ эти "красоты кацапского мира" что они устроили Нам восстонавливали за деньги похороненной Нами недоимперии свинособак !!!
10 миллионов мигрантов пусть себе оставят
не брать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"Руцкій мір" крім зброю не на що не гідний (створити) -- виключно середньовічний дикун руйнатор .
а то орки кричат что они там все захватывают
(хотя им конечно "очень" верить можно)
а потом орки, попавшие в плен - на видео плачут, что они не хотели.. не берите тварей в плен, они пришли в Украину убивать украинцев ..