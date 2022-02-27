На Чернігівщині мінують шляхи ймовірного слідування колон РФ, жителів закликають не залишати населені пункти, - ОДА

Підрозділи ЗСУ та ТерОборони завершують мінування шляхів та перехресть ймовірного слідування ворожих колон по всій Чернігівській області

Про це Чернігівська ОДА повідомляє у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Увага! До жителів громад Чернігівської області!

Підрозділи ЗСУ та ТерОборони завершують мінування шляхів та перехресть ймовірного слідування ворожих колон по всій області.

Не рухайтесь за межами міст, селищ і сіл автошляхами на приватних авто! НЕ покидайте межі населених пунктів", - йдеться в повідомленні.

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