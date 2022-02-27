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На Чернігівщині мінують шляхи ймовірного слідування колон РФ, жителів закликають не залишати населені пункти, - ОДА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

На Чернігівщині мінують шляхи ймовірного слідування колон РФ, жителів закликають не залишати населені пункти, - ОДА

Підрозділи ЗСУ та ТерОборони завершують мінування шляхів та перехресть ймовірного слідування ворожих колон по всій Чернігівській області

Про це Чернігівська ОДА повідомляє у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Увага! До жителів громад Чернігівської області!

Підрозділи ЗСУ та ТерОборони завершують мінування шляхів та перехресть ймовірного слідування ворожих колон по всій області.

Не рухайтесь за межами міст, селищ і сіл автошляхами на приватних авто! НЕ покидайте межі населених пунктів", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: На Чернігівщині місцеві жителі зупинили російські танки та не пропускають їх далі. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+10
Как не стоит сдаваться в плен: инструкция для россиян

Если кто-то из России меня читает (а ведь читаете, чумные, знаю), передайте своим героям, что уже несколько ваших ********* наши забаранили просто из-за того, что те неправильно сдавались в плен.

Не надо ***** бежать к украинскому солдату, даже с поднятыми руками, *******! Мы понимаем, что вам очень хочется жить, но бегущий на украинского бойца противник считается целью и приводит к забараниванию.

Чтобы избежать забаранивания при сдаче в плен, нужно отбросить оружие максимально далеко, встать на колени или лечь, показав открытые руки и громко, ****, максимально громко излагать своё желание попасть в плен Вооружённым Силам Украины. Кричать «Путин *****» не возбраняется.

Громко кричите, а то в бою сами знаете, люди имеют обыкновение глохнуть. Особенно после того, как вы по мирняку *******. Такая, знаете, глухота сразу образовывается - ужас.

Попросили вам передать, а то вы, чума печальная, даже до этого допереть не можете.

Юрій Гудименко
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27.02.2022 14:05
+6
⚡️ Площадка Makersplace объявила о поддержке в сторону Украины в виде пожертвований, в том числе направляя заработанные на дропе Hackatao средства.
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27.02.2022 14:03
+6
⚡️Все возможные соперники России в плей-офф за выход на чемпионат мира-2022 отказались играть против нее из-за вторжения в Украину.
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27.02.2022 14:04
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А замінув´ть кримський перешийок нє.чи розхирячить
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27.02.2022 14:02 Відповісти
⚡️ Площадка Makersplace объявила о поддержке в сторону Украины в виде пожертвований, в том числе направляя заработанные на дропе Hackatao средства.
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27.02.2022 14:03 Відповісти
по ньому ще в Крим заходити нам
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27.02.2022 14:04 Відповісти
⚡️Все возможные соперники России в плей-офф за выход на чемпионат мира-2022 отказались играть против нее из-за вторжения в Украину.
показати весь коментар
27.02.2022 14:04 Відповісти
Как не стоит сдаваться в плен: инструкция для россиян

Если кто-то из России меня читает (а ведь читаете, чумные, знаю), передайте своим героям, что уже несколько ваших ********* наши забаранили просто из-за того, что те неправильно сдавались в плен.

Не надо ***** бежать к украинскому солдату, даже с поднятыми руками, *******! Мы понимаем, что вам очень хочется жить, но бегущий на украинского бойца противник считается целью и приводит к забараниванию.

Чтобы избежать забаранивания при сдаче в плен, нужно отбросить оружие максимально далеко, встать на колени или лечь, показав открытые руки и громко, ****, максимально громко излагать своё желание попасть в плен Вооружённым Силам Украины. Кричать «Путин *****» не возбраняется.

Громко кричите, а то в бою сами знаете, люди имеют обыкновение глохнуть. Особенно после того, как вы по мирняку *******. Такая, знаете, глухота сразу образовывается - ужас.

Попросили вам передать, а то вы, чума печальная, даже до этого допереть не можете.

Юрій Гудименко
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27.02.2022 14:05 Відповісти
Раздавайте кацапам запечатанные поллитра с разбавленным метиловым спиртом. Ярлыки клейте красивые.
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27.02.2022 14:06 Відповісти
брати кацапы говорят что они победили Харьков, вот их канал https://www.youtube.com/watch?v=UtYDERYiOJ0 на ютубе, кто сидит дома давайте поможем нашим военным тут в нете, кидаем по таким каналам видео на то что происходит на самом деле у нас в стране. ДОЛУЧАЙТЕСЬ, з нас кожен воїн.
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27.02.2022 14:06 Відповісти
⚡️Местные пишут в соцсетях, что с самого утра российские войска из с. Орлянское направляются в сторону Васильевки. (Запорожская область)
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27.02.2022 14:06 Відповісти
"На Харківщині жінка спалила БТР орків за допомогою коктейлю Молотова. Кінь на скаку це вже атстой... Будь, як жіночка з Харкова!"
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27.02.2022 14:10 Відповісти
 
 