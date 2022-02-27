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На Чернігівщині мінують шляхи ймовірного слідування колон РФ, жителів закликають не залишати населені пункти, - ОДА
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Підрозділи ЗСУ та ТерОборони завершують мінування шляхів та перехресть ймовірного слідування ворожих колон по всій Чернігівській області
Про це Чернігівська ОДА повідомляє у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Увага! До жителів громад Чернігівської області!
Підрозділи ЗСУ та ТерОборони завершують мінування шляхів та перехресть ймовірного слідування ворожих колон по всій області.
Не рухайтесь за межами міст, селищ і сіл автошляхами на приватних авто! НЕ покидайте межі населених пунктів", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+10 Cinichny Bandera
показати весь коментар27.02.2022 14:05
+6 Запорізький козак
показати весь коментар27.02.2022 14:03
+6 Запорізький козак
показати весь коментар27.02.2022 14:04
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Будь ласка, зачекайте...
Если кто-то из России меня читает (а ведь читаете, чумные, знаю), передайте своим героям, что уже несколько ваших ********* наши забаранили просто из-за того, что те неправильно сдавались в плен.
Не надо ***** бежать к украинскому солдату, даже с поднятыми руками, *******! Мы понимаем, что вам очень хочется жить, но бегущий на украинского бойца противник считается целью и приводит к забараниванию.
Чтобы избежать забаранивания при сдаче в плен, нужно отбросить оружие максимально далеко, встать на колени или лечь, показав открытые руки и громко, ****, максимально громко излагать своё желание попасть в плен Вооружённым Силам Украины. Кричать «Путин *****» не возбраняется.
Громко кричите, а то в бою сами знаете, люди имеют обыкновение глохнуть. Особенно после того, как вы по мирняку *******. Такая, знаете, глухота сразу образовывается - ужас.
Попросили вам передать, а то вы, чума печальная, даже до этого допереть не можете.
Юрій Гудименко