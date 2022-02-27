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Відмінності у формі та маркуванні між ЗСУ та російськими окупантами. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
В Збройних Силах України розповіли про основні відмінності в маркуванні та формі наших захисників та російських окупантів.
Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+12 Галина Шалаева 6370bbe2
показати весь коментар27.02.2022 14:11
+5 Bird Jackdaw
показати весь коментар27.02.2022 14:14
+5 Запорізький козак
показати весь коментар27.02.2022 14:17
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- Мертві бджоли...?
Відповідь - гудуть.
А коли і гудуть...?
Відповідь - то тихо-тихо.
Рускаязичная челюсть перевірку не пройде.
https://t.me/operativnoZSU/9268