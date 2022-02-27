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Відмінності у формі та маркуванні між ЗСУ та російськими окупантами. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

В Збройних Силах України розповіли про основні відмінності в маркуванні та формі наших захисників та російських окупантів.

Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+12
Раздавайте кацапам запечатанные поллитра с разбавленным метиловым спиртом. Ярлыки клейте красивые.
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27.02.2022 14:11
+5
Будьте пильні форма і колір техніки не означає що це на 100% наші, ворог хитрий і підступний!
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27.02.2022 14:14
+5
⚡️ Румыния предоставит Украине военную и гуманитарную помощь.
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27.02.2022 14:17
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Раздавайте кацапам запечатанные поллитра с разбавленным метиловым спиртом. Ярлыки клейте красивые.
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27.02.2022 14:11 Відповісти
роздавати думаю небезпечно, а от якщо кацапи самі знайдуть і вживуть - буде добре
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27.02.2022 14:31 Відповісти
Так це було потрібно йще 2-3 дні тому .
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27.02.2022 14:13 Відповісти
Будьте пильні форма і колір техніки не означає що це на 100% наші, ворог хитрий і підступний!
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27.02.2022 14:14 Відповісти
Перевірка:
- Мертві бджоли...?
Відповідь - гудуть.
А коли і гудуть...?
Відповідь - то тихо-тихо.

Рускаязичная челюсть перевірку не пройде.
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27.02.2022 14:30 Відповісти
*не гудуть
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27.02.2022 14:31 Відповісти
⚡️ Румыния предоставит Украине военную и гуманитарную помощь.
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27.02.2022 14:17 Відповісти
Хлопці, вони можуть знаки, мітки класти повз дороги на деревах, по ходу їзди, різних кольорів для орієнтування і напрямку руху тих чи інших колон. Тому всім мешканцям звертати увагу на дерева теж.
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27.02.2022 14:17 Відповісти
обозначения на свино-собачьей технике:
https://t.me/operativnoZSU/9268
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27.02.2022 14:21 Відповісти
Стільки ***** непотрібного і зайвого навантаження з'являється для простого розпізнавання свій чи ворог. Уявіть наскільки було б легше валити кацапів, якби всі українці розмовляли своєю, українською, мовою, а не мовою окупантів. Почув шо хтось ******* російською - застрелив *****. А так вони і в форму нашу можуть перевдягтись, і просто звичайні цивільні речі носити і шпигувати та вести диверсійну роботу.
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27.02.2022 14:34 Відповісти
Не треба забувати, що кацапи - це підлі, ниці, нікчемні істоти, які ********** рольові ігри. Вони можуть легко перевдягнутися у форму ЗСУ, як колись їхні срані дєди перевдягались у форму бандерівців. Вже були випадки, коли козломорді п#дори під виглядом наших захисників вештались містом, стукали у двері і повідомляли про "нємєдлєнную евакуацию". Люди залишали своє житло, а ці чорти починали займатись улюбленою справою - мародерити. То ж спершу перевіряйте невідомих на "паляницю".
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27.02.2022 14:35 Відповісти
Почти вся кацапская техника по окраске выглядит будто её нашли в свалке. И по внутренностям (где не сгорело) тоже.
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28.02.2022 12:49 Відповісти
 
 