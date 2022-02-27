З 28 лютого закриваються всі пункти пропуску на кордоні з РФ, Білоруссю та на придністровській ділянці, - Держприкордонслужба
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На кордоні з Росією, Білоруссю та на напрямку Придністров’я з 28 лютого закриваються усі пункти пропуску.
Про це повідомила Державна прикордонна служба, передає Цензор.НЕТ.
"У зв’язку із військовою агресією з боку росії та введенням воєнного стану на території України, КМУ затверджено розпорядження №188-р "Про тимчасове закриття деяких пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю". Зокрема, з 00 год. 00 хв. 28 лютого 2022 р. будуть тимчасово закриті пункти пропуску через державний кордон та пункти контролю на усій ділянці кордону з РФ, РБ, а також на центральній ділянці українсько-молдовського кордону. Це стосується і окремих авіаційних пунктів пропуску, серед яких "Бориспіль", "Київ"(Жуляни), "Харків", "Одеса", "Львів" та ін. Водночас буде забезпечено можливість пропуску громадян України на територію України", - розповіли прикордонники.
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мы до последнего рассчитывали на дипломатию, пришел момент сделать разворот на 180 градусов...
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Берлін перейде на постачання із США
"LNG термінали мають бути розширені якнайшвидше", - заявив канцлер Шольц під час виступу в Бундестазі.
Шольц заявив, що Росія зателефонувала ціни і загрожує безпеці всього континенту. Тому більше не може вважатися нормальним партнером.
Важливо. Це не означає, що сьогодні німці самі закривають труби, обрізають поставки і так далі. Ні. Це означає, що німці прозріли. І що росіяни більше не є партнерами. Як тільки LNG-термінали будуть розширені - нових контрактів не буде.
Все, шляху назад немає. Тепер Європа разом до кінця. Паралельно Брюссель планує розпочати постачання зброї та палива для української армії у масштабах ЄС.
https://t.me/operativnoZSU/9275
Порада європейським прикордонникам від моєї дружини : видавайте підгузники українським "чоловікам"-біженцям, щоб не було видно, що вони вср...
завтра буде ще більше фублєй, бггг
усі розмови повинні вестися з симетричних позицій