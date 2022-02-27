З 28 лютого закриваються всі пункти пропуску на кордоні з РФ, Білоруссю та на придністровській ділянці, - Держприкордонслужба

На кордоні з Росією, Білоруссю та на напрямку Придністров’я з 28 лютого закриваються усі пункти пропуску.

Про це повідомила Державна прикордонна служба, передає Цензор.НЕТ.

"У зв’язку із військовою агресією з боку росії та введенням воєнного стану на території України, КМУ затверджено розпорядження №188-р "Про тимчасове закриття деяких пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю". Зокрема, з 00 год. 00 хв. 28 лютого 2022 р. будуть тимчасово закриті пункти пропуску через державний кордон та пункти контролю на усій ділянці кордону з РФ, РБ, а також на центральній ділянці українсько-молдовського кордону. Це стосується і окремих авіаційних пунктів пропуску, серед яких "Бориспіль", "Київ"(Жуляни), "Харків", "Одеса", "Львів" та ін. Водночас буде забезпечено можливість пропуску громадян України на територію України", - розповіли прикордонники.

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