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З початку доби на Київщині загинули 9 людей, ще 60 цивільних і військових поранено, – голова ОДА Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

З початку доби на Київщині загинули 9 людей, ще 60 цивільних і військових поранено, – голова ОДА Кулеба

Дев'ятеро людей загинули та 60 було доставлено до лікарень у Київській області з початку повномасштабної російської агресії станом на 12:00 неділі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба у фейсбуці.

"Усього з початку 27 лютого до лікарень області доставлено 60 осіб – цивільних та військових. Маємо 9 летальних випадків", – написав Кулеба.

За його словами, зранку відбувається сильний обстріл у Бучі, Гостомелі, Ірпені.

"О 8:30 надійшло повідомлення про влучення в 9-поверховий будинок у Бучі. Пожежа локалізована. Скупчення російської техніки, зранку йде бій. У Бородянській територіальній громаді – бої з російськими військами. У напрямку на Вишгород – формується колона танків. Усі 9 територіальних громад Фастівського району та їхні населені пункти перебувають під нашим контролем. На територіях Фастівської, Калинівської та Глевахівської ТГ проводяться заходи щодо виявлення та знищення ДРГ ворога", – поінформував Кулеба.

Він зазначив, що пошкодження об'єктів критичної інфраструктури відсутні.

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"Територіальна оборона – Вишгородський та Бучанський батальйони прийняли бій. Броварський та Бориспільський виконують завдання на певних позиціях. Загиблих немає. Один поранений", – зазначив Кулеба.

Голова обладміністрації додав, що харчоблоки навчальних закладів забезпечують приготування їжі для місцевого населення та сил територіальної оборони.

"Заклади з цілодобовим перебуванням дітей забезпечені всім необхідним. Загалом ситуація на Київщині повністю контрольована", – наголосив Кулеба.

З початку доби на Київщині загинули 9 людей, ще 60 цивільних і військових поранено, – голова ОДА Кулеба 01
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27.02.2022 14:35 Відповісти
⚡️ Украинское приложение Reface запустило акцию на 200 млн пользователей, чтобы те узнали правду о войне России в Украине.

Компания начала рассылать российским пользователям уведомления с призывом выходить на митинги и защитить свой народ. Нажимая на оповещения, пользователи видят реальные кадры российского вторжения в Украину.
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27.02.2022 14:35 Відповісти
Собрал 12 небольших комплектов выживальщика (медицинские и гигиенические препараты первой необходимости и не портящиеся продукты типа тушенка,паштеты,сгущенка,чай,кофе,сладости ...),которыми можно пользоваться сегодня,или через неделю,или через год,и отнес в центр приема беженцев. Тьма народу приносят мешки,ящики,коробки,упаковки... Девочки-добровольцы все принимают,складывают и разбирают. Полно машин,автобусов и всякого другого транспорта. Даже не ожидал что там будет столько людей...
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27.02.2022 14:48 Відповісти
Греческие каналы передают. что Зеленский согласися на переговоры в гомеле и посылает своих представителей. Не очень верю. пока не услышу по нашим новостям
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27.02.2022 14:51 Відповісти
 
 