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Європейська рада на рівні міністрів закордонних справ розгляне фінансування постачання в Україну летальної зброї

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Європейська рада на рівні міністрів закордонних справ розгляне фінансування постачання в Україну летальної зброї

Європейській Раді запропонують використати фінансування ЄС для постачання летальної зброї та нелетальних матеріалів Україні для протистояння російським окупантам.

Ця пропозиція обговорюватиметься на позачерговому засіданні Європейської ради з питань закордонних справ, яке відбудеться увечері неділі у відеоформаті. Ініціатором проведення виступив верховний представник ЄС із питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я запропоную міністрам використати Європейський фонд миру для двох заходів екстреної допомоги. Вони спрямовані на фінансування постачання смертоносних матеріалів для героїчної української армії, яка чинить запеклий опір російським окупантам, а також забезпечення терміново необхідних нелетальних матеріалів, таких як паливо", – повідомив він напередодні засідання.

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Як зазначають у Європейській службі зовнішніх дій, ця пропозиція була за прямим запитом, зробленим міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у п'ятницю під час його звернення до міністрів закордонних справ ЄС.

Крім того, на обговорення міністрам буде винесено заяву про жорсткі економічні санкції, зроблену в суботу низкою країн та Єврокомісією. До них належать виключення певної кількості російських банків зі SWIFT, запобігання використанню Центральним банком Росії своїх міжнародних резервів та дії проти людей та організацій, які сприяють війні в Україні та шкідливій діяльності російського уряду. "Сьогоднішнє обговорення міністрів закордонних справ ЄС прокладе шлях до якнайшвидшого ухвалення всіх необхідних правових актів. Верховний представник також висуне низку можливих додаткових заходів щодо надання допомоги народу України перед лицем безглуздої агресії з боку Росії", – йдеться у повідомленні.

Крім того, в рамках засідання європейський комісар з питань гуманітарної допомоги Янез Ленарчич надасть оновлену інформацію щодо гуманітарної допомоги ЄС Україні та українським біженцям у сусідніх країнах.
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Топ коментарі
+5
Украинцы и все не байдужі до долі неньки, идите в ютуб, по соц.сетям кидайте ссылки на видео о том что на самом деле происходит в Украине вот например на канале https://www.youtube.com/watch?v=UtYDERYiOJ0 говорят что захвачен Харьков и что наши ВСУ бьют по городу а русские пришли чайку попить, на других каналах есть якобы захват чиченцами цасти ВСУ, это все бред а люди в коментах верят. Давайте вместе с ВСУ бороться против лаптей. РЕПОСТ приветствуется !!!
Мы победим только все вместе, СЛАВА УКРАИНЕ !!!
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27.02.2022 14:38
+3
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27.02.2022 14:41
+2
**** комментировать! Отметил как пропаганда терроризма. Ютюб и так **** видео исторических каналов блокирует и демонетизует, за то, что там про войны и геноциды рассказывается - нехай ради разнообразия вытрет то, что размещать не стоит.
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27.02.2022 14:46
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Украинцы и все не байдужі до долі неньки, идите в ютуб, по соц.сетям кидайте ссылки на видео о том что на самом деле происходит в Украине вот например на канале https://www.youtube.com/watch?v=UtYDERYiOJ0 говорят что захвачен Харьков и что наши ВСУ бьют по городу а русские пришли чайку попить, на других каналах есть якобы захват чиченцами цасти ВСУ, это все бред а люди в коментах верят. Давайте вместе с ВСУ бороться против лаптей. РЕПОСТ приветствуется !!!
Мы победим только все вместе, СЛАВА УКРАИНЕ !!!
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27.02.2022 14:38 Відповісти
Героям Слава!
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27.02.2022 14:40 Відповісти
кніжкі б тєбє пісать, "Чьорний Орьол-2"...

⚡️ Командир Брестской десантно-штурмовой бригады обратился к белорусским военным.

Подполковник запаса, командир Брестской десантно-штурмовой бригады Валерий Сахащик призвал их не выполнять преступные приказы по нападению на Украину👇

https://www.youtube.com/watch?v=a4PShicIQHA&ab_channel=Charter97video
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27.02.2022 14:40 Відповісти
Не надо смотреть это пропагандонское дерьмо. Комменты там жестко чистятся. Мой не просуществовал и 20 минут.
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27.02.2022 14:41 Відповісти
**** комментировать! Отметил как пропаганда терроризма. Ютюб и так **** видео исторических каналов блокирует и демонетизует, за то, что там про войны и геноциды рассказывается - нехай ради разнообразия вытрет то, что размещать не стоит.
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27.02.2022 14:46 Відповісти
Кожен повинен зайти, і залишити скаргу на канал
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27.02.2022 14:49 Відповісти
Цей николай - це бот, який хоче щоб ви розшарювали путінську брехню!
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27.02.2022 14:52 Відповісти
...а
Прем'єр Ізраїлю у розмові з Путіним запропонував посередницькі послуги Ізраїлю з метою припинення воєнних дій в Україні.Про це йдеться у повідомленні Кремля. Путін у розмові з прем'єром Ізраїлю відповів, що делегація РФ перебуває в Білорусії і готова до переговорів із представниками Києва, які досі не скористалися цією можливістю.
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27.02.2022 14:39 Відповісти
переговори ідуть на.......х..................уй
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27.02.2022 14:49 Відповісти
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27.02.2022 14:41 Відповісти
Украинцы и все не байдужі до долі неньки, идите в ютуб, по соц.сетям кидайте ссылки на видео о том что на самом деле происходит в Украине вот например на канале https://www.youtube.com/watch?v=UtYDERYiOJ0 говорят что захвачен Харьков и что наши ВСУ бьют по городу а русские пришли чайку попить, на других каналах есть якобы захват чиченцами цасти ВСУ, это все бред а люди в коментах верят. Давайте вместе с ВСУ бороться против лаптей. РЕПОСТ приветствуется !!!
Мы победим только все вместе, СЛАВА УКРАИНЕ !!!
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27.02.2022 14:41 Відповісти
На Херсонщині роми вкрали у кацапів танк
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27.02.2022 14:42 Відповісти
ЄС, нам потрібна ваша допомога тому що це вклад і у ваше майбутнє
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27.02.2022 14:43 Відповісти
Ещё только рассмотрит... как в замедленном кино...
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27.02.2022 14:44 Відповісти
 
 