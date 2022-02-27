Рішення про відключення низки банків РФ від SWIFT ухвалять сьогодні, - Боррель

Глави МЗС Євросоюзу ухвалять рішення про відключення низки російських банків від міжбанківської системи SWIFT.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми ухвалимо більше жорстких економічних санкцій, у тому числі виключення російських банків із системи SWIFT", - йдеться в повідомленні.

Також, за його словами, міністри обговорять пропозицію використати Європейський фонд сприяння миру "для фінансування постачання летальних озброєнь української армії".

Позачергова віртуальна зустріч міністрів закордонних справ країн ЄС розпочнеться сьогодні.

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