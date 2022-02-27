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Рішення про відключення низки банків РФ від SWIFT ухвалять сьогодні, - Боррель

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Рішення про відключення низки банків РФ від SWIFT ухвалять сьогодні, - Боррель

Глави МЗС Євросоюзу ухвалять рішення про відключення низки російських банків від міжбанківської системи SWIFT.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми ухвалимо більше жорстких економічних санкцій, у тому числі виключення російських банків із системи SWIFT", - йдеться в повідомленні.

Також, за його словами, міністри обговорять пропозицію використати Європейський фонд сприяння миру "для фінансування постачання летальних озброєнь української армії".

Позачергова віртуальна зустріч міністрів закордонних справ країн ЄС розпочнеться сьогодні.

Також читайте: Наступний пакет санкцій передбачає відключення частини російських банків від SWIFT та замороження активів Центробанку РФ, - фон дер Ляєн (оновлено)

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+19
Не сцать!
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27.02.2022 14:44
+5
нам не выстоять в одиночку против 2-х взбесившихся фюреров, пусть небо закрывают нахрен. сочувствующие наши...
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27.02.2022 14:43
+5
Мають бути протести - треба выключати всю Россію від свіфт. Що за торгівля зі вбивцями!
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27.02.2022 14:46
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нам не выстоять в одиночку против 2-х взбесившихся фюреров, пусть небо закрывают нахрен. сочувствующие наши...
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27.02.2022 14:43 Відповісти
Не сцать!
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27.02.2022 14:44 Відповісти
Не срать в памперсы
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27.02.2022 15:01 Відповісти
Принято и утверждено еще вчера вечером !но выкл займет как минимум сутки !
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27.02.2022 14:44 Відповісти
Все говорили о полном отключении России от SWIFT, а не отключении отдельных банков от этой системы.
Глава МИД ФРГ считает, что "наши меры не должны прежде всего затронуть жителей России, которые как не хотят, так и не отвечают за эту войну". Судя по всему, она считает, что на Украину напали не жители россии, а марсиане.
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27.02.2022 15:16 Відповісти
Украинцы и все не байдужі до долі неньки, идите в ютуб, по соц.сетям кидайте ссылки на видео о том что на самом деле происходит в Украине вот например на канале https://www.youtube.com/watch?v=UtYDERYiOJ0 говорят что захвачен Харьков и что наши ВСУ бьют по городу а русские пришли чайку попить, на других каналах есть якобы захват чиченцами цасти ВСУ, это все бред а люди в коментах верят. Давайте вместе с ВСУ бороться против лаптей. РЕПОСТ приветствуется !!!
Мы победим только все вместе, СЛАВА УКРАИНЕ !!!
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27.02.2022 14:44 Відповісти
Які люди вірять??? В Європі все бачать і знають не гірше нас. А в мордорі.... та ти їм там показуй наживо: ось перед тобою твою матір вбивають, якщо Скабеєва скаже, що не так - то не повірить своїм очам.
Перестаньте плекати надію, що до них можна донести правду.
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27.02.2022 15:24 Відповісти
Это не настоящий СВИФТ, это только к уже забаненым банкам
То есть с трупами нельзя общаться, с остальными можно
По сути хоть одно исключение, делает закон бессмысленным, так как все платежи путину за нефть и газ просто пойдут через него
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27.02.2022 14:44 Відповісти
Саме так.
Німці всіма способами допомагають пуйлу. Всього лиш стараються менше компрометуватися.

Колись говорили - бреше, як німець... і схоже, й будуть так говорити ще довго.
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27.02.2022 15:02 Відповісти
А Беларусь???
Эти паскуды будут через Беларусь работать.
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27.02.2022 14:46 Відповісти
Лукашенко собі % візме ))) Чи все забере )) Тому хай спробуютть )))
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27.02.2022 14:47 Відповісти
Мають бути протести - треба выключати всю Россію від свіфт. Що за торгівля зі вбивцями!
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27.02.2022 14:46 Відповісти
В понеділок побачим
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27.02.2022 14:56 Відповісти
Та скоріше вже розродіться, сил нема чекати.
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27.02.2022 15:28 Відповісти
скажу так
большое спасибо.............
как вы за......бали, партнеры наши, дорогие.
вывод у меня один.
вам нужны большие разрушения, большое количество смертей, нищая и разрушенная Ураина,
которая сейчас защищает и вас казлов, в том числе.
выражаю глубочайшую благодарность за то, что на четвертые сутки жесточайшей войны,
вы, люди без человечесской морали только собираетесь РЕШИТЬ, ****, не отключить РФ а
РЕШИТЬ об отключении нескольких банков рф
тоесть оставите путину немножко возможности не останавливать войну!
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27.02.2022 15:30 Відповісти
Когда же эти ******** примут?
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27.02.2022 17:31 Відповісти
Опять зрада. Европейцы решили отключить агрессора от СВИФТ, но так чтобы не отключать. Сегодня было объявлено, что банки, через которые режим Путина получает деньги за нефть и газ, из системы СВИФТ отключать не будут. Дескать, это связано с тем, что европейцы должны иметь возможность рассчитываться за приобретаемые энергоносители. Таким образом, от СВИФТа отключат только мелкие банки, работа которых ничего не решает. Типа, и Украине помогли, и себе не навредили.
Суки!
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27.02.2022 17:49 Відповісти
 
 