Італія обіцяє негайно надати Україні 110 млн євро на знак солідарності та підтримки українського народу
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Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо повідомив про підписання резолюції щодо негайної виплати 110 мільйонів євро уряду Києва для підтримки українського народу.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням наа Інтерфакс-Україн, про це він повідомив у соцмережі.
"Я сказав своєму колезі Дмитру Кулебі, що щойно підписав резолюцію про негайну виплату 110 мільйонів євро уряду Києва як конкретне вираження італійської солідарності та підтримки народу, з яким у нас братські відносини", - написав Майо.
Топ коментарі
+3 olele
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+2 ВячеславVID
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+1 Папєрєднік
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С Харькова и с Крыма движутся навстречу орки . ‼️‼️
Норм.
, Германия прерывает все научные проекты с РФ, а именно:
1. Сотрудничество между немецкими государственными научными агенствами и российскими прекращается немедленно.
2. Новые билатеральные проекты между немецкими научными организация и российскими учёными (тут читать - афилированными с российскими научными заведениями) не рассматриваются, существующие - замораживаются
.3. Коммуникация по уже идущим проектам должна быть немедленно прекращена.
4. Если в каком-то мультинациональном проекте присутствует Россия, решение о заморозке её участия должно быть обсуждено с другими партнёрами.
выходец эмигрантпревентивный беженец из пуйлостана - категорически приветствую такое решение своей страны.
Мы победим только все вместе, СЛАВА УКРАИНЕ !!!