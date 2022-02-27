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Італія обіцяє негайно надати Україні 110 млн євро на знак солідарності та підтримки українського народу

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Італія обіцяє негайно надати Україні 110 млн євро на знак солідарності та підтримки українського народу

Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо повідомив про підписання резолюції щодо негайної виплати 110 мільйонів євро уряду Києва для підтримки українського народу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням наа Інтерфакс-Україн, про це він повідомив у соцмережі.

"Я сказав своєму колезі Дмитру Кулебі, що щойно підписав резолюцію про негайну виплату 110 мільйонів євро уряду Києва як конкретне вираження італійської солідарності та підтримки народу, з яким у нас братські відносини", - написав Майо.

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Топ коментарі
+3
Есть информация, что солдаты и офицеры вооруженных сил российской федерации в большинстве подразделений готовы сложить оружие и не хотят исполнять преступные приказы!

Они не хотят быть убитыми, как их сослуживцы, но боятся, что их расстреляют украинцы.

Перешлите сообщение в русские чаты, каналы, своим знакомым в россии и белоруси.

🔥 Ищите среди офицеров единомышленников, разоружите, арестуйте тех, кто вас заставляет исполнять преступные приказы и воевать. Формируйте группы, отправляйте одного переговорщика с флагом и поднятыми руками в сторону позиций украинских воинов. Всем гарантирована безопасность и жизнь.🔥

#stoprussia
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27.02.2022 14:50
+2
Фінські листівки 1939. Історія повторюється

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27.02.2022 14:52
+1
Мдаааа....
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27.02.2022 14:49
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Мдаааа....
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27.02.2022 14:49 Відповісти
Viva Italia!
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27.02.2022 14:49 Відповісти
Есть информация, что солдаты и офицеры вооруженных сил российской федерации в большинстве подразделений готовы сложить оружие и не хотят исполнять преступные приказы!

Они не хотят быть убитыми, как их сослуживцы, но боятся, что их расстреляют украинцы.

Перешлите сообщение в русские чаты, каналы, своим знакомым в россии и белоруси.

🔥 Ищите среди офицеров единомышленников, разоружите, арестуйте тех, кто вас заставляет исполнять преступные приказы и воевать. Формируйте группы, отправляйте одного переговорщика с флагом и поднятыми руками в сторону позиций украинских воинов. Всем гарантирована безопасность и жизнь.🔥

#stoprussia
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27.02.2022 14:50 Відповісти
Для натхнення прошу переслати й оце щире попередження

https://t.me/operativnoZSU/9281
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27.02.2022 14:55 Відповісти
Из Харькова сообщили, что кацапы движутся к Днепру и хотят создать котёл украинской армии, зайти сзади в Луганской и донецкой области ,
С Харькова и с Крыма движутся навстречу орки . ‼️‼️
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27.02.2022 15:00 Відповісти
Макаронів проснулась, чує пісець *****
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27.02.2022 14:50 Відповісти
Неочікувано...
Норм.
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27.02.2022 14:50 Відповісти
Германия закрывает все научные проекты с РФ

, Германия прерывает все научные проекты с РФ, а именно:

1. Сотрудничество между немецкими государственными научными агенствами и российскими прекращается немедленно.
2. Новые билатеральные проекты между немецкими научными организация и российскими учёными (тут читать - афилированными с российскими научными заведениями) не рассматриваются, существующие - замораживаются
.3. Коммуникация по уже идущим проектам должна быть немедленно прекращена.
4. Если в каком-то мультинациональном проекте присутствует Россия, решение о заморозке её участия должно быть обсуждено с другими партнёрами.
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27.02.2022 14:51 Відповісти
Как выходец эмигрант превентивный беженец из пуйлостана - категорически приветствую такое решение своей страны.
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27.02.2022 15:00 Відповісти
Фінські листівки 1939. Історія повторюється

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27.02.2022 14:52 Відповісти
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27.02.2022 14:55 Відповісти
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27.02.2022 14:57 Відповісти
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27.02.2022 14:55 Відповісти
жадные ********
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27.02.2022 14:57 Відповісти
Украинцы и все не байдужі до долі неньки, идите в ютуб, по соц.сетям кидайте ссылки на видео о том что на самом деле происходит в Украине или жалобы, вот например на канале https://www.youtube.com/watch?v=UtYDERYiOJ0 говорят что захвачен Харьков и что наши ВСУ бьют по городу а русские пришли чайку попить, на других каналах есть якобы захват чиченцами цасти ВСУ, это все бред а люди в коментах верят. Давайте вместе с ВСУ бороться против лаптей. РЕПОСТ приветствуется !!!
Мы победим только все вместе, СЛАВА УКРАИНЕ !!!
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27.02.2022 14:58 Відповісти
 
 