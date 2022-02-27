Від початку доби окупанти нанесли 5 авіаційних та 16 ракетних ударів. Триває відчайдушна оборона Херсона, знищено ворожий десант біля Чорноморська, - Генштаб
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Триває повітряно-наступальна операція, в ході якої ворог продовжує обстріли військової та цивільної інфраструктури.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ станом на 13:00 27.02.2022.
Зазначається, що з 00:00 27 лютого російські окупанти нанесли 5 авіаційних та 16 ракетних ударів.
Ще одним центром концентрації окупаційних військ стала Республіка Білорусь:
- до аеродрому МАЧУЛИЩІ перекинуті 10 вертольотів зі складу 15 бр АА, що базується в населеному пункті Остров Псковської області, а також 2 літаки Ан-124 повітряно-космічних сил;
- до аеродрому БАРАНОВИЧИ – чотири винищувача-бомбардувальника Су-34.
Перегрупувавши війська, противник проводить наступальні дії в напрямку Києва. Сили оборони столиці успішно захищають місто.
Командувачем оборони Києва є генерал-полковник Олександр Сирський, комендантом оборони міста - Герой України, полковник Сергій Собко.
"Ворог продовжує вчиняти воєнні злочини, здійснюючи обстріли мирних українських міст ХАРКІВ та БАЛАКЛЕЯ. Триває відчайдушна оборона міста ХЕРСОНА", - йдеться у повідомленні.
Угруповання Чорноморського флоту ЗС РФ виведено з морських баз із завданням уражати надводні сили ВМС України.
Також зазначається, що противник здійснював спроби висадки морського десанту в районі ЧОРНОМОРСЬКА. Ворожий десант знищено.
Підрозділи Тихоокеанського флоту ЗС РФ також залучені до ведення бойових дій.
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Любі українці, цього року, на весні. бички та рачки, на Чорному морі будуть трохи смердіти "русским духом", тому вони підлягають ретельній термообробці