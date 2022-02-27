Від початку доби окупанти нанесли 5 авіаційних та 16 ракетних ударів. Триває відчайдушна оборона Херсона, знищено ворожий десант біля Чорноморська, - Генштаб

Триває повітряно-наступальна операція, в ході якої ворог продовжує обстріли військової та цивільної інфраструктури.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ станом на 13:00 27.02.2022.

Зазначається, що з 00:00 27 лютого російські окупанти нанесли 5 авіаційних та 16 ракетних ударів.

Ще одним центром концентрації окупаційних військ стала Республіка Білорусь:

- до аеродрому МАЧУЛИЩІ перекинуті 10 вертольотів зі складу 15 бр АА, що базується в населеному пункті Остров Псковської області, а також 2 літаки Ан-124 повітряно-космічних сил;

- до аеродрому БАРАНОВИЧИ – чотири винищувача-бомбардувальника Су-34.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Основна мета противника - блокування Києва, - оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 10:00 27 лютого

Перегрупувавши війська, противник проводить наступальні дії в напрямку Києва. Сили оборони столиці успішно захищають місто.

Командувачем оборони Києва є генерал-полковник Олександр Сирський, комендантом оборони міста - Герой України, полковник Сергій Собко.

"Ворог продовжує вчиняти воєнні злочини, здійснюючи обстріли мирних українських міст ХАРКІВ та БАЛАКЛЕЯ. Триває відчайдушна оборона міста ХЕРСОНА", - йдеться у повідомленні.

Угруповання Чорноморського флоту ЗС РФ виведено з морських баз із завданням уражати надводні сили ВМС України.

Також зазначається, що противник здійснював спроби висадки морського десанту в районі ЧОРНОМОРСЬКА. Ворожий десант знищено.

Підрозділи Тихоокеанського флоту ЗС РФ також залучені до ведення бойових дій.