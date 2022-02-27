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Від початку доби окупанти нанесли 5 авіаційних та 16 ракетних ударів. Триває відчайдушна оборона Херсона, знищено ворожий десант біля Чорноморська, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Від початку доби окупанти нанесли 5 авіаційних та 16 ракетних ударів. Триває відчайдушна оборона Херсона, знищено ворожий десант біля Чорноморська, - Генштаб

Триває повітряно-наступальна операція, в ході якої ворог продовжує обстріли військової та цивільної інфраструктури.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ станом на 13:00 27.02.2022.

Зазначається, що з 00:00 27 лютого російські окупанти нанесли 5 авіаційних та 16 ракетних ударів.

Ще одним центром концентрації окупаційних військ стала Республіка Білорусь:

- до аеродрому МАЧУЛИЩІ перекинуті 10 вертольотів зі складу 15 бр АА, що базується в населеному пункті Остров Псковської області, а також 2 літаки Ан-124 повітряно-космічних сил;

- до аеродрому БАРАНОВИЧИ – чотири винищувача-бомбардувальника Су-34.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Основна мета противника - блокування Києва, - оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 10:00 27 лютого

Перегрупувавши війська, противник проводить наступальні дії в напрямку Києва. Сили оборони столиці успішно захищають місто.

Командувачем оборони Києва є генерал-полковник Олександр Сирський, комендантом оборони міста - Герой України, полковник Сергій Собко.

"Ворог продовжує вчиняти воєнні злочини, здійснюючи обстріли мирних українських міст ХАРКІВ та БАЛАКЛЕЯ. Триває відчайдушна оборона міста ХЕРСОНА", - йдеться у повідомленні.

Угруповання Чорноморського флоту ЗС РФ виведено з морських баз із завданням уражати надводні сили ВМС України.

Також зазначається, що противник здійснював спроби висадки морського десанту в районі ЧОРНОМОРСЬКА. Ворожий десант знищено.

Підрозділи Тихоокеанського флоту ЗС РФ також залучені до ведення бойових дій.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+4
https://twitter.com/i/status/1497914484299554825
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27.02.2022 14:52
+2
⚡️ Беларусь не может стать местом размещения российских ядерных ракет, нацеленных на Европу. Беларусская молодежь имеет право выбирать Европу, демократию и свободу. Мы готовы к этому. За будущее Беларуси. За Украину. За Европу, - Эммануэль Макрон
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27.02.2022 14:52
+2
У херсона цыгане спиписдили кацапский танк.
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27.02.2022 15:07
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https://twitter.com/i/status/1497914484299554825
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27.02.2022 14:52 Відповісти
⚡️ Беларусь не может стать местом размещения российских ядерных ракет, нацеленных на Европу. Беларусская молодежь имеет право выбирать Европу, демократию и свободу. Мы готовы к этому. За будущее Беларуси. За Украину. За Европу, - Эммануэль Макрон
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27.02.2022 14:52 Відповісти
говорил со знакомыми с Минска, про молодежь Беларуси можно забыть, в новостях полный вакуум , все сцут выходить на улицы
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27.02.2022 15:02 Відповісти
похоже Белорусы будут вводить свои войска тоже ***** не справляется сам . ********** не удался
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27.02.2022 15:06 Відповісти
Похоже с белорусами будут разбираться ещё быстрее, чем с руснёй. У этих точно никакой мотивации воевать не может быть.
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27.02.2022 15:12 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3319735/belarus_lichnym_sostavom_gotovitsya_k_vtorjeniyu_v_ukrainu_smi
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27.02.2022 15:03 Відповісти
ты наверное дибил? зачем ты постиш во всех темах эту херню. ты удмурт уйдешь в бан как обычный спамер.
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27.02.2022 15:09 Відповісти
у них еще ракеты есть?
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27.02.2022 14:54 Відповісти
Разве что те ржавые ядерные болванки в шахтах.
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27.02.2022 15:02 Відповісти
Украинцы и все не байдужі до долі неньки, идите в ютуб, по соц.сетям кидайте ссылки на видео о том что на самом деле происходит в Украине или жалобы, вот например на канале https://www.youtube.com/watch?v=UtYDERYiOJ0 говорят что захвачен Харьков и что наши ВСУ бьют по городу а русские пришли чайку попить, на других каналах есть якобы захват чиченцами цасти ВСУ, это все бред а люди в коментах верят. Давайте вместе с ВСУ бороться против лаптей. РЕПОСТ приветствуется !!!
Мы победим только все вместе, СЛАВА УКРАИНЕ !!!
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27.02.2022 14:59 Відповісти
У херсона цыгане спиписдили кацапский танк.
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27.02.2022 15:07 Відповісти
не Херсонские а Каховские, не цыгане а ромы, не списдили, а реквизировали, не кацапский а удмурто мордовский панцермашишен.
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27.02.2022 15:12 Відповісти
так русня в город не заходила. Она по объездной прошла в сторону Николаева. Ей на НИИОС ( район бериславского шоссе ввалили и она в город не решилась идти.
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27.02.2022 15:21 Відповісти
в херсоне самом тихо..но в чернобаевке флаги
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27.02.2022 15:13 Відповісти
На этом фоне Зеленский отправляет делегацию в Гомель и болтает с лукой
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27.02.2022 15:16 Відповісти
Их корабли будут поражать морские средства ВМФ Украины, а наши ракеты нептун заморожены к производству отлично произносящим патриотические речи зелей
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27.02.2022 15:53 Відповісти
Где наш дивизион Нептун?? Почему не топят ****** русские корабли.и не уничтожат ****** мост??
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27.02.2022 15:54 Відповісти
"в районі ЧОРНОМОРСЬКА. Ворожий десант знищено" І це початок...
Любі українці, цього року, на весні. бички та рачки, на Чорному морі будуть трохи смердіти "русским духом", тому вони підлягають ретельній термообробці
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27.02.2022 16:56 Відповісти
 
 