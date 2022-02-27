Домовилися з Лукашенком, що українська делегація зустрінеться з російською на кордоні з Білоруссю, в районі річки Прип'ять, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Під час телефонної розмови президент України Володимир Зеленський на Олександр Лукашенко, який захопив владу у Білорусі, домовилися, що українська делегація зустрінеться з російською без попередніх умов на українсько-білоруському кордоні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Слуги народу".
"Олександр Лукашенко зателефонував Володимиру Зеленському. Політики домовилися, що українська делегація зустрінеться з російською без попередніх умов на українсько-білоруському кордоні, в районі річки Прип'ять, - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що Лукашенко взяв на себе відповідальність за те, що на час проїзду, переговорів та повернення української делегації всі літаки, гелікоптери та ракети, розміщені на білоруській території, залишаться на землі.
Згодом цю інформацію підтвердив сам Зеленський.
"Результат розмови з Олександром Лукашенком. Ми домовилися, що українська делегація зустрінеться з російською без попередніх умов на українсько-білоруському кордоні, в районі річки Прип'ять. Олександр Лукашенко взяв на себе відповідальність за те, що на час проїзду, переговорів та повернення української делегації всі літаки, гелікоптери та ракети, розміщені на білоруській території, залишаться на землі", - написав він у телеграмі.
Будь ласка, зачекайте...
А домовлятися про нейтральний статус можна, тільки в переговорах мають брати участь і НАТО. Ми можемо не входити в НАТО не розміщувати в себе їхні ракети, але підписати документ що як тільки на нас хтось нападає - НАТО одразу воює за нас рівноцінно як за свого члена, до повної перемоги.
Какие переговоры с предателем? о чем??
- Руський корабль, иди нажуй.
Развернуться и уехать!!!
Готують перемир'я для котла ...
Але я мовчу бо сваритись не потрібно.
Щось у мене є думка, щоб я помилилася (дуже хочу) , без депломатії, нас можуть просто здати , ох.
Вони в даний момент можуть згодитися на все - щоб консолідувати і легалізувати свою владу за час перемир"я.
Але
потім зроблять звичайний (для кацапні) фінт вухами,
і скажуть, що тимчасовий уряд не міг приймати такі рішення... і (скажімо) з Криму вони не йдуть...
або підуть тільки після референдуму. Або ще щось.
ЗЕ майже гарантовано спокуситься на такий нікчемний "мир" без (реальних) гарантій.
Німці (тобто від імені ЄС) почнуть тиск на Україну, що вона не хоче миру.
В результаті може вийти, що:
а) Україна понесла всі можливі і людські, і економічні втрати;
б) РФ втратила кращі війська і пуйла, далі терпить символічні санкції (бо головні познімають, бо вже мир);
в) Зе покраде гроші на відбудову (котрих і так дадуть замало)
З.І.
Вірогідно, власне інформація про те, що пуйло вже дохлий, і спричинила таку секретність і поспіх в переговорах зі сторони Зе - спішиться за лаврами... і може дуже нашкодити Україні.
Если ты, ни дай бог, вздумаешь про шось втихаря персонально домовлятися, або поступися хоч одним-єдиним інтересом країни - начувайся!
А дозволу на запуски ракет у мінського маньяка ніхто не питав, не та шавка по розміру пащеки, він тільки баб з букетиками на площах вміє ганяти. А те, що відпетляє від кидка своїх "тарасових" це факт.
У него уже три дня не было ванны...