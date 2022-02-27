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На території Дніпропетровщини військ РФ немає, вони бояться сюди заходити, - Корбан. ВIДЕО
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На території Дніпропетровської області немає ДРГ та військ РФ.
Про це заявив голова Громадської ради Дніпра Геннадій Корбан, інформує Цензор.НЕТ.
"Ситуація в Дніпрі, в області, стабільна. Все працює. Вся критична інфраструктура в робочому стані. Електротранспорт, все у відмінному стані. З приводу ДРГ, дякую всім за інформацію, яку ви передаєте. Можу запевнити містян, що на території нашої області сьогодні немає ДРГ. А всі ті, які були, затримані.
Ми виявляємо ці групи на ранній стадії. Сьогодні їх немає. На території області немає військ РФ. Вони бояться сюди заходити. Сьогодні Дніпропетровщина це укріпрайон, це Сталінград. Вони зупиняються, не доїжджаючи до нашої області", - наголосив він.
Топ коментарі
+25 Dron
показати весь коментар27.02.2022 15:42
+20 Ksenia VB
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+16 uanik
показати весь коментар27.02.2022 15:44
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Будь ласка, зачекайте...
Договорились встретиться для переговоров на нейтральной территории на р. Припять ПОД ГАРАНТИИ РАШИ И БЕЛОРАШИ!!!!!
Остановите!!!!
Нельзя верить гарантиям єтих тварей!!!!
водки папьют, кокса нюхнут, пабазарят па пацански и где т па сярьодке лаптями стукнутся...
⚡Ещё один олигарх из России призвал к переговорам о мире.
«Мир очень важен! Переговоры нужно начать как можно скорее!», - заявил российский миллиардер Дерипаска.
Головна контора цієї мережі в Дніпрі.
Ритула
@NeTojPrytula
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2 хв
у Ворзелі захопили пологове відділення і прикриваються жінками
Слухати усім !
був у обл и рай военкоматах якийсь полкан в зеленом нательніке - ідіте отсюда, хлопцю 20 год на вігляд - іді к мамке... про тер. оборону - не не чули, про зброю не не чули "мьі только контрактами занимаемся" идите на ляшка попеля 14 там террьі или в свой рай.
пішли в свій рай майор вийшов з автоматом каже про ляшку попеля не знаю їдьте в АНД район. Питаємо а куди там їхати район великий, каже не знаю... усе занавес.
В оруж магазинах зброю продають тільки по зельонке, зельонку вже три дні не видають і все дно оформлення не менше чим півтори неділі - це після здачі всіх доків і ці рай не прцюють або не приймають - ну усе писець.
ну ну поглядим як ви защитите... чи уже все проплатили и дагаварились?
но так как нигде ничего никто не знал....и ничто (слава Богу или местному Яхве))) не бахнуло... то будем считать тренировкой...
фуууух...
и главное наши друзья кричат - только после вывода войск надо проводить переговоры...но клован то лучше знает !!!!!!!!
так вот...сдается мне шо то не яйца в а бубенцы!!! (пардон, еще раз)