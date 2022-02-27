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На території Дніпропетровщини військ РФ немає, вони бояться сюди заходити, - Корбан. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

На території Дніпропетровщини військ РФ немає, вони бояться сюди заходити, - Корбан. ВIДЕО

На території Дніпропетровської області немає ДРГ та військ РФ.

Про це заявив голова Громадської ради Дніпра Геннадій Корбан, інформує Цензор.НЕТ.

"Ситуація в Дніпрі, в області, стабільна. Все працює. Вся критична інфраструктура в робочому стані. Електротранспорт, все у відмінному стані. З приводу ДРГ, дякую всім за інформацію, яку ви передаєте. Можу запевнити містян, що на території нашої області сьогодні немає ДРГ. А всі ті, які були, затримані. 

Ми виявляємо ці групи на ранній стадії. Сьогодні їх немає. На території області немає військ РФ. Вони бояться сюди заходити. Сьогодні Дніпропетровщина це укріпрайон, це Сталінград. Вони зупиняються, не доїжджаючи до нашої області", - наголосив він.

Дивіться також: Дніпро має належну підготовку, щоб відбити ворожі напади. Зайти в місто окупантам буде складно, - Корбан

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+25
Остановите Зеленского!!!
Договорились встретиться для переговоров на нейтральной территории на р. Припять ПОД ГАРАНТИИ РАШИ И БЕЛОРАШИ!!!!!
Остановите!!!!
Нельзя верить гарантиям єтих тварей!!!!
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27.02.2022 15:42
+20
Поможіть сусідам. Запоріжжю.
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27.02.2022 15:42
+16
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27.02.2022 15:44
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⚡Центр старого города в Чернигове под артиллерийским обстрелом армии РФ!!
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27.02.2022 15:41 Відповісти
⚡Северная Македония закрывает свое небо для российских самолётов.
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27.02.2022 15:42 Відповісти
Поможіть сусідам. Запоріжжю.
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27.02.2022 15:42 Відповісти
Да.Было бы кстати.
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27.02.2022 15:50 Відповісти
Всех рубают, всем областям накидывают проходят мимо Днепра в Запарожье...Как так?
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27.02.2022 15:52 Відповісти
Запоріжжя південніше Дніпра.
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27.02.2022 15:55 Відповісти
Позавчера в Харьков погнали наши. в Тербатах пока много в запасе . Столько желающих что не хватает просто возможности организовать
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27.02.2022 16:01 Відповісти
Остановите Зеленского!!!
Договорились встретиться для переговоров на нейтральной территории на р. Припять ПОД ГАРАНТИИ РАШИ И БЕЛОРАШИ!!!!!
Остановите!!!!
Нельзя верить гарантиям єтих тварей!!!!
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27.02.2022 15:42 Відповісти
Переговоры - не означает согласие. Переговоры это возможность выснить позицию и высказать свою
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27.02.2022 15:45 Відповісти
С таких "переговоров" нет гарантий вернуться живым!!!!!
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27.02.2022 15:48 Відповісти
Але ж сам Зеленський туди не поїде... ***** там ж також не буде...
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27.02.2022 15:51 Відповісти
В такому разі навіщо взагалі кудись їхати. Можна через вайбер погомоніти.
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27.02.2022 15:56 Відповісти
Ну, то дипломатія і всє дєла...)) Україні треба показати, що вона згідна розпочати переговорний процес... Ось єдиний зміст цієї зустрічі...
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27.02.2022 16:01 Відповісти
Сто відсотків.
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27.02.2022 16:08 Відповісти
Ну пацаны на речке встретятся, на рыбалке тама...
водки папьют, кокса нюхнут, пабазарят па пацански и где т па сярьодке лаптями стукнутся...
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27.02.2022 16:11 Відповісти
Да хоть бы и поехал.. Или клоун за три дня превратился в великого полководца?
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27.02.2022 17:42 Відповісти
⚡В Санкт-Петербурге проходит большой митинг против войны в Украине.
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27.02.2022 15:43 Відповісти
ага тільки сирени перестали гудіти... Це що було?
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27.02.2022 15:43 Відповісти
Похоже, р-н аэропорта
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27.02.2022 15:56 Відповісти
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27.02.2022 15:44 Відповісти
Другий пішов... Так це не працює - несіть башку вашого недофюрера
⚡Ещё один олигарх из России призвал к переговорам о мире.

«Мир очень важен! Переговоры нужно начать как можно скорее!», - заявил российский миллиардер Дерипаска.
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27.02.2022 15:45 Відповісти
і це ще завтра біржі не відкрились ))
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27.02.2022 15:46 Відповісти
Хоть не спи...ожидая открытия бирж и того как все кацапские рванет вниз
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27.02.2022 23:12 Відповісти
Переживает, падла за свой николаевский глиноземный...
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27.02.2022 15:59 Відповісти
Чому в магазинах АТБ пусто?

Головна контора цієї мережі в Дніпрі.
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27.02.2022 15:46 Відповісти
Контора продукти не виробляє а розподіляє , мережі постачання нині трішки не працюють ((
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27.02.2022 15:52 Відповісти
⚡️Офис президента подтверждает разговор Лукашенко и Зеленского.
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27.02.2022 15:46 Відповісти
гугль нічого по копії цого речення не знаходить
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27.02.2022 15:50 Відповісти
Круто! Супер!!!!
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27.02.2022 15:49 Відповісти


Ритула


@NeTojPrytula

·
2 хв



у Ворзелі захопили пологове відділення і прикриваються жінками
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27.02.2022 15:49 Відповісти
Звичайно:бо це ж бєня домовився з ворогом!
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27.02.2022 15:51 Відповісти
ОБРАЩЕНИЕ К РОССИЙСКИМ МАТЕРЯМ
Слухати усім !
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27.02.2022 15:56 Відповісти
А нам оно нахрена нужно? Ты российская мать? Тогда слушай!
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27.02.2022 17:51 Відповісти
"А кто затронет наш родной Бердичев, тому кадухес будет на живот!"
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27.02.2022 15:57 Відповісти
Коломойского боятся ))
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27.02.2022 15:58 Відповісти
Кончились войска у ********* ,скоро их нигде в Украине не будет ..
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27.02.2022 16:00 Відповісти
"Они останавливаются, не доезжая в нашу область" они ждут остальных, собирают ударную группу.
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27.02.2022 16:00 Відповісти
А нікого не дивує ,чому кацапи на лізуть в Дніпро?Я думаю що "бородатая бабушка" врятувала Дніпро в 2014, і,схоже, тепер знов рятує.Просто путлер не хоче нищити майно свого спільника - КОЛОМОЙСЬКОГО.Якщо протягом нашої переможної війни на Дніпро і область кацапи не нападуть,то моя здогадка вірна.
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27.02.2022 16:00 Відповісти
Ну прямо баба Ванга (( а то нічого що Дніпропетрівщина у самому центрі держави , до неї на шляху у ворога міста герої Харків , Херсон , Маріуполь , Миколаїв а тили закривають Суми , Чернігів і Київ ?
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27.02.2022 16:12 Відповісти
Все проще, они не смогут взять кривой рог и Днепр, даже если зайдут в область, только по дорогам покатаются по новым и все, больше ничего не смогут.
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27.02.2022 16:12 Відповісти
Карту Украину купи и посмотри где Днепр. Идут с юга... сначала Запорожье. Кстати бои уже в 40 км от Запорожья в Васильевке..
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27.02.2022 17:54 Відповісти
Як на рахунок кацапських ураганів ,смерчів,калібрів,крилатих ракет,авіабомб,котрими обстрілюють інші міста.Я звичайно проти кацорилих, просто цікаво чому така вибірковість.Якщо це заслуга бородатої бабусі,то нехай так і буде,чим менше орки зруйнують тим краще.
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28.02.2022 15:26 Відповісти
В Днепре главная синагога Украины.
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27.02.2022 19:32 Відповісти
Жодних перемовин з ворогом!Збивайте тих хто на них полетить-це зрадники!!!!!!
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27.02.2022 16:06 Відповісти
Ну ну подивимось, думаєш плити, строй мусор та блоки по городу пороскладав і танки не проїдуть до мінори?
був у обл и рай военкоматах якийсь полкан в зеленом нательніке - ідіте отсюда, хлопцю 20 год на вігляд - іді к мамке... про тер. оборону - не не чули, про зброю не не чули "мьі только контрактами занимаемся" идите на ляшка попеля 14 там террьі или в свой рай.
пішли в свій рай майор вийшов з автоматом каже про ляшку попеля не знаю їдьте в АНД район. Питаємо а куди там їхати район великий, каже не знаю... усе занавес.
В оруж магазинах зброю продають тільки по зельонке, зельонку вже три дні не видають і все дно оформлення не менше чим півтори неділі - це після здачі всіх доків і ці рай не прцюють або не приймають - ну усе писець.
ну ну поглядим як ви защитите... чи уже все проплатили и дагаварились?
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27.02.2022 16:06 Відповісти
краще мовчав би
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27.02.2022 16:08 Відповісти
Днепр. в 15.00 шо-то трижды тихо загудело и народ стал проверять свои нервы и подвалы...
но так как нигде ничего никто не знал....и ничто (слава Богу или местному Яхве))) не бахнуло... то будем считать тренировкой...
фуууух...
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27.02.2022 16:09 Відповісти
та гудит то не гудит я уже простите за ** ся штаны туда сюда надевать не то что с 11 этажа бегать в подвал - ППЦ
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27.02.2022 16:19 Відповісти
В понедельник на валютном и финансовом рынке в России начнётся катастрофа, паника, Путин проигрывает войну, на днях в России начнётся нечто ужасное
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27.02.2022 16:24 Відповісти
видимо не начнется....ибо наш напольен спасет расию-матушку...согласившись так быстро на непонятные презренные переговоры...
и главное наши друзья кричат - только после вывода войск надо проводить переговоры...но клован то лучше знает !!!!!!!!
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27.02.2022 16:27 Відповісти
А как он всех успокаивал . Все страны посольства вывозят их Киева , а он все как попугай - фейк фейк
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27.02.2022 16:32 Відповісти
тут недавно стали восхищаться отросшими (пардон) яйцами зели... (Вы понимаете о чем я? ))))
так вот...сдается мне шо то не яйца в а бубенцы!!! (пардон, еще раз)
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27.02.2022 16:48 Відповісти
центр Днепра. пиксельное табло )))) ( Короленко)
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27.02.2022 16:32 Відповісти
Может просто бояться ненароком зацепить хозяина вована?
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27.02.2022 16:47 Відповісти
если это было сказано главным рэкетиром Украины - так оно и есть... но...
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27.02.2022 17:36 Відповісти
 
 