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Данілов - жителям Бучі: Не сідайте в автобуси для "евакуаці", це підступ росіян для входу в Київ, щоб пустити їх перед собою
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українська влада не проводить евакуацію з Бучі, що під Києвом,росіяни хочуть зайти в столицю України, прикрившись автобусами з мирними жителями.
Про це пише Українська правда з посиланням на секретаря РНБО Олекісія Данілова, передає Цензор.НЕТ.
"Це росіяни збирають, щоб пустити ці автобуси перед собою, щоб можна було проїхати на Київ", - повідомив Данілов.
Мешканці Бучі підтвердили УП інформацію про автобуси.
З ранку 27 лютого жителів БУчі попереджають: "Якщо проводиться евакуація, то це не українська армія. Наші евакуацію не проводять. Росіяни саджають людей у автобуси і за ними ведуть свою техніку. Будьте обережні".
Топ коментарі
+22 Alt My
показати весь коментар27.02.2022 16:08
+17 Дмитрий Иванов c94c0f2c
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+12 FT FT
показати весь коментар27.02.2022 16:09
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Вчера он выслал мне файлы своих статей. Сказал: "Сынок, если я не смогу, опубликуй ты, чтобы труд жизни не пропал"
Вот как-то так с автобусом.
Потому что ссуться , ПИИДОРАСЫ.
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