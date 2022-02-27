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Данілов - жителям Бучі: Не сідайте в автобуси для "евакуаці", це підступ росіян для входу в Київ, щоб пустити їх перед собою

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Данілов - жителям Бучі: Не сідайте в автобуси для

Українська влада не проводить евакуацію з Бучі, що під Києвом,росіяни хочуть зайти в столицю України, прикрившись автобусами з мирними жителями.

Про це пише Українська правда з посиланням на секретаря РНБО Олекісія Данілова, передає Цензор.НЕТ.

"Це росіяни збирають, щоб пустити ці автобуси перед собою, щоб можна було проїхати на Київ", - повідомив Данілов.

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Мешканці Бучі підтвердили УП інформацію про автобуси.

З ранку 27 лютого жителів БУчі попереджають: "Якщо проводиться евакуація, то це не українська армія. Наші евакуацію не проводять. Росіяни саджають людей у автобуси і за ними ведуть свою техніку. Будьте обережні".
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Топ коментарі
+22
Суки! Как же это низко...
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27.02.2022 16:08
+17
Пусть меня извинят все, но эти колоны нужно валить в любом случае. На кону наше государство
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27.02.2022 16:08
+12
Так вот зачем ***** попросил переговоры. Выбил время пока насобирают людей в автобусы.
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27.02.2022 16:09
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Пусть меня извинят все, но эти колоны нужно валить в любом случае. На кону наше государство
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27.02.2022 16:08 Відповісти
А если в автобусе были бы твои отец, мать, дети или жена?!
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27.02.2022 16:09 Відповісти
значит такова судьба была бы
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27.02.2022 16:10 Відповісти
Лучше умрут образно 50 человек, чем падет Киев и за ним страна..
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27.02.2022 16:15 Відповісти
Прикро, але якщо таке трапиться, то не пропускати.
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27.02.2022 16:17 Відповісти
Мой отец в россии. Он гений. Сам научился высшей математике, потом на международных конференциях выступал.

Вчера он выслал мне файлы своих статей. Сказал: "Сынок, если я не смогу, опубликуй ты, чтобы труд жизни не пропал"

Вот как-то так с автобусом.
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27.02.2022 16:24 Відповісти
Если захватят Киев и Украину жертв будет миллионы.
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27.02.2022 16:32 Відповісти
Суки! Как же это низко...
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27.02.2022 16:08 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=W_C-AJEHWao
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27.02.2022 16:19 Відповісти
це вже було
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27.02.2022 16:19 Відповісти
Перед тем ,как сдохнуть "подышать" хотят...
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27.02.2022 16:24 Відповісти
Так вот зачем ***** попросил переговоры. Выбил время пока насобирают людей в автобусы.
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27.02.2022 16:09 Відповісти
Треба оголосити, що ті рашенвоєнзлочинці, що ідуть в такій колоні, в полон братися не будуть. Бо це жахливий злочин проти людства.
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27.02.2022 16:15 Відповісти
Обычная тактика кацапов , вперед женщин и детей а они за спинами гражданских. Ничего нового.
Потому что ссуться , ПИИДОРАСЫ.
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27.02.2022 16:17 Відповісти
Автобус пропустити і валіть. Так колись татари Київ брали в 1240р.Зігнали ближні села і гнали на стіни поперед себе.До речі етнічний склад що тої орди що теперішньої один в один тільки столиця в іншому місці.
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27.02.2022 16:17 Відповісти
"Не спереди, а сзади". (с) пуй
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27.02.2022 16:18 Відповісти
так их же расхерачили
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27.02.2022 16:18 Відповісти
В понедельник на валютном и финансовом рынке в России начнётся катастрофа, паника, Путин проигрывает войну, на днях в России начнётся нечто ужасное
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27.02.2022 16:23 Відповісти
Не розумію???? то кого розбили в БУЧІ? РОЗБИЛИ техніку а рашисти?
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27.02.2022 16:27 Відповісти
Проехал зеленый неоплан написано эвакуация но это было приблизительно в 12 дня внимания даже никто не обратил но проехал пустой
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27.02.2022 16:29 Відповісти
прошла инфа что нет больше нашей ≪МРІЇ≫ ............сожгли
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27.02.2022 16:30 Відповісти
Только что подтверждение прошло в прямом эфире от мэра Бучи.
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27.02.2022 16:33 Відповісти
Стекла тонированые
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27.02.2022 16:30 Відповісти
ПЕРЕГОВОРИ ЗАПАДНЯ
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27.02.2022 16:32 Відповісти
ПЕРЕГОВОРИ ЗАПАДНЯ ДЛЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО
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27.02.2022 16:33 Відповісти
Как типично для руцких они в Сирии мирное население убивало
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27.02.2022 16:34 Відповісти
Разбросайте по всей дороге шипы или расстреляйте автобус ниже *ватерлинии* чтобы он сломался. Перегородите дорогу, привлеките журналистов Но пускать в Киев рашистов нельзя. Сами понимаете что жертв в тысячи раз будет больше
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27.02.2022 16:38 Відповісти
лента раша/сру... (новости с дурдома)))

27 фев, 17:11 Минобороны заявило о бронетехнике «Правого сектора» в кварталах Мариуполя

Офис Зеленского: переговоры с Россией состоятся на границе, в районе реки Припять
27 февраля 2022, 16:47

Минобороны России: националисты убили четырёх украинских офицеров в Северодонецке
27 февраля 2022, 16:58

Украина подтвердила проведение переговоров в Гомельской области
27 февраля 2022, 15:36

В Минобороны России заявили о применении солдатами ВСУ боеприпасов с фосфором
27 февраля 2022, 16:53

Украинский депутат заявил о массовых убийствах мирных граждан Киевом
27 февраля 2022, 16:58
ооо.... погодите погодите....это прочту :
«Будьте осторожны! В Киеве тероборона расстреливает людей на улицах. Уже десятки убитых гражданских лиц. Зеленский всеми силами пытается увеличить количество жертв», - сообщил Кива в Telegram-канале. ...... ёптвоюкивамать !!!!!!
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27.02.2022 16:39 Відповісти
Ничего нового, в полном соответствии с доктриной бесноватого карлика. У них нет связи. Может быть, действительно, шипы по дорогам, листовки, плакаты по обочинам...
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27.02.2022 16:52 Відповісти
обычная кацапская тактика видения военных действий ... я даже не удивлен...
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27.02.2022 17:14 Відповісти
Вот так же нужно было по всем городам Украины сделать ...
Дніпро . В ночь с 26 на 27 февраля в Днепре задержали почти все ДРГ.
«Почти за 10 часов полицейские отработали всю область. Через проверку риэлторских чатов выяснили, кто снял квартиру за последние 2-3 месяца. На месте события нашли карты с обозначением наших военных объектов, оружие »
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27.02.2022 17:28 Відповісти
 
 