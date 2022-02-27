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Десятки російських військових здалися в полон у Харкові, - голова ОДА Синєгубов. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Харкові Збройним Силам України здалися в полон десятки російських бійців.

Про це повідомив у телеграмі голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські бійці, яких взяли в полон, розповідають про повне знесилення та деморалізацію, вони не мають зв‘язку з центральним командуванням, не розуміють і не знають подальших своїх дій. З початку нападу на Україну вони не отримують їжі та води, у техніки немає запасів пального.

Покидаючи позиції, російські бійці намагаються заховатися поміж цивільним населенням, просять у людей одяг та їжу. Бо "вдома" їх ніхто вже не чекає", - написав він.

Десятки російських військових здалися в полон у Харкові, - голова ОДА Синєгубов 01
Фото: Синєгубов/фейсбук

Також Синєгубов закликав жителів Харківщини бути обережними, не відчиняти дверей незнайомцям, не допомагати російському агресору в переховуваннях.

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"Ми сильні, єдині, на своїй землі і ми не здамося! Слава Україні!" - додав він.

Десятки російських військових здалися в полон у Харкові, - голова ОДА Синєгубов 02
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Топ коментарі
+58
Пішов він ***** той ходорковський разом зі СВОЇМ ******...
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27.02.2022 16:13
+47
А Путин реально думал, что если отобрать у срочников мобильные телефоны (чтобы те не звонили своим матерям), заставить их подписать контракт, посадить на ржавое говно эпохи Брежнева и приказать атаковать Киев, то они будут сражаться насмерть? Что в голове у этого ********* деда?
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27.02.2022 16:10
+45
"Учения" удались..
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27.02.2022 16:08
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А не напоминает ли это Сталина: "У нас военнопленных нет. У нас есть только предатели"
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28.02.2022 01:00 Відповісти
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