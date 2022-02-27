УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
20199 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниВійна в Україні Війна
19 156 90
війна (56511) Росія (47229) Кулеба Дмитро (3174)

Те, що Росія готова до перемовин без будь-яких попередніх умов та вимог - вже перемога, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Те, що Росія готова до перемовин без будь-яких попередніх умов та вимог - вже перемога, - Кулеба

Те, що РФ готова проводити перемовини без будь-яких попередніх умов, ультиматумів та вимог – вже перемога.

Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Я думаю, факт, що Росія готова проводити переговори без будь-яких попередніх умов, без будь-яких ультиматумів, без будь-яких вимог, спрямованих на Україну, вже перемога для України", - зазначив міністр.

Читайте: Кулеба закликав іноземців, які бажають захищати Україну, звертатися до українських посольств: "Разом перемогли Гітлера, переможемо й Путіна"

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+57
не вірте кацапам,дуже обережно з цими гнидами,це підлий ворог не треба цього недооцінювати
показати весь коментар
27.02.2022 16:47
+50
капитуляция кацапстана одно условие, выплата контрибуций условие два
показати весь коментар
27.02.2022 16:47
+37
Украина им не по зубам. Но пока они это не осознали. Лишняя хромосома не успевает переваривать этот факт.
показати весь коментар
27.02.2022 16:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
капитуляция кацапстана одно условие, выплата контрибуций условие два
показати весь коментар
27.02.2022 16:47 Відповісти
кацапия в кратчайшее время будет тотально нищей. они там скоро за последний сушёный конский кутак без соли будут друг друга убивать. штормовые 90ые прошлого века будут считаться годами райского изобилия. там были "окорочка буша" ))
показати весь коментар
27.02.2022 17:03 Відповісти
не вірте кацапам,дуже обережно з цими гнидами,це підлий ворог не треба цього недооцінювати
показати весь коментар
27.02.2022 16:47 Відповісти
Условия они выдвинут по ходу дела, не расслабляйтесь.
показати весь коментар
27.02.2022 16:47 Відповісти
Украина им не по зубам. Но пока они это не осознали. Лишняя хромосома не успевает переваривать этот факт.
показати весь коментар
27.02.2022 16:48 Відповісти
вже починають щось підозрювати, тварі...
показати весь коментар
27.02.2022 16:50 Відповісти
Наразі думають, що їхні армійськи начальники ідіоти і зрадники-бандерівці!
показати весь коментар
27.02.2022 16:55 Відповісти
Кацапи дуже підступні
показати весь коментар
27.02.2022 16:48 Відповісти
Послухати варто. Хоча б до того, щоб сказати "вони несуть х##ню", ходімо ї##шити далі.
показати весь коментар
27.02.2022 16:51 Відповісти
Хоча б до того, щоб сказати "вони несуть х##ню", ходімо ї##шити далі.
показати весь коментар
27.02.2022 17:11 Відповісти
Fuck putler!
показати весь коментар
27.02.2022 16:48 Відповісти
В них нема іншого виходу, Кулебо, вони несуть величезні втрати.
показати весь коментар
27.02.2022 16:48 Відповісти
в дап ми їм вже повірили. та й дебальцево теж
показати весь коментар
27.02.2022 16:48 Відповісти
не недооцінюйте путіна!
показати весь коментар
27.02.2022 16:48 Відповісти
Вас разведут как лахов,а высделаетн дамбас на всю Украину
показати весь коментар
27.02.2022 16:49 Відповісти
Ти трішки дивна. Не пались так. Під кожним постом - зрада, здали...
показати весь коментар
27.02.2022 16:56 Відповісти
Тоесть,Вы считаете кацапам можно аерить???
показати весь коментар
27.02.2022 16:59 Відповісти
Кацапу можна вірити коли він мертвий. Я не про кацапів, а про вашу зраду наперед.
показати весь коментар
27.02.2022 17:09 Відповісти
Глянь його "розмову" з Санду - зміниш думку.
Він всього лиш "кращий з гірших". Але винятково гнучкий - може допомогти зрадити ЗЕ в більш елегантний спосіб.
показати весь коментар
27.02.2022 16:54 Відповісти
УЛЬТИМАТУМ ДОЛЖЕН БЫТЬ С НАШЕЙ СТОРОНЫ-- ни шагу назад никаких уступок. Полная сдача в плен возврат областей наших !!! Все будут уничтожены все до единого
показати весь коментар
27.02.2022 16:49 Відповісти
Так взагалі:
1. Припинення бойових дій.
2. Всі війська за кордон України )включаючи Крим і Донбас).
3. Тоді перемовини.
показати весь коментар
27.02.2022 17:13 Відповісти
Согласен со всеми не верьте кацапам
показати весь коментар
27.02.2022 16:49 Відповісти
Завтра будет понедельник. Первый рабочий день новой экономики россии.
показати весь коментар
27.02.2022 16:49 Відповісти
там уже писец
показати весь коментар
27.02.2022 16:50 Відповісти
показати весь коментар
27.02.2022 16:51 Відповісти
Первый холодный ДУШ и понимание в какой глубокой жопе *****
показати весь коментар
27.02.2022 16:51 Відповісти
Відкриється біржа і росіянам засяє чудний новий світ, де за рубль дають "в морду".
показати весь коментар
27.02.2022 16:53 Відповісти
Зеля серьйзно.. убей путина
показати весь коментар
27.02.2022 16:52 Відповісти
Та Путін уже оборонку в рушницю поставив. Воно вже готується оборонятися а не наступати.
показати весь коментар
27.02.2022 16:53 Відповісти
Притащат с собой представителей ордло, покажуть картинку по тв, а нашим предьявят ультиматум в виде ядерного уничтожения.
показати весь коментар
27.02.2022 16:52 Відповісти
Росія вже мабуть гадає, як би його вийти з війни не обісравшись ще більше перед своїм лохторатом. Про це і домовлятимуться.
показати весь коментар
27.02.2022 16:52 Відповісти
А нам слід допомагати пуйлу вийти з війни з обличчям?
Зовсім навпаки - РФ на межі держ.перевороту або розвалу, в найближчій перспективі.
Нам НЕ ТРЕБА їх рятувати від цього.
показати весь коментар
27.02.2022 16:56 Відповісти
Толко уход с всей Украины и Крыма!!!!!!!
показати весь коментар
27.02.2022 16:52 Відповісти
Будемо реалістами. Якщо с Донбасом ще може проканати, то Крим віт точно не віддасть, бо це його кінець як президента. Його ж своя вата на шмаття роздере.
показати весь коментар
27.02.2022 16:55 Відповісти
Та и ху с ним!!!
Это "дебальцево"-2 будет по другому
показати весь коментар
27.02.2022 17:02 Відповісти
Є така кацапська приказка "А кого **..т чужое горе?"
Не віддасть - самі заберемо.
показати весь коментар
27.02.2022 17:17 Відповісти
Дуже влучно!
показати весь коментар
27.02.2022 17:16 Відповісти
Українська умова вже проголошена - РФ іде ***** !
показати весь коментар
27.02.2022 16:53 Відповісти
Там, до речі, кацапи вкидають відоси ніби то з живими захисниками о. Зміїного які на камеру клянуть владу і плачуть, ніби їх зрадили. Я не знаю чи то фейк чи їх залякали, та таке от.
показати весь коментар
27.02.2022 16:56 Відповісти
А тепер подумайте, людей, які послали на х#й військовий корабель і були готові вмерти можна аж так залякати?
показати весь коментар
27.02.2022 17:02 Відповісти
Зрозуміло, що то тортури. Най повернуться живими, вони без сумніву герої.
показати весь коментар
27.02.2022 17:06 Відповісти
Тягнути час та озброюватись!

Ніяких справжніх перемовин без очищення України від окупантів не може бути!
показати весь коментар
27.02.2022 16:54 Відповісти
Так поки ніхто не казав про справжні. Мені здається, то тльки "для галочкі", щоб Україну ніхто не звинуватив, що вона не пробувала вислухати пропозиції орчої країни.
Я 100% впевнений, що расіянці зараз висунуть такі умови, що їм плюнуть в обличчя. Але формальності були дотримані.
показати весь коментар
27.02.2022 17:12 Відповісти
КУЛЕБА - їм час потрібен щоб під приводом обміну полоненими, забирання 200-х виграти час і підтягнути резерви з глибини боліт. Невже це не зрозуміло? Або вони на перемовинах поставлять ультиматум, який виконати - копітулювати. Хоча, можливо вони шукають привід для луки, щоб той вступив у війну. Скажуть, ви не погодилися на наші умови, ось, тримайте.
показати весь коментар
27.02.2022 16:54 Відповісти
Є ще один варіант - Лука хоче заключити "сепаратний мир" щоб по закінченні заварухи ЗСУ його не зкинули
показати весь коментар
27.02.2022 16:58 Відповісти
І про це домовляються посланці пуйла з посланцями ЗЕ?
Хоч би заголовки читав..
показати весь коментар
27.02.2022 17:00 Відповісти
Не розслабляйтесь. Переговори використовують, як ширму для затягування часу, передишки, перегрупування сил, підтягування резерву. Московіт бреше навіть тоді, коли говорить правду. Правдивий московіт - мертвий московіт (бо вже не може брехати).
показати весь коментар
27.02.2022 16:54 Відповісти
Вони, як зазвичай, проситимуть якогось перемир'я - "хлібного, гуманітарного, трупакозбирального" тощо" - от що я мав на увазі...
показати весь коментар
27.02.2022 17:09 Відповісти
Думаю, что армия не остановится. А территориальная оборона не остановится тем более, потому что им ***** приказы военных - они будут мочить, пока оккупант не свалит из населённого пункта, подальше от их дома, садика и школы.
показати весь коментар
27.02.2022 17:17 Відповісти
ТРО підпорядкована ЗСУ - досить махновщини, яка не раз нищила Українську Державу...
показати весь коментар
27.02.2022 17:37 Відповісти
Я не про махновщину. Я про те, що ні армія, ні тероборона, ні ширше - український народ не прийме компроміси, що могли би бути запропоновані політиками, якщо росіяни не вийдуть повністю з нашої території. Після такої крові в центральних, східних і південних районах України - вже не прийме. Росіянам і Донбас доведеться повертати без будь-яких умов.

Я чомусь впевнений, що Зеленський це розуміє. Зараз у нього є шанс на другий строк з показником голосів 95%, а може і 99%. У разі ж неприйнятного для суспільства компромісу є шанс ту владу втратити. Я думаю, він це розуміє.

Звичайно, у нього вибір диявольски складний - може йому там зараз говорять, що аби підписуй, або за 2 години буде ядерний удар по Києву. І хз, що тоді робити. Але я чомусь впевнений, що після 72 годин достойної поведінки (хоча я за нього не голосував) він вже не захоче похерити весь той імідж, який здобув таким стрьомним шляхом. Та і люди не дозволять йому, впевнений.
показати весь коментар
27.02.2022 17:45 Відповісти
так ничему и не научила война с 2014г.!
показати весь коментар
27.02.2022 16:54 Відповісти
Не едьте вы на эти переговоры. Мы все очень хорошо помним, чем закончились для Украины договорняки в Минске. Пусть Зеленский войдет в историю как президент-победитель, а не как соглашатель и капитулянт.
показати весь коментар
27.02.2022 16:54 Відповісти
Слово "переговори" з рашкою повинно навіть не згадуватись-не дратуйте народ. Він вже на межі(до речі, і зброї на руках хренова туча). Не копайте собі могилу, не ставаймо на граблі...
показати весь коментар
27.02.2022 16:55 Відповісти
Плешивый хочет красиво выйти и пробивает почву. Даше свою собаку луку привлек.
показати весь коментар
27.02.2022 16:55 Відповісти
Вже пізно, щоб красиво. Вони вчиняли військові злочини!
показати весь коментар
27.02.2022 16:58 Відповісти
Какая победа?! Они разрушили наши города, пролили столько крови и пойти на такие переговоры без своих условий это ПОЗОР с учётом того, что украинский народ месит эту падаль! Суки вы продажные!
показати весь коментар
27.02.2022 16:57 Відповісти
Мордор повинен бути знищений
показати весь коментар
27.02.2022 16:57 Відповісти
Охреніти! Ви погодили українську позицію з нашими союзниками? Перемога - це переговори на наших умовах
показати весь коментар
27.02.2022 16:58 Відповісти
А ви знаєте вже які умови висуває Україна і на які погодиться? Я -ні.
показати весь коментар
27.02.2022 17:04 Відповісти
ИНТЕРЕСНО,КАК МОГУТ ИДТИ ПЕРЕГОВОРЫ,ЕСЛИ ПУТИН ПОТЕНЦИАЛЬНО ВОЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК,НИКТО НЕ ИМЕЕТ ЮРИДИЧЕСКИХ ПРАВ ЕГО ПРОСТИТЬ.
И ОНИСОГЛАСЯТЬСЯ ПОКИНУТЬ КРЫМ?
показати весь коментар
27.02.2022 16:58 Відповісти
Додам. Такі перемовини з розряду балачки жертви з бандюгою, що приставив ніж до горла. І жертва згодна на всі вимоги бандюги в обмін на власне нікчемне життя. Тільки чи воно й буде! Бандюга жалю не знає. На мою думку, тут більше підходить прислів'я: «Хоч насподі лежатиму, та у морду плюватиму!» Якщо бандюга життя й відніме, але, окрім утрат, нічого не отримає.
показати весь коментар
27.02.2022 17:27 Відповісти
к чему этот оптимизм? все закончится ничем. опять будут пугать угрожать требовать. а еще ордловцев могут привести с собой. или может время хотят потянут соляру надо подвезти.
показати весь коментар
27.02.2022 17:00 Відповісти
Заява пескова на время переговоров боевые действия останавливаться не будут
показати весь коментар
27.02.2022 17:00 Відповісти
Я думаю, они там хотят передать нашему представителю, что если не сдадитесь, то будем бомбить ваши города по настоящему, как Грозный.
показати весь коментар
27.02.2022 17:02 Відповісти
Мені здається, якби збиралися - то не попереджали б, а просто бомбили.
показати весь коментар
27.02.2022 17:06 Відповісти
Они считают, что могут заполучить нашу любовь и преданность к кацапии, для этого нужно засунуть нас в их поле информационной пропаганды и мы будем также зомбированы как и большинство жителей рф.
показати весь коментар
27.02.2022 17:14 Відповісти
Нехай вважають. Розумові проблеми "нєгра" шерифа не хвилюють.
показати весь коментар
27.02.2022 17:19 Відповісти
Точніше, навіть не так. якби "могли"
показати весь коментар
27.02.2022 17:07 Відповісти
Перемога буде тоді, коли Київ знову буде у центрі України, та Харків не прикордонним містом, про Днецьк перший та другий, будуть знову під свїми історичними назвами, про Кубань само собою!
***** показало, що це можливо!
показати весь коментар
27.02.2022 17:11 Відповісти
Кулєба, не здумайте здати наших Воїнів і Україну
показати весь коментар
27.02.2022 17:15 Відповісти
Все переговоры руслики ведут только с одной целью - выторговать преимущества для дальнейшей войны. О мире они будут договариваться только, если получат 3,14зды и их будут крепко держать за глотку.
показати весь коментар
27.02.2022 17:23 Відповісти
Будут о перемирии договариваться, что бы собрать ещё больше боевых свинособак и продолжить...
Остаётся надеяться, что зЕлох не такой уж и лох. Пока он далеко не один раз выручал *****!
показати весь коментар
27.02.2022 17:30 Відповісти
Никогда не был сторонником Зели, но в этой войне он ведет себя , пусть и не безупречно, но очень даже достойно.
показати весь коментар
27.02.2022 17:32 Відповісти
Будемо дивитися далі... =)
показати весь коментар
27.02.2022 17:37 Відповісти
які пярагаворі твою мать в нас сирени виють . хтось там щось казало що нічого не полетить ?
показати весь коментар
27.02.2022 17:26 Відповісти
модери передайте в нас виють сирени повітряної тревоги. кордон з белорашкою за 90 км
показати весь коментар
27.02.2022 17:28 Відповісти
Какие могут быть переговоры с агрессором?
показати весь коментар
27.02.2022 17:41 Відповісти
Від Кулеби я не очікував схвалення цієї маячні з перемовинами.
показати весь коментар
27.02.2022 17:42 Відповісти
Разве что сказать, чтобы убрали своих орков из Припяти.
показати весь коментар
27.02.2022 17:44 Відповісти
Орков лишнехромосомных убирать надо на историческую родину, в Монголию! История выгребной ямы-404, начинается именно там! И курица-мутант, об этом говорит!
показати весь коментар
27.02.2022 17:57 Відповісти
Ні,Пан Кулеба, ви повинні у них знати їх вимоги перш ніж їхати. Захід нас почав підтримувати. І сам факт перемовин це все зупинить. Хто придумав вам їхати???Кому це в голову могло прийти?
показати весь коментар
27.02.2022 18:02 Відповісти
Європейська преса вся пестрить вже:»переговори!! Ура!!» Вам не можна було на уе йти. Це новий путінський план. Він його включає, коли програє. Нас втягнуть у нову десятирічну війну без результатів .
показати весь коментар
27.02.2022 18:04 Відповісти
Наші політики бояться програти ійдуть на нові капкани від москви. Не робіть цього. Перекреслите наші здобутки!! Мертві вам не пробачать.
показати весь коментар
27.02.2022 18:05 Відповісти
х\/йове місце вибрали для перемовин. Якби десь у Європі, Стамбулі чи Баку, американці мали б технічні можливості знати - про що шепочуться, а біля Прип'яті під кущем нам можуть продати що завгодно.
показати весь коментар
27.02.2022 18:24 Відповісти
Єдине про що треба домовлятися зі світовим співтовариством (а не мокшами) це про репарації, роззброєння, та поділення на менші частини цієї варварської території.
показати весь коментар
26.07.2022 09:37 Відповісти
 
 