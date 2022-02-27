Те, що Росія готова до перемовин без будь-яких попередніх умов та вимог - вже перемога, - Кулеба
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Те, що РФ готова проводити перемовини без будь-яких попередніх умов, ультиматумів та вимог – вже перемога.
Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.
"Я думаю, факт, що Росія готова проводити переговори без будь-яких попередніх умов, без будь-яких ультиматумів, без будь-яких вимог, спрямованих на Україну, вже перемога для України", - зазначив міністр.
Топ коментарі
+57 Максім ХОЙ 07fb0949
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+50 Дима Хрусталев
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+37 ladyar
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Він всього лиш "кращий з гірших". Але винятково гнучкий - може допомогти зрадити ЗЕ в більш елегантний спосіб.
1. Припинення бойових дій.
2. Всі війська за кордон України )включаючи Крим і Донбас).
3. Тоді перемовини.
Зовсім навпаки - РФ на межі держ.перевороту або розвалу, в найближчій перспективі.
Нам НЕ ТРЕБА їх рятувати від цього.
Это "дебальцево"-2 будет по другому
Не віддасть - самі заберемо.
Ніяких справжніх перемовин без очищення України від окупантів не може бути!
Я 100% впевнений, що расіянці зараз висунуть такі умови, що їм плюнуть в обличчя. Але формальності були дотримані.
Хоч би заголовки читав..
Я чомусь впевнений, що Зеленський це розуміє. Зараз у нього є шанс на другий строк з показником голосів 95%, а може і 99%. У разі ж неприйнятного для суспільства компромісу є шанс ту владу втратити. Я думаю, він це розуміє.
Звичайно, у нього вибір диявольски складний - може йому там зараз говорять, що аби підписуй, або за 2 години буде ядерний удар по Києву. І хз, що тоді робити. Але я чомусь впевнений, що після 72 годин достойної поведінки (хоча я за нього не голосував) він вже не захоче похерити весь той імідж, який здобув таким стрьомним шляхом. Та і люди не дозволять йому, впевнений.
И ОНИСОГЛАСЯТЬСЯ ПОКИНУТЬ КРЫМ?
***** показало, що це можливо!
Остаётся надеяться, что зЕлох не такой уж и лох. Пока он далеко не один раз выручал *****!