Те, що Росія готова до перемовин без будь-яких попередніх умов та вимог - вже перемога, - Кулеба

Те, що РФ готова проводити перемовини без будь-яких попередніх умов, ультиматумів та вимог – вже перемога.

Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Я думаю, факт, що Росія готова проводити переговори без будь-яких попередніх умов, без будь-яких ультиматумів, без будь-яких вимог, спрямованих на Україну, вже перемога для України", - зазначив міністр.

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