Противник видихся і кинув останні сили на Київ, щоб взяти його та заявити про якусь там перемогу, - Арестович дає брифінг щодо російського вторгнення. ВIДЕО

Брифінг радника керівника Офісу Президента Олексія Арестовича. Як на мене, противник видихся і кинув останні сили на Київ, щоб принаймні взяти його та заявити про якусь там перемогу", - зазначив Арестович.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Як на мене, противник видихся і кинув останні сили на Київ, щоб принаймні взяти його та заявити про якусь там перемогу", - зазначив Арестович.

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