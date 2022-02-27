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Противник видихся і кинув останні сили на Київ, щоб взяти його та заявити про якусь там перемогу, - Арестович дає брифінг щодо російського вторгнення. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Брифінг радника керівника Офісу Президента Олексія Арестовича. Як на мене, противник видихся і кинув останні сили на Київ, щоб принаймні взяти його та заявити про якусь там перемогу", - зазначив Арестович.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Як на мене, противник видихся і кинув останні сили на Київ, щоб принаймні взяти його та заявити про якусь там перемогу", - зазначив Арестович.
Топ коментарі
+58 Шимус
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+31 Перехватчик
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+26 галина галка
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Орки прут с севера. С югом проблема...
А какими силами он прет без остановки с юга? Предпоследними?
, он ошибся в морду будуть только ко за то что ты кацап
Слава героическим защитникам Украины! Смерть рашистским захватчикам!
Экс-президенты поражены подвигами защитников, волонтеров и рядовых граждан в первые дни войны.
"За эти дни, полные героизма и боли, вы полностью уничтожили вековой миф о так называемом величии России", - отметили они. Facebook-страницу пресс-секретаря Кучмы Дарки Олифер.
Терь они поражаются героизму и стойкости?
Не для них! И не за них, ********** всраных, народ старается.
Пусть смотрятся в зеркало и поражаются своей убогости.
Эти подлые четвероногие мрази недостойны называться людьми.
Долбите кацапскую падаль в кашу! Слава неньке Украине!
Слава ЗСУ! Горжусь вами!
Казахстан - многонациональная страна, мы живём дружно. Националисты найдутся везде, в любой стране, но подавляющее большинство у нас относятся ко всем дружественно. Впервые слышу такое ругательство "орыс шошка" от Вас.
Уважаю страну, в которой живу и ее язык. И учу ребенка тому же. Главное не национальность, а быть хорошим человеком.
Сил Украине в борьбе за свободу!
ваш позор должен быть смыт кровью и только наши правнуки, возможно, вас простят, Слава Украине!
русских много и в всу
их же никто не обвиняет
в любом случае сейчас ситуация такая
но в такой нынешних границах
россия не от чего пока не освободится
почему?потому что режима путина не было в 91-95м
а за это время россия успела
оккупировать часть молдовы (приднестровье)
оккупировать часть грузии (абхазия, южная осетия в 2008 уже)
начать войну в чечне
это не было никакого путина и рядом
Вы правы. Когда Чечня хотела выйти из состава России - не позволили, мол, наше, не отдадим. А сами пришли за Крымом и Донбассом - так Украина плохая, что свои земли не хотела отдавать...
А теперь вероломное вторжение. Надеюсь, что Украина победит!
Одна из целей Кремля создать водную блокаду Украины. А именно захват всего черноморского побережья, окружение Одессы и области с выходом к своей Приднестровской группировке.
Одессу и область надо удержать любой ценой,это форпост страны с моря. Удержим-освободим все побережье. А в Одессе сейчас очень неспокойная ситуация. В Теробороны заявили, что в городе много диверсионных групп....
Но украинскому спецназу нужно уже начинать переносить боевые действия на территорию врага. Первые цели - уничтожение летного состава, диверсии на аэродромах и военных складах. Ну и на железке рвать нужно все подряд, а не ожидать когда он выдохнется, устанет и умрет..
Идут сообщения , мол там заметили коллону техники, то там скопление.
А шо, нет авиации или ракет шо б жахнуь?
Да и после первого налёта украинских БПЛА, они примут меры предосторожности (если ещё не приняли)
https://www.bbc.com/ukrainian/news-60548081?at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA