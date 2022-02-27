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США відреагували на рішення Путіна привести ядерні війська в режим готовності: "Ми повинні зупиняти його дії найсильнішим чином"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що наказ президента держави-агресора Володимира Путіна привести російські сили стримування, які включають ядерну зброю, у режим підвищеної бойової готовності є неприйнятною ескалацією.
"Це означає, що президент Путін продовжує загострювати цю війну абсолютно неприйнятним способом, і ми повинні продовжувати зупиняти його дії найсильнішим чином", - сказала вона, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
27 лютого Путін наказав перевести сили стримування в особливий режим бойового чергування.
Топ коментарі
+90 Sergiy Prokoshyn
показати весь коментар27.02.2022 17:00
+76 Мобильный крематорий
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+72 burunduk
показати весь коментар27.02.2022 17:00
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Скукотища смертная...
Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Twitter.
"Дякую своєму другу, пану президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану та турецькому народу за потужну підтримку. Заборона на прохід російських військових кораблів у Чорне море та вагома військова, гуманітарна допомога Україні сьогодні вкрай важливі. Народ України ніколи цього не забуде", - написав він.
А радиация?
нужен Железный купол....
высокоточное, и стрелковое, но очень много.
путин и ким чен ын сдохнут и про ядерное оружие можно забыть.
даже не нужно ракет воздух-воздух.
мощьные земля воздух, и достаточно.
к этому, 1 миллион самых мощных снайперок нашего производства
и ниодна млять даже нос не высунет.
и не дорого и содержать дешево и войск в 10 раз меньше.
пример, Фины!!!!
после свифта и т.д. пошел взрослый разговор - Запад принял решений закатать окурка вместе с его рашкой в асвальт
точка невозврата жизненной траектории хла пройдена, место приземления - могила
Да ну, Крым он не аннексирует...
Одно дело Крым, а зачем ему Донбасс ?!.
Не, не признает он никогда эти недореспублики Лугандона..
Понятно, что вторжения он не начнет, это блеф чистой воды..
...хм --- ВЫ НАХОДИТЕСЬ ЕЩЕ ЗДЕСЬ И ЧИТАЕТЕ !?!
Тогда далее ; --- Он же не сумасшедший, чтобы использовать ядерное оружие................
И теперь Запад политкорректно, в "белых перчатках" ждет когда урод первым ё-нет западную демократию по голове ядерной дубиной. Отвечать будет поздно. Злая сила требует проактивной доброй силы. Греться будем (Европа по крайней мере) не русским газом , а от раскаленных "чернобылей".