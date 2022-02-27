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Арестович про ймовірність вторгнення білоруських військ: Їхні збройні сили - 45 тис. Лише 17 тис. здатні виконувати завдання. Крапля в морі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Арестович про ймовірність вторгнення білоруських військ: Їхні збройні сили - 45 тис. Лише 17 тис. здатні виконувати завдання. Крапля в морі

За певними даними, солдат білоруської армії зараз піднімають по тривозі. Ймовірність їхньої участі у вторгненні до України існує.

Про це сьогодні на брифінгу повідомив радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович, інформує Цензор.НЕТ.

"За певними даними, солдат білоруської армії зараз піднімають по тривозі. Але щоб ви розуміли, тактичний розклад такий: всі білоруські збройні сили - це 45 тис. Лише 17 тис. з них здатні виконувати якісь завдання. Це крапля в морі. Навіть якщо вони сюди прийдуть, але я думаю, що білоруська армія не стане виконувати злочинних наказів", - зазначив Арестович.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білорусь особовим складом готується до вторгнення в Україну, - ЗМІ

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+42
Дивилась відео як Азовець макає кулі в сало - спеціально для прийому кадирівців
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27.02.2022 17:00
+36
ВАЖНО! ВСЕМ, мировым производителям высокоточных, супер модернезированных и эффективных образцов вооружения, приглашаем Вас на их испытание в реальных условиях по кацапским оркам и их консервным банкам.
И если что, по белокацапским тоже.
Просьба распространить!
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27.02.2022 17:00
+35
Курс рубля завтра 150 будет! ********* вся банковская система! Вклады населения заморожены! Украине нужно потерпеть неделю и кацапы там сами всё перевернут! Зачем эти переговоры?! О чём? Не делайте ошибок!
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27.02.2022 17:01
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18 мотострелковая бригада «Дикой дивизии» РФ, состоящая из Дагестанцев и Чеченцев отказалась выполнять приказ о нападении на Украину.
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27.02.2022 17:00 Відповісти
Дивилась відео як Азовець макає кулі в сало - спеціально для прийому кадирівців
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27.02.2022 17:00 Відповісти
згадали 1919 і Махна
вже повторили
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27.02.2022 17:05 Відповісти
Только без бровады. Они нам явно лишние при любом раскладе
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27.02.2022 17:00 Відповісти
у "арєстовіча" завжди все дуже легко. Особливо в кабінеті сидячи.
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27.02.2022 17:19 Відповісти
Це перший раз у житті, коли я погоджують з Аристовичем!
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27.02.2022 17:00 Відповісти
********
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27.02.2022 17:00 Відповісти
Желающие в ад, ласкаво просимо
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27.02.2022 17:00 Відповісти
ВАЖНО! ВСЕМ, мировым производителям высокоточных, супер модернезированных и эффективных образцов вооружения, приглашаем Вас на их испытание в реальных условиях по кацапским оркам и их консервным банкам.
И если что, по белокацапским тоже.
Просьба распространить!
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27.02.2022 17:00 Відповісти
надо же какие термины рождаются?!.

белокацапы(!)

надо запомнить.
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27.02.2022 17:14 Відповісти
******** решил похоронить побольше своих граждан,******** из *************** гарема
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27.02.2022 17:01 Відповісти
Курс рубля завтра 150 будет! ********* вся банковская система! Вклады населения заморожены! Украине нужно потерпеть неделю и кацапы там сами всё перевернут! Зачем эти переговоры?! О чём? Не делайте ошибок!
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27.02.2022 17:01 Відповісти
можна везти переговори і стріляти, бо стріляють "нацики" які чомусь непідконтрольні владі і херачать кацапів
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27.02.2022 17:07 Відповісти
Это только начальная ставка. Кто больше? 200 раз, 200 два, 300, триста раз...
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27.02.2022 17:10 Відповісти
Животное, смотри сюда - https://www.tinkoff.ru/about/exchange/ - курс уже 163р в Тинькове
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27.02.2022 17:20 Відповісти
Удобрения из белоруси вроди запретили.
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27.02.2022 17:01 Відповісти
Голова колгоспу!!! Скоро сільсьгосподарські роботи, краще подумай, хто буде садити ту картоплю?
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27.02.2022 17:03 Відповісти
пюрешка будет.
Белорусы оставайтесь дома.
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27.02.2022 17:04 Відповісти
Армия Беларуси это полное говно. Боеспособных минимум. Все эти спецназы говнолазы только по мирняку горазды.
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27.02.2022 17:06 Відповісти
Да. Видя текущие видеохроники, этих 17 тысяч перемелят за 2 дня. А остальные наверно уже откажутся от дальнейших приключений. Смертники. Сочувствую, хоть и враг
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27.02.2022 17:09 Відповісти
Не надо сочувствовать. Это обдолбанные пропагандой манкурты, которых исправит только пуля.
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27.02.2022 17:13 Відповісти
В Украине их выживаемость-несколько минут, не больше.
Вы бы ещё помогли Украине и вышли бы сейчас против усатой мляди
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27.02.2022 17:09 Відповісти
Как и сябры в общей своей массе - полный бульшит.
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27.02.2022 17:23 Відповісти
17 тис це немало. Враховуючи отруєнність їхніх мізків москальскою пропагандою, деякі вирішать "показати крутізну". Не треба їх списувати - треба й цих постріляти.
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27.02.2022 17:07 Відповісти
Не скажу что там они шибко отправлены, ******** хватает, но я думаю не больше 20%
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27.02.2022 17:10 Відповісти
так. Вони тоже додають клопоту. Але...З другої сторони Україна тепер зможе з чистою совістю бомбити територію РБ зі всього що дасть нам НАТО і ліквідувати аеродроми, вертольоти, тили руссо-фашистів, які до цих пір себе відчували там безкарно.Паро ударів Точка-У по Барановичам і іншим обєктам точно буде. І скоріш за все і поляки також приєднаються до цієї процедури. Ймовірність дуже висока
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27.02.2022 17:12 Відповісти
На счет преступных приказов не согласен - вояки очень даже рьяно выполняли их по разгону протестов в 20-м. Другое дело, что эта сратва засцыт ехать к вам на глубокую прожарку, постараются откосить все,кто сможет, это да. Нет в Беларуси армии, есть сброд в форме, жрущий пайку и вырабатывающий пенсию.
который и близко не сравнишь с ВСУ.
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27.02.2022 17:09 Відповісти
******* людей з квітами то не на ржавих коритах проти Козаків воювати.
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27.02.2022 17:12 Відповісти
Не несите пургу. Драныкоеды паазорные запятнаны нашей кровью, давно воюют. Бульбвши .бучие замочили полицейский пост(признание пленного). Бульбаши враги украинцам, потому что стреляют в нас, и с цветочками к главбульбе. Беларусам не смыть своего позора перед славянами...
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27.02.2022 17:14 Відповісти
А пам'ятаєте лукашенкове: ...єслі би ми хотєлі, то взялі би Украіну за трі-чєтирє дня...
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27.02.2022 17:22 Відповісти
Эта тварь много чего брехала и брешет. Как он Гордону клялся что войска к вам с Беларуси не зайдут.... НИ-КОГ-ДА! Мы перед вами виноваты, что эта падла помогает х*йлу, но так получается, что Беларусь ватная, как,приблизно, Донбасс в 14=м, в 20-м задавили всех, не рыпнуться.
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27.02.2022 17:29 Відповісти
Хотілося б, щоб Білорусь відродилася. Та щоб ми створили мрію багатьох борців за волю України: Балто-Чорноморську смугу: Білорусь, Литва, Польща, Україна. Тоді кацапи назавжди забули б про "вєлічіє".
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27.02.2022 17:36 Відповісти
Заметьте, с каким упоением, почитанием и лестью гон*он смотрел на хрюкающегобульбофюрера. Кстати, любитель волшебных пирамидок все ещё спасается в Европе от «врагов»?
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27.02.2022 17:48 Відповісти
Это точно
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27.02.2022 19:31 Відповісти
якщо попруть, то забрати половину території колгоспу як репарацію.
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27.02.2022 17:11 Відповісти
Они без опознавательных изподтишка воюют. Так что репарпции им и лаптеунтам обеспечены.
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27.02.2022 17:20 Відповісти
А что, Берестейщина украинская земля исторически.
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27.02.2022 17:30 Відповісти
Причому, в Кобринському районі майже чиста українська мова.
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27.02.2022 17:37 Відповісти
Не варто недооцінювати вопога. Наші ЗСУ мотивовані, нам треба протриматися днів з десять і перемолоти сволоти на 100 років уперед, тому роботи непочатий край
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27.02.2022 17:14 Відповісти
Ще цих не вистачало. Тут що, пункт утилізації?
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27.02.2022 17:14 Відповісти
Переговоры с кацапами - ни к чему нам, бо дают кацапам передышку и перегруппирование своих потешно-бабонарожальных войск.
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27.02.2022 17:17 Відповісти
хто простітуту дав слово?
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27.02.2022 17:18 Відповісти
Так они в первый день начали всех подымать же

Это было не секрет
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27.02.2022 17:22 Відповісти
Не вірю цьому поцу з підвішеним язиком. Стратег херовий. "Капля в морі" !
Скільки наших хлопців поляже, поки переб'ють ці тисячі.
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27.02.2022 17:23 Відповісти
Це правильно, віджив поц на солжатській крові.
Але тут ще справа не в кількості (хоч би і 300 душ було б), а в приципі - Білорусь об'явила війну.
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27.02.2022 17:27 Відповісти
до предела загнанный в угол ***** может нажать кнопку. Зачем ему мир без *****?
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27.02.2022 17:25 Відповісти
Лаптебульбовые задыхаются... Никаких для них передышек. Гасим до полного освобождения Крыма и Донбасса. Минские договоренности кацапы похерили.
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27.02.2022 17:27 Відповісти
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27.02.2022 17:30 Відповісти
Кажется, вступи Беларусь в войну с Украиной, то от белорусской армии останутся только переполненные морги. Нет, уж. Избавьте нас от этой радости».
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27.02.2022 17:45 Відповісти
Ждём тебя Люся с автоматом на передовой. Задолбал своими умными оценками из тыла. Ты ведь пиз-л что боевой офицер.... Есть уже много раненых патриотов, которые могут заменить тебя на ТВ. Или у тебя как всегда очко жим жим? Помню тебе морду хотели набить за твой пиз-ж, а ты обо-ся.
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27.02.2022 18:09 Відповісти
Цей щегол довгоязикий нещодавно розказував,що каци через Чорнобиль не підуть,а якщо підуть то ми їх на раз два,що з Криму якщо підуть то там вузенький перешийок і ми їх одним махом,що все спокійно не нагнітайте! Гостомель просрали,це взагалі позорище,Чорнобиль також , ці напрямки перетворились на самі небезпечні удари по столиці! А цього можна було уникнути,якби хоч трохи були мізки,тепер все оце потрібно розгрібати нашим хлопцям і ворог під Києвом! Мудак тай годі!!!
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27.02.2022 19:36 Відповісти
 
 