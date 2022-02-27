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Арестович про ймовірність вторгнення білоруських військ: Їхні збройні сили - 45 тис. Лише 17 тис. здатні виконувати завдання. Крапля в морі
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
За певними даними, солдат білоруської армії зараз піднімають по тривозі. Ймовірність їхньої участі у вторгненні до України існує.
Про це сьогодні на брифінгу повідомив радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович, інформує Цензор.НЕТ.
"За певними даними, солдат білоруської армії зараз піднімають по тривозі. Але щоб ви розуміли, тактичний розклад такий: всі білоруські збройні сили - це 45 тис. Лише 17 тис. з них здатні виконувати якісь завдання. Це крапля в морі. Навіть якщо вони сюди прийдуть, але я думаю, що білоруська армія не стане виконувати злочинних наказів", - зазначив Арестович.
Топ коментарі
+42 Ksenia VB
показати весь коментар27.02.2022 17:00
+36 Alex Dev d4763325
показати весь коментар27.02.2022 17:00
+35 Rouhh Elohim
показати весь коментар27.02.2022 17:01
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Будь ласка, зачекайте...
вже повторили
И если что, по белокацапским тоже.
Просьба распространить!
белокацапы(!)
надо запомнить.
Белорусы оставайтесь дома.
Вы бы ещё помогли Украине и вышли бы сейчас против усатой мляди
который и близко не сравнишь с ВСУ.
Это было не секрет
Скільки наших хлопців поляже, поки переб'ють ці тисячі.
Але тут ще справа не в кількості (хоч би і 300 душ було б), а в приципі - Білорусь об'явила війну.