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Росія знищила "Мрію", та їм ніколи не знищити мрію про вільну Україну, - Кулеба
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Росія знищила Ан-225 "Мрія", але їм ніколи не знищити мрію українців про сильну та вільну державу.
Про це глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Це був найбільший у світі літак Ан-225 "Мрія"... Росія, можливо, знищила нашу "Мрію". Але їм ніколи не вдасться зруйнувати нашу мрію про сильну, вільну та демократичну європейську державу. Ми переможемо", - наголосив міністр.
Топ коментарі
+32 Антон Чигур
показати весь коментар27.02.2022 17:15
+22 Максім ХОЙ 07fb0949
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+20 Aleksandr Kreng
показати весь коментар27.02.2022 17:16
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Пока ваше глв. ***** будет дышать, мы не успокоимся.
посольства все успели вывезти , а МРИЮ - нет
Вот при чем здесь бизнес ???
цей літак був нашим символом.
на всі злети та приземлення з,їжався подивитися весь світ
знову зрада, як з кримом.
@molchalyga
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7 ч
Любой, *****, российский город, посёлок, (молчу про деревни), севернее Москвы, выглядят так, как будто украинская ДРГ ********** его из атомного оружия, ***** вам новые земли??? ДОВЕДИТЕ ДО УМА, *****, СВОЮ СТРАНУ, ДЕГЕНЕРАТЫ!!!!
Але одну корисну річ вони зробили: вони нас об'єднали.
хоча пофіг, відбудуємо, зараз головне знищити оркостан, фетіль на бомбі бунтів НА парашкостані вже горить.
Після перемоги збудуємо нову, навіть кращу.
Кацапи все оплатять !!!!
Но расея ответит за всё, что творит, это неизбежно.