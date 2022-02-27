Росія знищила "Мрію", та їм ніколи не знищити мрію про вільну Україну, - Кулеба

Росія знищила Ан-225 "Мрія", але їм ніколи не знищити мрію українців про сильну та вільну державу.

Про це глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Це був найбільший у світі літак Ан-225 "Мрія"... Росія, можливо, знищила нашу "Мрію". Але їм ніколи не вдасться зруйнувати нашу мрію про сильну, вільну та демократичну європейську державу. Ми переможемо", - наголосив міністр.

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