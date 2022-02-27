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Росія знищила "Мрію", та їм ніколи не знищити мрію про вільну Україну, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росія знищила

Росія знищила Ан-225 "Мрія", але їм ніколи не знищити мрію українців про сильну та вільну державу.

Про це глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Це був найбільший у світі літак Ан-225 "Мрія"... Росія, можливо, знищила нашу "Мрію". Але їм ніколи не вдасться зруйнувати нашу мрію про сильну, вільну та демократичну європейську державу. Ми переможемо", - наголосив міністр.

Також читайте: Те, що Росія готова до перемовин без будь-яких попередніх умов та вимог - вже перемога, - Кулеба

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+32
Чтоб вы здохли, кацапские *****!!!
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27.02.2022 17:15
+22
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27.02.2022 17:18
+20
Сдохните кацапское мракобесие.
Пока ваше глв. ***** будет дышать, мы не успокоимся.
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27.02.2022 17:16
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Чтоб вы здохли, кацапские *****!!!
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27.02.2022 17:15 Відповісти
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27.02.2022 17:21 Відповісти
Сдохните кацапское мракобесие.
Пока ваше глв. ***** будет дышать, мы не успокоимся.
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27.02.2022 17:16 Відповісти
Жалко , но погиб смертью храбрых …сгорел в бою
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27.02.2022 17:17 Відповісти
А какая цука специально не вывезла МРИЮ!!!!!!

посольства все успели вывезти , а МРИЮ - нет
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27.02.2022 17:17 Відповісти
Пишут, что на ремонте Мрия была, потому не вывезли.
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27.02.2022 17:31 Відповісти
Пишуть, що це друга недобудована.
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27.02.2022 17:32 Відповісти
Нажаль, ні. Та, що недобудована, стоїть на заводі, а не в аеропорту. В Гостомелі була тільки одна(
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27.02.2022 17:42 Відповісти
После войны надо обязательно построить новую мрию. Надеюсь это возможно.
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27.02.2022 17:17 Відповісти
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27.02.2022 17:18 Відповісти
Чия туфля?
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27.02.2022 17:19 Відповісти
орка
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27.02.2022 17:33 Відповісти
Это нога того, кому уже не надо нога.
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27.02.2022 19:19 Відповісти
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27.02.2022 17:18 Відповісти
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закрив військовим російським суднам прохід у Чорне море. Джерело: https://biz.censor.net/n3319464
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27.02.2022 17:18 Відповісти
Странно , что новость про это в БИЗНЕС ЦЕНЗОРЕ
Вот при чем здесь бизнес ???
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27.02.2022 17:19 Відповісти
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27.02.2022 17:21 Відповісти
Так кто-то там на переговоры поехал . Затягивают специально отключение СВИФТ
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27.02.2022 17:22 Відповісти
без разницы процесс уже запущен деньги на розии уже всё а это от нас https://twitter.com/i/status/1497953408787128320
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27.02.2022 17:25 Відповісти
Только бы сердобольные мальчики из ОПУ под ногами у мира не вертелись , мешают кончить хутина
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27.02.2022 17:30 Відповісти
Коли ми знищим кацапських окупантів,треба всім миром зібратися і збудувати нову Мрію.Не можу заспокоїтись,Мрія для мене як жива,як людина.Вона повинна бути в Україні
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27.02.2022 17:19 Відповісти
і це правда
цей літак був нашим символом.
на всі злети та приземлення з,їжався подивитися весь світ
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27.02.2022 17:22 Відповісти
Есть на 90% достроенный второй фюзеляж. Нужно у орков отобрать их Ан-124 и всё оснащение переставить на доделанный фюзелаж. И все работы делать за счет расии. Думаю, будет справедливо их обложить увесистыми контрибуциями
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27.02.2022 17:19 Відповісти
чому не вивезли, ...андони, під трибунал нах.....й всіх винних.
знову зрада, як з кримом.
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27.02.2022 17:19 Відповісти
Ту суку,которая не вывезла самолёт расстрелять нахрен!!!
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27.02.2022 17:19 Відповісти
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27.02.2022 17:20 Відповісти
Она на ремонте стояла. Чем ее вывести, если она не летала?
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27.02.2022 17:33 Відповісти
Марина Молчанова

@molchalyga

·
7 ч

Любой, *****, российский город, посёлок, (молчу про деревни), севернее Москвы, выглядят так, как будто украинская ДРГ ********** его из атомного оружия, ***** вам новые земли??? ДОВЕДИТЕ ДО УМА, *****, СВОЮ СТРАНУ, ДЕГЕНЕРАТЫ!!!!
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27.02.2022 17:19 Відповісти
Дополню- 200 лет назад, а спасатели приедут лет через 400. Так засрать все вокруг себя- удивительные долбоёбы, все население территории. Нацией ВОТ это назвать нельзя никак. ДОВЕДИТЕ ДО УМА, *****, СВОЮ СТРАНУ, ДЕГЕНЕРАТЫ!!!! А зачем, ведь можно зайти в Украину и там довести все до состояния обезьнника, что б привычнеу было, ну не в чистоте же жить.
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27.02.2022 20:22 Відповісти
Мрая вылетела ещё в 20 числах. сам лично видел по радару. Куда то в Европу. Что он мелет???
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27.02.2022 17:19 Відповісти
то був РУслан, на Мрії були зняті двигуни. Якби я в перший день дізналась, що її вже нема, я б від люті вибухнула. Може, й добре, що тільки зараз сказали
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27.02.2022 17:22 Відповісти
тільки заспокоїлася, знову її фото
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27.02.2022 17:20 Відповісти
ну то що, зєлєнь трахомонійсько-козлолюбськая... ви щас херої? на пару днів... а далі... зєлєнь, ти нікому не потрібна...
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27.02.2022 17:20 Відповісти
Ольгинских в спам!!!!
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27.02.2022 17:30 Відповісти
Сумно, але після перемоги відбудуємо нову, а рашкостан буде відшкодовувати понесені збитки та недоотриману вигоду.Усе буде Україна
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27.02.2022 17:20 Відповісти
вони знищують саме святе. Бо свого не мають.
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27.02.2022 17:21 Відповісти
Вони так з Україною 300 років робили.
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27.02.2022 19:27 Відповісти
це той що лsтав чи той що в ангарі стояв?
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27.02.2022 17:22 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=iRieRJV3veA
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27.02.2022 17:23 Відповісти
Кацапи всього-навсього знищили літак.
Але одну корисну річ вони зробили: вони нас об'єднали.
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27.02.2022 17:24 Відповісти
Мир можливий лише на умовах повернення Криму, Луганська і Донецька, а також вивід військ рф з України! Все, що гірше можна вважати зрадою України!
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27.02.2022 17:28 Відповісти
і своїх раків з Донбасу, Луганську та Криму най в теплушках взад, за поребрик забирають
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27.02.2022 17:37 Відповісти
о це шкода, перед атакою орків ввечері спостерігав за безпілотниками США та знайшов нашу Мрію яка поверталась з Європи...
хоча пофіг, відбудуємо, зараз головне знищити оркостан, фетіль на бомбі бунтів НА парашкостані вже горить.
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27.02.2022 17:30 Відповісти
Путин *****!
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27.02.2022 17:31 Відповісти
Жалко до болю. Але ж старенька вже була. Загинула героїчно.
Після перемоги збудуємо нову, навіть кращу.
Кацапи все оплатять !!!!
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27.02.2022 17:34 Відповісти
Я боюся, що зеля зробить це на "пєрєгаворах", бо "какая разница?"
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27.02.2022 17:47 Відповісти
Нічого дивного... Об'єкт настільки великий, шо невлучити неможливо, навіть при бажанні... Але ж питання в іншому!- на що сподівались? Чому не сховали ? ........ Хоча, може й накраще...,- кацапи за все заплатять!!
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27.02.2022 18:09 Відповісти
ЗАПЛАТЯТ ТЕРРИТОРИЕЙ И РЕСУРСАМИ !!! А МЫ ЕЩЁ ДВЕ ПОСТРОИМ !!!
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27.02.2022 18:11 Відповісти
Всё материальное можно снова построить/ сделать/ создать... и даже лучше ! жаль жизней людей, их уже не вернёшь.
Но расея ответит за всё, что творит, это неизбежно.
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27.02.2022 19:02 Відповісти
ломать- не строить,да,русский ванька?
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27.02.2022 19:18 Відповісти
 
 