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На відновлення "Мрії" знадобиться більше $3 млрд та понад 5 років. Витрати повинна покрити держава-агресор РФ, - "Укроборонпром"

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

На відновлення

Російські військові знищили флагман української авіації - Ан-225 "Мрія".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу держконцерну "Укроборонпром" у неділю.

Це сталося на аеродромі "Антонов" у Гостомелі під Києвом, де стояв літак.

"Російські окупанти знищили флагман української авіації – легендарний Ан-225 "Мрія". Це відбулося на аеродромі "Антонов" в Гостомелі під Києвом, де перебував літак. Його відновлення коштуватиме більше 3 млрд доларів і потребуватиме тривалого часу. Україна докладе усіх зусиль, аби ці роботи оплатила держава-агресор", - йдеться у повідомленні.

"Росія поцілила "Мрію", як символ можливостей української авіації. Ан-225 "Мрія" - авіаційний гігант, на рахунку якого рекорди по перевезенню максимального комерційного вантажу та найдовшого і найважчого в історії авіації моновантажу, вантажопідйомності. На жаль, сьогодні ці опції втрачені.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У результаті повітряної атаки військ РФ на аеропорт Гостомель був спалений один із найпотужніших літаків у світі "Мрія", - ЗМІ

Але вони обов’язково будуть відновлені. Окупанти зруйнували літак, але не зможуть зруйнувати нашу спільну мрію. Вона обов’язково відродиться. За орієнтовними підрахунками на це знадобиться більше 3 млрд доларів та понад 5 років. Наше завдання зробити так, аби ці витрати покрила саме Російська Федерація, яка завдала умисної шкоди українській авіації та сектору вантажних авіаційних перевезень.

Росія знищила нашу "Мрію", але мрію про вільну від окупанта Україну знищити неможливо. Ми боротимемось за нашу землю та наш дім до переможного кінця. І після перемоги обов’язково, чуєте, обов’язково добудуємо нашу нову "Мрію", яка багато років чекає цього у безпечному місці. Все буде Україна!", — заявив генеральний директор ДК "Укроборонпром" Юрій Гусєв.

Зазначається, що на момент вторгнення АН-225 "Мрія" знаходилась на ремонті у аеропорту Гостомель, тому не встигла вилетіти з України.
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Топ коментарі
+13
там арестованных 600 миллиардов ЦБ РФ. Кто их спрашивать будет? после суда в Гааге уплотят
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27.02.2022 17:24
+8
****! Запустите что-то по крымскому мосту! Пожалуйста
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27.02.2022 17:26
+5
УОП - *** твою в Бога в душу гроба мать... ти, падло, що зробив? будете падли разом зі шмаркльою в суді за бездіяльність... пару-трійку днів...
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27.02.2022 17:25
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а страховка в таком случае не работает? до того как пуйло заплатит, может много времени пройти, Мрия уже будет устаревшей
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27.02.2022 17:22 Відповісти
Страховка как правило не покрывает воцны и стихийные бедствия, т. к. это "воздействие непреодолимой силы".
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27.02.2022 17:24 Відповісти
там арестованных 600 миллиардов ЦБ РФ. Кто их спрашивать будет? после суда в Гааге уплотят
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27.02.2022 17:24 Відповісти
военные действия-форсмажор,и не только по авиации,но и по сожженным машинам и недвижимости
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27.02.2022 17:25 Відповісти
Как правило - во время военных (боевых) действий - страховка не действует если не прописано иначе по этому моменту.
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27.02.2022 17:26 Відповісти
в ангарі стояла друга недобудована Мрія - а перша Мрія та Ан-70 кудись "зникли"
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27.02.2022 17:47 Відповісти
УОП - *** твою в Бога в душу гроба мать... ти, падло, що зробив? будете падли разом зі шмаркльою в суді за бездіяльність... пару-трійку днів...
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27.02.2022 17:25 Відповісти
проще сделать новый...да,за счёт агрессора
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27.02.2022 17:26 Відповісти
100%
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27.02.2022 17:27 Відповісти
Да они пришли нам тут по максимуму урона нанести!

Чтобы у нас потом пошли сотни миллиардов долларов для восстановления всего этого!
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27.02.2022 17:26 Відповісти
****! Запустите что-то по крымскому мосту! Пожалуйста
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27.02.2022 17:26 Відповісти
Нет необходимости, кацапам еще по нем за урал драпать
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27.02.2022 17:28 Відповісти
Хай пливуть суки
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27.02.2022 17:32 Відповісти
Кажуть, що немає чим- далеко( Зе ж заморозив розробку нового озброєння
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27.02.2022 18:49 Відповісти
Ще вона мусить покрити утримання родин Українських воїнів,які героїчно загинули,захищаючи свою Батьківщину!
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27.02.2022 17:28 Відповісти
«Мы жестокое зверье, в наших жилах все еще течет темная и злая рабья кровь - ядовитое наследие татарского и крепостного ига. Нет слов, которыми нельзя было бы обругать русского человека…

Самый грешный и грязный народ на земле, бестолковый в добре и зле, опоенный водкой, изуродованный цинизмом насилия, безобразно жестокий…
В русской жестокости чувствуется дьявольская изощрённость, в ней есть нечто тонкое, изысканное... Можно допустить, что на развитие жестокости влияло чтение житий святых великомученников... Кто более жесток: белые или красные? Вероятно - одинаково, ведь и те и другие - русские». -

М. Горький, «пролетарский» писатель
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27.02.2022 17:28 Відповісти
не має сенсу відновлювати, краще на високоточні ракети з дальністю до Москви витратити 3 млрд.
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27.02.2022 17:29 Відповісти
Хай світ потім стягне з росії ці кошти і пердасть нам на відновлення всього, що росія поруйнувала!

Можна стягнути у вигляді націоналізації російського державного майна за кордоном, і у вигляді блокування їх рахунків за кордоном.
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27.02.2022 17:30 Відповісти
***, предостаточно было времени его перебазировать, но тупая власть и тупое руководство концерна чесало промежность.
Небось, экономили на аренде.
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27.02.2022 17:31 Відповісти
Зазначається, що на момент вторгнення АН-225 "Мрія" знаходилась на ремонті у аеропорту Гостомель, тому не встигла вилетіти з України.
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27.02.2022 17:57 Відповісти
не делайте мне нервы.
какие нах...й 3 ярда.
по окончанию войны, а я надеюсь она закончиться быстро, ******* будут должны Украине сотни миллиардов долларов и 500 лет покаяния
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27.02.2022 17:32 Відповісти
Ху@ло вже погрожує нам ядерним ударом при розмові із Шойгу та
Герасімовим 😡
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27.02.2022 17:46 Відповісти
вчера под этой фоткой была другая новость, типа "ЗСУ уничтожили вражеское ч то-то..."
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27.02.2022 17:35 Відповісти
Чому завчасно не вивезли? Стільки часу було.
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27.02.2022 17:36 Відповісти
На біса такий дорогий літак? Чи не ліпше було б ці гроші витратити на инші проєкти Ан.
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27.02.2022 17:39 Відповісти
Ти адекватний ? Мрія збудована ще в часи совка для програми Енергія-Буран , як транспорт для перевезення космічного шатла . Потім при розподілі майна залишилася у напіврозібраному стані в Україні бо кацапня собі забрала те що покраще і ціліше - Руслани , з часом відновлена заводом Антонова і пішло поїхало ..........
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27.02.2022 17:48 Відповісти
Добродію, я знаю, коли було збудовано Мрію: тоді, коли підтиралися ґазетою "правда". Тому я не хочу, щоб ми, країна, у якої є купа проблем, зараз повторили цю совдепівську економічно безглузду ідею про Мрію.
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27.02.2022 17:55 Відповісти
Не знаю коли ви , добродію , "правдою" підтиралися бо моя родина цю газету не виписувала (( Але якщо ви так у курсі коли цей літак збудований , то якого дідька тут триндіти про виділення коштів на інші проекти АН ? Любий проект доцільний коли він економічно ефективний , концерн Антонов зміг добитися цього із Мрією , бо у неї повірили і з"явилися пропозиції вантажних перевезень , які з часом почали збільшуватися і пішла вже розмова про добудову другого екземпляра цього велетня , на нього до-речі ніхто коштів не просив , планували добудувати за рахунок отриманих прибутків . Ось така правда про Мрію без підтирання деяких частин тіла (( Думаю що любителю газети "правда" також відома українська приказка "святе місце пустим не буває " так от - не зробимо ми , побудують інші а ми будем щось смоктати і облизуватися коли нам тикатимуть ......... Ну і саме головне на завершення - Мрія як не звучить пафосно - це символ України , на її зліт і посадку по всьому світу люди навмисне приїздили подивитися і не факт що у такій могутній світовій підтримці України немає крапельки внеску цього красеня ! Так - "Мрія" вартує багато , але за мрію і гордість , як і за незалежність потрібно платити !!!!! Всього доброго ! Україна і її МРІЯ понад усе ! Слава Україні !
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27.02.2022 18:36 Відповісти
Сумно і болісно сприймати такі страшні новини 😠
Чому не зберегли наш символ і нашу гордість , прийдеться комусь відповідати , так як було достаньо часу , щоби його заховати в надійному місці 😠
чесно скажу , в мене сльози на очах 😪
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27.02.2022 17:43 Відповісти
Чудова можливість обновити склад літаку, не потрібно переживати.
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27.02.2022 17:44 Відповісти
Ці падлюки зобов'язані нам до другого пришестя виплачувати репараціі !!!
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27.02.2022 17:45 Відповісти
похоже на фейк у Антова была дедостроенная Мрия https://sharij.net/120224
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27.02.2022 17:48 Відповісти
и ЩО
хай нам НОВУ КУПЛЯТЬ .. У НАС
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27.02.2022 17:52 Відповісти
Дидыстроили
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27.02.2022 18:14 Відповісти
Во первых, самолёт такого масштаба был создан во времена космической гонки и на сегодняшний день особо не нужен. Во вторых его наверняка можно было перевезти в безопасное место заранее, это саботаж. В третьих его уже нет смысла восстанавливать, на эти деньги можно купить новые самолёты. Конечно жалко такую птицку, но надо идти вперёд и отомстить за нашу Мрию
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27.02.2022 18:12 Відповісти
УКРАЇНСЬКУ МРІЮ НЕ ВБИТИ І НЕ ЗНИЩИТИ.І хай ***** не лякає нас ядерною зброєю.
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27.02.2022 18:16 Відповісти
За счет российских оккупантов построить новую Мрию по новейшим технологиям. Она очень востребована во всем мире. А такие самолеты могут классно делать только в Украине.
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27.02.2022 18:26 Відповісти
США попереджали зеленого гундоса, що ерефія найближчими днями атакує Україну за всіма напрямками, але він, як завжди, заколисував суспільство, що це безпідставно і тільки шкодить нашій економіці через відлякування інвесторів. За цей час можна було перегнати літак у беспечне місце, хоча б до Польщі. От і пожинаємо гіркі плоди влади дурней.
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27.02.2022 19:38 Відповісти
"Російські окупанти знищили флагман української авіації - легендарний Ан-225 "Мрія". Це відбулося на аеродромі "Антонов" в Гостомелі під Києвом, де перебував літак. Його відновлення коштуватиме більше 3 млрд доларів і потребуватиме тривалого часу. Україна докладе усіх зусиль, аби ці роботи оплатила держава-агресор", - йдеться у повідомленні. Джерело: https://censor.net/ua/n3319800 Суки, языками будут зализывать. Сами нихера не могут, а вот испаскудить, всегда пожалуйста. Что сделать , потомки андрофагов.
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27.02.2022 20:49 Відповісти
Вони, генетично, нащадки орди, яка немає нічого спільного зі слов'янами.
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27.02.2022 21:07 Відповісти
 
 