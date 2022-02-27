Ляшко звернувся до керівництва ВООЗ: Закликаю перенести свої регіональні представництва з Москви
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Глава МОЗ Віктор Ляшко звернувся до керівництва ВООЗ
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
"Шановний докторе Гебреєсусе! Шановний докторе Клюге!
Звертаюсь до вас не лише, як лікар до лікаря, а як міністр охорони здоров'я країни, на території якої Росія розгорнула терористичні дії проти мирного населення та медиків. З особливою жорстокістю та цинізмом, порушуючи всі норми міжнародного права. Російські окупанти обстрілюють лікарні, машини екстреної медичної допомоги, дитячі будинки та мирне населення! У нас щодня гинуть медичні працівники від дій терористів під час виконання своїх професійних обов'язків - порятунку людських життів.
Замість пошуку лікарських засобів чи обладнання для лікарень ми вимушені шукати бронежилети та каски для медиків", - йдеться в повідомленні.
Ляшко зазначив, що сьогодні медики ціною власного життя боронять Україну.
"Екстрена медична допомога виїжджає на кожен виклик, але, на жаль, не всі доїжджають та повертаються. Розстріл медиків - це злочин проти людства і за кожен факт, який ми ретельно документуємо відповідальні рано чи пізно понесуть справедливе покарання. Я закликаю ВООЗ використати усі свої важелі і припинити будь-яку співпрацю та обмін інформацією із ворогами людства - Російською Федерацією.
Я закликаю інші агенції ООН, які опікуються гуманітарними справами перенести свої регіональні представництва з Москви – не може країна одночасно вести криваву війну і впливати на регіональну європейську політику в гуманітарній площині.
Наш ранок настав у незалежній Україні і так буде завжди! Не витримує метал, але ми, українці витримаємо, бо ми на своїй землі! І правда на нашому боці, як і перемога! Слава Україні!" - підсумував він.
Будь ласка, зачекайте...
ТРЕТЯ СВІТОВА ПОЧАЛАСЯ.
Завдання світової колективної безпеки:
РОЗДУШИТИ ГАДИНУ!!!
Вчора я відпрацювала до кінця свою "планову 4-денну програму, за якою в середу прилетіла до Варшави і мала сьогодні бути вдома. Те, що колись, у минулому житті, планувалось як промоція книжки, перетворилось на роботу в польському інфополі в режимі воєнного часу.
Я казала на популярних телепрограмах: "Україні треба закрити небо і дати зброю!" - і просила польську громадськість тиснути на своїх ЄСвських політиків. Після відмови відключити Росію від СВІФТ поляки флешмобом дзвонили в німецьке посольство і казали: "У вас кров на руках!", а вчора я бачила в телефоні одного з своїх співрозмовців довжелезне простирадло листування між німецькими топ-політиками, які цілу ніч з п'ятниці на суботу сперечались і врешті прийшли до рішення, що "пора щось робити". Остаточна відмова Німеччини від багатолітньої політики "вмиротворення Путіна" - це велика колективна перемога, на яку мусили попрацювати тисячі людей (самої тільки проллятої української крови не вистачило б, її ніколи не вистачало!). А сьогоднішнє голосування за призов резервістів - це вже цілковита зміна самої концепції ЄС як економічного, насамперед, союзу.
Європа прокинулась. Європа перестає "мовчати" в бік України, як мовчала з 1918 р. (і навіть після 2014-го продовжувала тиснути руку Путіну). Європа з щирим захватом дивиться на Україну і її Армію - і просить нас навчити її, як таке робиться, і звідки береться (я вже мала кілька таких розмов). Історія-**** зірвалась з місця і помчала вперед, українці крутять земну кулю.
З однієї нічної розмови (в перекладі):
- Сенат США проголосував за надання Україні "небесного щита"!
- Чудово! Але, панове, чи ви розумієте, що це вже Третя Світова?
Саме так, панове. Саме так.
Ми маємо спільно роздушити цю гадину - ту, котра лишилася жити й жиріти після Другої світової.
Благослови, Господи, Україну, що вже стала на чолі цього хрестового походу, і вбережи її Воїнство!