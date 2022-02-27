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Білорусь (5970) війна (56511) перемовини (2484) Росія (47229) Кулеба Дмитро (3174)

Будемо раді, якщо результатом перемовин буде мир і кінець війни. Але ми не капітулюємо, не віддамо нашої території, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Будемо раді, якщо результатом перемовин буде мир і кінець війни. Але ми не капітулюємо, не віддамо нашої території, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підтвердив, що українська делегація відправилась на кордон з Білоруссю на переговори з Росією.

Про це він зазначив сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, українська делегація відправилась, щоб послухати, що скаже Росія, і висловити, що думає українська сторона про злочинні дії Росії.

"Немає нічого поганого у переговорах як таких. І ми будемо раді, якщо результатом цих переговорів буде мир і кінець війни. Але, і я знову на цьому наголошую, ми не здамося, ми не капітулюємо, ми не віддамо жодного сантиметру нашої території. Не в тому мета нашої боротьби".

Читайте також: Перемовини між Україною та Росією розпочнуться в найближчі хвилини, - Веніславський

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+66
Крым и Донбасс в Украину назад!
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27.02.2022 17:33
+52
Який мир ?

Допоки Донбас і Крим не у нашому складі ??
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27.02.2022 17:34
+38
Договор про выход из Иловайского котла не забыли? Любые переговоры и договоры с казламордыми затея идиотов.
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27.02.2022 17:43
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Сторінка 3 з 3
Обратите внимание, что Пуйло озвучил свои требования на переговоры, а наши ничего конкретного не озвучивают. Риторика такая же как для перемирья на Донбасе и отвода войск. Очередной лохотрон от Нелоха ?
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27.02.2022 19:15 Відповісти
Одностороннє перемир'я як завжди!
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27.02.2022 20:03 Відповісти
А не може бути так, що здадуть Росії ще якусь частину території України?
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27.02.2022 22:20 Відповісти
тільки на умовах України!!!
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27.02.2022 19:27 Відповісти
Соловьиный помет уже кричит
Переговоры о капитуляции Украины
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27.02.2022 19:35 Відповісти
невозможно с россией договориться о мире, для них это будет только передышка. только полное разоружение и отказ россии от армии и ядерного оружия и полная смена режима. в противном случае они лишь сделают выводы и нападут через несколько лет опять. российскому руководству плевать на любые потери в людях, технике и деньгах, им плевать на любой бизнес, они окопаются как северная коррея и будут источников новых проблем, а-ля обстрелов, может займутся похищением людей как северная корея и т.п.
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27.02.2022 19:58 Відповісти
теми договоренностями можно дупу подтереть даже не просохнут чернила
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27.02.2022 20:04 Відповісти
Что значит не отдадим?
А возврат Крыма, Донбасса, репарации, 300 киллометровая демелиторизированная зона на России и восстановление разрушенной инфраструктуры, и что с раненными, и убитыми? Во сколько это все оценивается?
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27.02.2022 20:10 Відповісти
Я теж так думаю.
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27.02.2022 20:57 Відповісти
Ще раз про мир.То куйло напав на нас аби підписувати мир?Чи визнаємо крим та лугандон і позаблоковий статус?Для чого тоді воювали,чи то парашенка торгував на крові?
Я хз але тоді всі хто скаже шо то гарант конституції такий самий ворог як і запоребрикові
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27.02.2022 20:17 Відповісти
Ось як, ми не віддамо жодного сантиметру нашої території? Це він також має на увазі і території тимчасово окупованого кремлівськими фашистами )(уйла Криму та Донбасу.
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27.02.2022 20:17 Відповісти
Ні, ну що ви !
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27.02.2022 20:46 Відповісти
Кулеба чому з Білорусією не розірвані дипломатичні відносини? Вони Украінуобстрілюють
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27.02.2022 20:22 Відповісти
Виктор Сотник, так они и затеяли, они и поедут, а расхлебывать будет Украина.
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27.02.2022 20:24 Відповісти
Опасность этих идиотских «переговоров» в другом.

Их ни в коем случае нельзя было проводить без участия третьей стороны (USA &/or UK).

Теперь, независимо от содержания и/или результатов, лаптеногие будут рассказывать любую интересную им ***** «о возмутительно неприемлемой позиции укрАинских фашистов и нацистов». 😡
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27.02.2022 20:25 Відповісти
100%
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27.02.2022 21:16 Відповісти
Беларусь обстреливает Житомир искандерами, а через два часа украинская делегация садится за стол переговоров с лукашенко. Странно всё это.
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27.02.2022 20:31 Відповісти
Зеля аж 3 дні чекав цього!
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27.02.2022 20:45 Відповісти
Зеленський говорив з Лукашенком в 13 годині , В 17 годині з Білорусіі прилетіли крилаті ракети.де розрив дипломатичних відносин..?і це не перша ракета , не перший вертоліт і не перший солдат, який прийшов з Білорусії
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27.02.2022 20:37 Відповісти
Так він про це домовлявся!
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27.02.2022 20:44 Відповісти
https://censor.net/ua/user/504272 Що це за гімно Lubomir Budnik
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27.02.2022 21:01 Відповісти
ніяких переговорів.бо переговори тільки,щоб путін зробив ротацію. мобілізує 0,5млн. військових резервістів.зупиніть ЗЄ.
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27.02.2022 21:15 Відповісти
ковід лютує.які переговори?
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27.02.2022 21:32 Відповісти
Кінець переговорів мають бути кордон 2013 року і гарантії в безпеці України від США АНГЛІЇ ТА КИТАЮ. Росії більше вірити не варто
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27.02.2022 21:53 Відповісти
Пу ядерной атакой начал пугать.

Russian President Vladimir Putin raised the alert status for his nuclear forces to "special regime of combat duty" as Russia and Ukraine battle for the fourth day.
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27.02.2022 22:05 Відповісти
Про який ,, мир " йдеться ?

Знову перемир'є ?

Не можна вірити кремлівському фюреру , так як він не знає такого слова , як ПРАВДА 😡
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27.02.2022 22:06 Відповісти
"Ми не здамося, ми не капітулюємо, ми не віддамо..."
Не здадуться, не капітулюють, не віддадуть нічого тільки наші хлопці зі зброєю, ті - що зараз в строю, і ті - що в небі.
А ти - наївний Кулеба в зеленій команді, нафаршированій московськими кротами.
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27.02.2022 22:13 Відповісти
Уважно читайте текст. Істерикою там не пахне.
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27.02.2022 22:26 Відповісти
Извините, не там оставила комментарий.
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27.02.2022 22:29 Відповісти
Вести перемовини з Росією коли воне не виявила жодних признаків зміни курсу або навіть риторики - то є критична помилка я ка дорого коштуватиме. Вже зараз Кремль це преподносить як "перемові про капітуляцію". Ну якщо вони кажуть одни і тут же правять інше, якщо ви знаете, що при цьому режиму неможна вірити жодному слову - навіщо тоді усе це робити? Ви ж подаєте ворогові руку, напевно знаючи, но у другій - ніж! Безглуздя!
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27.02.2022 22:44 Відповісти
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