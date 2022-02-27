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Будемо раді, якщо результатом перемовин буде мир і кінець війни. Але ми не капітулюємо, не віддамо нашої території, - Кулеба
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підтвердив, що українська делегація відправилась на кордон з Білоруссю на переговори з Росією.
Про це він зазначив сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, українська делегація відправилась, щоб послухати, що скаже Росія, і висловити, що думає українська сторона про злочинні дії Росії.
"Немає нічого поганого у переговорах як таких. І ми будемо раді, якщо результатом цих переговорів буде мир і кінець війни. Але, і я знову на цьому наголошую, ми не здамося, ми не капітулюємо, ми не віддамо жодного сантиметру нашої території. Не в тому мета нашої боротьби".
Топ коментарі
+66 wittmann1980
показати весь коментар27.02.2022 17:33
+52 Ksenia VB
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+38 Виктор Сотник
показати весь коментар27.02.2022 17:43
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Переговоры о капитуляции Украины
А возврат Крыма, Донбасса, репарации, 300 киллометровая демелиторизированная зона на России и восстановление разрушенной инфраструктуры, и что с раненными, и убитыми? Во сколько это все оценивается?
Я хз але тоді всі хто скаже шо то гарант конституції такий самий ворог як і запоребрикові
Их ни в коем случае нельзя было проводить без участия третьей стороны (USA &/or UK).
Теперь, независимо от содержания и/или результатов, лаптеногие будут рассказывать любую интересную им ***** «о возмутительно неприемлемой позиции укрАинских фашистов и нацистов». 😡
Russian President Vladimir Putin raised the alert status for his nuclear forces to "special regime of combat duty" as Russia and Ukraine battle for the fourth day.
Знову перемир'є ?
Не можна вірити кремлівському фюреру , так як він не знає такого слова , як ПРАВДА 😡
Не здадуться, не капітулюють, не віддадуть нічого тільки наші хлопці зі зброєю, ті - що зараз в строю, і ті - що в небі.
А ти - наївний Кулеба в зеленій команді, нафаршированій московськими кротами.