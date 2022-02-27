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Роботу Telegram в Україні та Росії можуть обмежити в разі "ескалації ситуації", - Дуров
Новини Цензор.НЕТ Технології
Засновник сервісу Telegram Павло Дуров заявив, що в разі "ескалації ситуації" в Україні та Росії можуть обмежити роботу Telegram-каналів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ. Можливі обмеження в роботі сервісу Дуров пояснив тим, що Telegram-канали все частіще стають джерелом неперевіреної інформації.
"Ми не хочемо, щоб Telegram використовувався як інструмент, що посилює конфлікти і розпалює міжнаціональний розбрат. У разі ескалації ситуації ми розглянемо можливість частково або повністю обмежити роботу Telegram-каналів у залучених країнах на час конфлікту", - написав він.
Поки ж Дуров закликав користувачів з України та Росії "із сумнівом ставитися до будь-яких даних", що розповсюджуються зараз через сервіс.
Топ коментарі
+30 NonCFist
показати весь коментар27.02.2022 17:59
+27 mrSmith
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+19 Мобильный крематорий
показати весь коментар27.02.2022 18:04
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Паша, а чей Крым?
Сволота!
Засунь свій телеграм у сраку, я його видалю до дідька й користуватися не буду.
1. Удалєніє відєо опозіциї
2. Полноє прєкращєніе работи Телеграм в Расіі?
В кацапів навіть цілий мем з цього приводу.
НЕ КОРМИ МОСКАЛЯ. КОРИСТУЙСЯ ТВІТТЕРОМ!!!!
Чи ФБ. Чи Ютуб. Байдуже. І взагалі. Де наші ІТ сектор.
І фб також
Через Телегу йде багато відео кишок москалів от ***** і заборонив нервувати своє стадо. А и далі йому рейтенги крутіть. Ідіоти.
У всех натурально волосы дыбом встают...