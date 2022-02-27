Роботу Telegram в Україні та Росії можуть обмежити в разі "ескалації ситуації", - Дуров

Засновник сервісу Telegram Павло Дуров заявив, що в разі "ескалації ситуації" в Україні та Росії можуть обмежити роботу Telegram-каналів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ. Можливі обмеження в роботі сервісу Дуров пояснив тим, що Telegram-канали все частіще стають джерелом неперевіреної інформації.

"Ми не хочемо, щоб Telegram використовувався як інструмент, що посилює конфлікти і розпалює міжнаціональний розбрат. У разі ескалації ситуації ми розглянемо можливість частково або повністю обмежити роботу Telegram-каналів у залучених країнах на час конфлікту", - написав він.

Поки ж Дуров закликав користувачів з України та Росії "із сумнівом ставитися до будь-яких даних", що розповсюджуються зараз через сервіс.