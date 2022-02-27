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Роботу Telegram в Україні та Росії можуть обмежити в разі "ескалації ситуації", - Дуров

Новини Цензор.НЕТ Технології

Роботу Telegram в Україні та Росії можуть обмежити в разі

Засновник сервісу Telegram Павло Дуров заявив, що в разі "ескалації ситуації" в Україні та Росії можуть обмежити роботу Telegram-каналів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ. Можливі обмеження в роботі сервісу Дуров пояснив тим, що Telegram-канали все частіще стають джерелом неперевіреної інформації.

"Ми не хочемо, щоб Telegram використовувався як інструмент, що посилює конфлікти і розпалює міжнаціональний розбрат. У разі ескалації ситуації ми розглянемо можливість частково або повністю обмежити роботу Telegram-каналів у залучених країнах на час конфлікту", - написав він.

Поки ж Дуров закликав користувачів з України та Росії "із сумнівом ставитися до будь-яких даних", що розповсюджуються зараз через сервіс.

Роботу Telegram в Україні та Росії можуть обмежити в разі ескалації ситуації, - Дуров 01

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+30
Мразь, давно ясно. Путлеровец.
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27.02.2022 17:59
+27
Це Україна розпалює конфлікт?!
Сволота!
Засунь свій телеграм у сраку, я його видалю до дідька й користуватися не буду.
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27.02.2022 18:01
+19
А што такое?! ФСБ не успевает писать "ВЫ ВСЁ ВРЕТИ!!!" под каждым фотовидео с дохлой кацапней?
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27.02.2022 18:04
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Мразь, давно ясно. Путлеровец.
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27.02.2022 17:59 Відповісти
Как Вы думаете , что он ответит?

Паша, а чей Крым?
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27.02.2022 18:41 Відповісти
Це Україна розпалює конфлікт?!
Сволота!
Засунь свій телеграм у сраку, я його видалю до дідька й користуватися не буду.
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27.02.2022 18:01 Відповісти
А я цей гнидник нiколи не встановлював.
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27.02.2022 18:26 Відповісти
Гнида
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27.02.2022 18:01 Відповісти
Нам давно потрібно мати свій власний месенджер без цих утирків посередників путлерівських
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27.02.2022 18:02 Відповісти
Воно то так, але це буде економічно провальний проект, нажаль. А якщо робити за держ. кошт, в ньому взагалі ніхто сидіти не буде, я завжди і бува з такими ініціативами.
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27.02.2022 18:23 Відповісти
ГАНДОН
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27.02.2022 18:02 Відповісти
Дуров пшел *****
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27.02.2022 18:02 Відповісти
+100000
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27.02.2022 18:49 Відповісти
А што такое?! ФСБ не успевает писать "ВЫ ВСЁ ВРЕТИ!!!" под каждым фотовидео с дохлой кацапней?
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27.02.2022 18:04 Відповісти
Всьо, зраду відставити, уломали Павліка
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27.02.2022 18:05 Відповісти
Конкетику писать надо! И лучше со ссылками.
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27.02.2022 18:27 Відповісти
Ще що? Станцювати?
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27.02.2022 18:43 Відповісти
А ви файно танцюєте?
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27.02.2022 19:53 Відповісти
Лєбєдіноє озєро хіба що))
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27.02.2022 19:59 Відповісти
Ну дуров такой ДУРОВ.
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27.02.2022 18:05 Відповісти
Вже перевзувся! Не будуть вимикати Телеграм
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27.02.2022 18:09 Відповісти
Тому я ніколи це лайно не використовував, навіть не створював там аккаунта. Все, що пов'язано з парашниками треба апріорі ігнорити.
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27.02.2022 18:10 Відповісти
Уже заднюю включил. Во всяком случае пока.
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27.02.2022 18:10 Відповісти
А де його *****.

1. Удалєніє відєо опозіциї
2. Полноє прєкращєніе работи Телеграм в Расіі?

В кацапів навіть цілий мем з цього приводу.

НЕ КОРМИ МОСКАЛЯ. КОРИСТУЙСЯ ТВІТТЕРОМ!!!!

Чи ФБ. Чи Ютуб. Байдуже. І взагалі. Де наші ІТ сектор.
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27.02.2022 18:15 Відповісти
Твіттер то так теж лайно

І фб також
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27.02.2022 18:27 Відповісти
*****. Нарешті консерва рвонула. Тепер вам стало все ясно. Чи знову будете відосики через його сміття постити?

Через Телегу йде багато відео кишок москалів от ***** і заборонив нервувати своє стадо. А и далі йому рейтенги крутіть. Ідіоти.
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27.02.2022 18:12 Відповісти
Поздно, я лично +/- 500 "шикарных" фото/видео, по всем знакомым разослал....
У всех натурально волосы дыбом встают...
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27.02.2022 18:46 Відповісти
Ніколи Дуров не подобався. А тепер точно в ньому розчарувався.
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27.02.2022 18:19 Відповісти
Шо, еще одна кацапская консерва вскрылась?
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27.02.2022 18:25 Відповісти
Уже давно. Просто до некоторых медленно доходит.
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27.02.2022 18:29 Відповісти
Чмо и был чмом, как и его контаченая сеть.
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27.02.2022 18:29 Відповісти
Дуров має рухатись у фарватері російського воєнного корабля!
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27.02.2022 18:39 Відповісти
 
 