До Полтави шпиталізували двох журналістів із Данії, поранених під час обстрілу в Охтирці, - Нацполіція

Двох журналістів із Данії, поранених унаслідок обстрілу російських окупантів, госпіталізували до полтавської лікарні.

"Іноземні журналісти отримали поранення під час обстрілів в Охтирці на Сумщині. Наразі громадянам Данії надають необхідну медичну допомогу в Полтавській обласній клінічній лікарні", - йдеться в повідомленні Нацполіції у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

Медики оцінюють стан поранених як середньої тяжкості. Про стан здоров'я іноземних журналістів поінформовані представники посольства Данії.

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