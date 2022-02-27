До Полтави шпиталізували двох журналістів із Данії, поранених під час обстрілу в Охтирці, - Нацполіція
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Двох журналістів із Данії, поранених унаслідок обстрілу російських окупантів, госпіталізували до полтавської лікарні.
"Іноземні журналісти отримали поранення під час обстрілів в Охтирці на Сумщині. Наразі громадянам Данії надають необхідну медичну допомогу в Полтавській обласній клінічній лікарні", - йдеться в повідомленні Нацполіції у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
Медики оцінюють стан поранених як середньої тяжкості. Про стан здоров'я іноземних журналістів поінформовані представники посольства Данії.
Двох журналістів з Данії, поранених внаслідок обстрілу російських окупантів, госпіталізували у полтавську лікарню— Національна Поліція (@NPU_GOV_UA) February 27, 2022
Іноземні журналісти отримали поранення під час обстрілів в Охтирці на Сумщині.
🔗https://t.co/pSpuu2i6i2#stoprussia pic.twitter.com/Mf5iZ4IWmW
Будь ласка, зачекайте...