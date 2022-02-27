"Іскандерами" вдарили по аеропорту Житомира з Білорусі, - Геращенко (оновлено). ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
З території Білорусі в бік України в неділю було запущено ракети "Іскандер". Вони поцілили в аеропорт Житомира.
Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Запуск Іскандерів Україною з району Мозиря. Запуск у районі 17 00", - написав Геращенко у телеграмі.
Він також виклав відео, на якому видно запущену ракету. За словами Геращенка, зйомка велася в Рівненській області, що межує з Білоруссю.
Пізніше Геращенко додав, що ракети влучили в аеропорт Житомира.
"Російсько-білоруські фашисти б'ють по аеропорту Житомира. Знаєте що це означає? Що треба готуватися Луцькій, Рівненській та Житомирській областям, засмажувати не лише російських, а й білоруських окупантів найближчими днями!" - написав він.
Будь ласка, зачекайте...
тогда получите беспилотную зону
и попробуйте че запустить
демилитаризаторы хреновы
Тож "Іскандер" буде ефективним, лише якщо відморозок вирішив стріляти по нерухомих об'єктах інфраструктури або житлових кварталах.
Тому США варто добре подумати про передачу Україні "томагавків".
З ублюдком треба розмовляти його мовою: "Дернишься -- за ночь будет превентивных 100 миллионов. Ну а дальше будет, как будет".
очень знакомо
Уничтожайте ракетами Минск..Гомель..в Украине есть ракеты..Зеленский гаси Беларусь.
"У меня состоялся телефонный разговор с Александром Лукашенко. Мы не разговаривали с ним два года. А сегодня я говорил с ним очень предметно. Я объяснил ему подробно невозможность нашего столкновения. Я не хочу, чтобы ракеты, самолеты и вертолеты летели в Украину из Беларуси. Я не хочу, чтобы шли войска в Украину из Беларуси. И он меня заверил в этом", - отметил Зеленский.
с 1го дня надо было сделать это
когда с гомеля летело все что можно
они будут идти на своем
они не отстанут пока хорошо не дать по роже
а пока они считают что не так много получили по роже
лезут дальше
но если его свои завалят и все остановят то это плохо чем то
потому что рашка так и останется хорошей
сразу ей все простят
а потом новое недорозумение в кремле взростет и все по новой
там какой то мордор прям
Тепер ваш Батька - не тільки необраний народом - самооголошений
Він зараз став військовим злочинцем !
Гаага чекає його разом з Путіном .
"Искандеры": ударили по аэропорту Житомира из Беларуси
Кулеба: Будем рады, если результатом переговоров будет мир и конец войны.
И сразу всей палатой на клистир...
бело-роСС-кая губерния пока что наш враг!! пока не доказали обратное!!
да вы ***** мрази конченные и предатели диверсанты *** !!! " Зеленый корабль - иди нах !!!"
Луцьк, це її обласний центр.
Географи.
Готуються там, готуються.
НІЯКИХ ПЕРЕМОВИН!!!