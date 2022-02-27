Звітність про сплату податків можна поки не подавати, карати за це не будуть, - голова податкової Кірієнко
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Платники податків у зв'язку з форс-мажором звільняються від відповідальності за неподання звітності.
Про це повідомила голова Державної податкової служби Тетяна Кіренко, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Оскільки ТПП (Торгівельно-промислова палата. - Ред.) засвідчила форс-мажорні обставини непереборної сили, податкова роз'яснила, що у разі неможливості подання податкових декларацій, своєчасної сплати або реєстрації податкових накладних платники податків звільняються від будь-якої відповідальності за неподання відповідальності", – сказала Кирієнко під час засідання парламентського комітету.
Вона також уточнила, що всі податкові перевірки не проводяться, розпочаті – зупиняться.
"Зараз ДПС та територіальні органи максимально працюють з платниками податків щодо можливості сплати податків до настання термінів сплати як у готівковій, так і у безготівковій формі незалежно від можливості подання податкової звітності. Усі суми сплачених податків будуть відображені у системах ДПС та зокрема у картках платника податків" , – сказала Кирієнко.
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Сарказм, если что....