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Кірієнко (9) податки (1496) Державна податкова служба (96)

Звітність про сплату податків можна поки не подавати, карати за це не будуть, - голова податкової Кірієнко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Звітність про сплату податків можна поки не подавати, карати за це не будуть, - голова податкової Кірієнко

Платники податків у зв'язку з форс-мажором звільняються від відповідальності за неподання звітності.

Про це повідомила голова Державної податкової служби Тетяна Кіренко, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Оскільки ТПП (Торгівельно-промислова палата. - Ред.) засвідчила форс-мажорні обставини непереборної сили, податкова роз'яснила, що у разі неможливості подання податкових декларацій, своєчасної сплати або реєстрації податкових накладних платники податків звільняються від будь-якої відповідальності за неподання відповідальності", – сказала Кирієнко під час засідання парламентського комітету.

Вона також уточнила, що всі податкові перевірки не проводяться, розпочаті – зупиняться.

"Зараз ДПС та територіальні органи максимально працюють з платниками податків щодо можливості сплати податків до настання термінів сплати як у готівковій, так і у безготівковій формі незалежно від можливості подання податкової звітності. Усі суми сплачених податків будуть відображені у системах ДПС та зокрема у картках платника податків" , – сказала Кирієнко.

Автор: Ольга Лузан
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Тим більше, що багато підприємців тепер допомагають українській армії і загонам територіальної оборони.
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27.02.2022 18:17 Відповісти
***** .. головная, ******* , новина!!!! дуже важлива, *******! а то я вже спереживався!
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27.02.2022 18:21 Відповісти
А як на рахунок касових апаратів для ФОП від посіпаки путіна диверсанта - ПІ. ДАРАСА ГЕТЬМАНЦЕВА ? Може треба застосовувати навіть у комендантську годину воєнного стану? Може знову будуть підприємців беркути зеленського бити ? Люди не пробачать ні кацапам ні зеленському знущання над українцями. Кричать зараз записуватись у тероборону, брати зброю, а ще 23.02 за день до війни прийняли закон про зброю, за яким не дозволили людям навіть пістолети для самозахисту, а мєнтам можна все!
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27.02.2022 18:24 Відповісти
Я перевів половину місячного доходу на армію. У наступному місяці в мене доходів, можливо, і не буде взагалі. Слава Україні!
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27.02.2022 18:24 Відповісти
По кассе пробили? Без ошибок? Чек сохранили? Состояние читабельное?

Сарказм, если что....
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27.02.2022 19:06 Відповісти
Он что вообще полный придурок?
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27.02.2022 18:50 Відповісти
Он что вообще полный придурок? Сейчас это гавно вообще отменить нужно а не отстрачивать!
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27.02.2022 18:51 Відповісти
"Отменим" мы )(уйло и кое-что иное....
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27.02.2022 19:09 Відповісти
 
 