Звітність про сплату податків можна поки не подавати, карати за це не будуть, - голова податкової Кірієнко

Платники податків у зв'язку з форс-мажором звільняються від відповідальності за неподання звітності.

Про це повідомила голова Державної податкової служби Тетяна Кіренко, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Оскільки ТПП (Торгівельно-промислова палата. - Ред.) засвідчила форс-мажорні обставини непереборної сили, податкова роз'яснила, що у разі неможливості подання податкових декларацій, своєчасної сплати або реєстрації податкових накладних платники податків звільняються від будь-якої відповідальності за неподання відповідальності", – сказала Кирієнко під час засідання парламентського комітету.

Вона також уточнила, що всі податкові перевірки не проводяться, розпочаті – зупиняться.

"Зараз ДПС та територіальні органи максимально працюють з платниками податків щодо можливості сплати податків до настання термінів сплати як у готівковій, так і у безготівковій формі незалежно від можливості подання податкової звітності. Усі суми сплачених податків будуть відображені у системах ДПС та зокрема у картках платника податків" , – сказала Кирієнко.