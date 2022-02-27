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В Росії заблокували сайт про загиблих і полонених в Україні військових РФ
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
В Росії заблокували інтернет-ресурс про загиблих і полонених в Україні російських військових.
Про це повідомив журналіст Олександр Михельсон, передає Цензор.НЕТ.
"Принаймні на цю годину знаменитий ресурс 200rf.com із даними загиблих і полонених "освободітєлєй" вже глухо заблоковано на території Росії. Нагадую, що, згідно з указом Путіна ще від 28 травня 2015 року, така інформація в РФ прирівняна до держтаємниці. З чим і вітаємо російських матерів", - розповів він.
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+26 Bogdan_
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показати весь коментар27.02.2022 18:15
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Как относятся в Молдове к войне ***** на нашей земле?
P.S. Putin dutin pula!
P.S. правильнее будет "du-te in pula" ("иди ты в/на" и далее по тексту)
P.S. Спасибо, впредь буду писать грамотно: Putin, du-te in pula!
https://twitter.com/i/status/1497963159465992194
https://ibb.co/6g47Wmc