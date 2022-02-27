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В Росії заблокували сайт про загиблих і полонених в Україні військових РФ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

В Росії заблокували сайт про загиблих і полонених в Україні військових РФ

В Росії заблокували інтернет-ресурс про загиблих і полонених в Україні російських військових.

Про це повідомив журналіст Олександр Михельсон, передає Цензор.НЕТ.

"Принаймні на цю годину знаменитий ресурс 200rf.com із даними загиблих і полонених "освободітєлєй" вже глухо заблоковано на території Росії. Нагадую, що, згідно з указом Путіна ще від 28 травня 2015 року, така інформація в РФ прирівняна до держтаємниці. З чим і вітаємо російських матерів", - розповів він.

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Топ коментарі
+26
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27.02.2022 18:13
+24
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27.02.2022 18:14
+14
Это ТОП!
https://twitter.com/i/status/1497963159465992194
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27.02.2022 18:15
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27.02.2022 18:13 Відповісти
Добрый вечер, Богдан.
Как относятся в Молдове к войне ***** на нашей земле?

P.S. Putin dutin pula!
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27.02.2022 18:17 Відповісти
в шоке, нервируют. Но очень слабо понимают кто кого. Некоторые четко понимают, что это война не только между 2 странами, а легко может коснуться всех.

P.S. правильнее будет "du-te in pula" ("иди ты в/на" и далее по тексту)
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27.02.2022 18:40 Відповісти
Как же можно не понимать кто кого, если мы у вас под боком и стремимся к одному и тому же: Европа, НАТО... Ну да ладно, это уже вопрос не к Вам. Спасибо, что ответили.

P.S. Спасибо, впредь буду писать грамотно: Putin, du-te in pula!
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27.02.2022 18:48 Відповісти
нет, "кто кого" в смысле перевеса сил.
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28.02.2022 00:22 Відповісти
Победим, Богдан: свою землю защищаем. С нами Бог и Украина.
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28.02.2022 00:50 Відповісти
Все ок.. Тільки не посилку а БАНДЕРОльку)
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27.02.2022 18:22 Відповісти
Певна річ: нас там нєт!
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27.02.2022 18:14 Відповісти
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27.02.2022 18:14 Відповісти
Ну все, теперь пусть русские матушки ищут своих "посланников руцкого мира" в украинских черноземах)
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27.02.2022 18:15 Відповісти
Это ТОП!
https://twitter.com/i/status/1497963159465992194
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27.02.2022 18:15 Відповісти
Интересно туда сожженых и перееханных гусеницами помещают?
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27.02.2022 18:15 Відповісти
в скотомогиники
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27.02.2022 18:33 Відповісти
Не подобається їм дерусифікація...
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27.02.2022 18:16 Відповісти
пральна и так свифт отключили денег нет и их там нет а п'яние свиноматки будут клянчить похоронные на опохмел
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27.02.2022 18:16 Відповісти
я с утра накидал парашным ютуберам
https://ibb.co/6g47Wmc
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27.02.2022 18:18 Відповісти
аналогично накидал на комправду )))- все видео о разбитых колонах....- забанили на следующие сутки )) - но часть кацапов увидела свой перегной
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27.02.2022 18:22 Відповісти
я в камменты кидал, всем кто под руку попадал )))
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27.02.2022 18:35 Відповісти
А кто-то сомневался , что заблокируют ?
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27.02.2022 18:21 Відповісти
Анонімус - вперед!!!!!
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27.02.2022 18:23 Відповісти
Они заблочили даже чат в танках!!!
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27.02.2022 18:28 Відповісти
та *****....
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27.02.2022 18:28 Відповісти
У орков нет матерей, помнится, их лепили из какого-то дерьма.
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27.02.2022 18:28 Відповісти
в России заблокировали доступ из Украины на все развлекательные сайты
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27.02.2022 18:29 Відповісти
за весь цей час расіся жодного разу не розчарувало мене стосовно своєї відповідності визначенню "фашисти"
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27.02.2022 18:44 Відповісти
на спутниковом надо канал открыть, пока заберут у всех тарелки кто то своего ******** найдет.
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27.02.2022 19:02 Відповісти
Всё строго по пословице: - Здох Максим, да и хрен с ним!
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27.02.2022 20:37 Відповісти
 
 