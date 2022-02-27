Лукашенко пообіцяв не застосовувати війська, не запускати ракети, не піднімати гелікоптери проти України, - Зеленський. ФОТО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Самопроголошений лідер Білорусі пообіцяв не застосовувати порти України військову силу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на офіційний канал Президента України, Зеленський заявив:
"Розмова з Олександром Лукашенком була дуже предметною. Я не хочу, щоб із Білорусі в Україну летіли ракети, літаки та гвинтокрили. Я не хочу, щоб в Україну з Білорусі йшли війська. І він мене запевнив у цьому".
Топ коментарі
+57 TarganRun
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+46 наташа березина
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+40 Шимус
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Feb 27 at 15:36
Тобто тарган пообіцяв що до переговорів, самих переговорів та часу проїзду після ракети не полетять.
З території Білорусі в бік України в неділю було запущено ракети "Іскандер".
Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Запуск Іскандерів Україною з району Мозиря. Запуск у районі 17 00", - написав Геращенко у телеграмі.
Розмова з Олександром Лукашенком була дуже предметною. Я не хочу, щоб із Білорусі в Україну летіли ракети, літаки та гвинтокрили. Я не хочу, щоб в Україну з Білорусі йшли війська. І він мене запевнив у цьому.Feb 27 at 18:03
Вова, ну *** твою мать! Тарган ******** ще й тебе підставив. Тобі наука, не довірять усяким злопідарам.
Важно. Переговоры с русскими на данном этапе - ошибка. Неужели за все это время не поняли, что "Просто надо перестать стрелять" не работает?! Если так приспичило переговариваться, то хотя бы не прекращайте удары. Не дайте им перегруппироваться, не дайте им время. Долбите!
https://censor.net/ua/news/3319814/iskanderamy_vdaryly_po_aeroportu_jytomyra_z_bilorusi_geraschenko_onovleno_video
ЗЕ, А ПОЧЕМУ МЫ ДО СИХ ПОР НЕ В НАТО ?????
ДО ВСТРЕЧИ НА РАЗВАЛИНАХ КРЕМЛЯ
Повір хоч Великій Жидовці !
(це не ображення - евреїв в українській мові -немає
і я ,особисто її поважаю )
Может Зеля ты веришь что это не х-ло отдал приказ, а его подчинённые? А он не знал, потому что был на шашлыках?
Пиз-ц... Что ты несёшь, бред и пургу...
Володимире Олександровичу, Ви ж дорослий, більше того, за останніх кілька днів, Ви сильно подорослішали в наших очах. А вірите в казки, як дитина..