Лукашенко пообіцяв не застосовувати війська, не запускати ракети, не піднімати гелікоптери проти України, - Зеленський. ФОТО

Самопроголошений лідер Білорусі пообіцяв не застосовувати порти України військову силу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на офіційний канал Президента України, Зеленський заявив:

"Розмова з Олександром Лукашенком була дуже предметною. Я не хочу, щоб із Білорусі в Україну летіли ракети, літаки та гвинтокрили. Я не хочу, щоб в Україну з Білорусі йшли війська. І він мене запевнив у цьому".