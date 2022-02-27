УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
19821 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
39 197 142
Білорусь (5970) Зеленський (17456) крилаті ракети (891) Лукашенко (2309) ракети (2810)

Лукашенко пообіцяв не застосовувати війська, не запускати ракети, не піднімати гелікоптери проти України, - Зеленський. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Лукашенко пообіцяв не застосовувати війська, не запускати ракети, не піднімати гелікоптери проти України, - Зеленський. ФОТО

Самопроголошений лідер Білорусі пообіцяв не застосовувати порти України військову силу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на офіційний канал Президента України, Зеленський заявив:

"Розмова з Олександром Лукашенком була дуже предметною. Я не хочу, щоб із Білорусі в Україну летіли ракети, літаки та гвинтокрили. Я не хочу, щоб в Україну з Білорусі йшли війська. І він мене запевнив у цьому".
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+57
та він брехав як дихав!!!
показати весь коментар
27.02.2022 18:15
+46
Вусатому підару немає віри
показати весь коментар
27.02.2022 18:16
+40
И ты поверил
показати весь коментар
27.02.2022 18:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Олександр Лукашенко взяв на себе відповідальність за те, що на час проїзду, переговорів та повернення української делегації всі літаки, гелікоптери та ракети, розміщені на білоруській території, залишаться на землі.

Feb 27 at 15:36
Тобто тарган пообіцяв що до переговорів, самих переговорів та часу проїзду після ракети не полетять.

З території Білорусі в бік України в неділю було запущено ракети "Іскандер".

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Запуск Іскандерів Україною з району Мозиря. Запуск у районі 17 00", - написав Геращенко у телеграмі.
Розмова з Олександром Лукашенком була дуже предметною. Я не хочу, щоб із Білорусі в Україну летіли ракети, літаки та гвинтокрили. Я не хочу, щоб в Україну з Білорусі йшли війська. І він мене запевнив у цьому.Feb 27 at 18:03

Вова, ну *** твою мать! Тарган ******** ще й тебе підставив. Тобі наука, не довірять усяким злопідарам.
показати весь коментар
27.02.2022 18:36 Відповісти
Кілька хвилин тому по аеродрому в Житомирі завдано удар з Білорусі. Негайно припинити всякі переговори з ПСИХІЧНО ХВОРИМ лукашенком. Як можна з псіхом ппро щось домовлятися? Ну підіть в психушку і поекспериментуйте. Я дивуюсь президенту нашому: сам каже, що бульбенфюрер хворий на всю голову і йде з ним на якісь перемовини. Абсурд. Ось прямо зараз за моїми вікнами щось гучно гупає: арта працює невідомо чия. Добийте гадів, а потім говоріть про щось. Бо така наша доля.
показати весь коментар
27.02.2022 18:53 Відповісти
Це що за договорняки, він запитав наші збройні сили, які тільки мають право вирішувати в цьому випадку і не зупинятись на півдорозі та й хто може нормальний повірити брехливому і продажному бульбофюреру.
показати весь коментар
27.02.2022 18:36 Відповісти
Kavkaz Center@newkc14

Важно. Переговоры с русскими на данном этапе - ошибка. Неужели за все это время не поняли, что "Просто надо перестать стрелять" не работает?! Если так приспичило переговариваться, то хотя бы не прекращайте удары. Не дайте им перегруппироваться, не дайте им время. Долбите!
показати весь коментар
27.02.2022 18:37 Відповісти
А раніше не обіцяв цього? Не будь ідіотом Зеля
показати весь коментар
27.02.2022 18:37 Відповісти
Заспокойтесь. Бульбашник не дурень, він бачить куди терези схиляються.
показати весь коментар
27.02.2022 18:56 Відповісти
То то я смотрю , что запущеный недавно искандер с беларуси напоминает салют.
показати весь коментар
27.02.2022 18:37 Відповісти
ну *** как так... бульбафюреру верить себя не уважать...
https://censor.net/ua/news/3319814/iskanderamy_vdaryly_po_aeroportu_jytomyra_z_bilorusi_geraschenko_onovleno_video
показати весь коментар
27.02.2022 18:40 Відповісти
Это уже ему не поможет и от Гааги не спасёт.
показати весь коментар
27.02.2022 18:40 Відповісти
Наш президент ще й намагається ну не дуже вірити, та тут взагалі треба не вірити, тільки слухати, що обіцяє прислужник рашиста.
показати весь коментар
27.02.2022 18:40 Відповісти
Помнится он рассказывал, что никогда с территории Беларусь не будут стрелять в Украину
показати весь коментар
27.02.2022 18:41 Відповісти
Лукашенко пи*ару верить нельзя. Херачить и херачить пока кацапы не побегут сами домой.
показати весь коментар
27.02.2022 18:41 Відповісти
ТААК .

ЗЕ, А ПОЧЕМУ МЫ ДО СИХ ПОР НЕ В НАТО ?????
показати весь коментар
27.02.2022 18:41 Відповісти
Тому що меньше надо переговоры с кацапами делать .

ДО ВСТРЕЧИ НА РАЗВАЛИНАХ КРЕМЛЯ
показати весь коментар
27.02.2022 18:42 Відповісти
Вірити лукашенку це значить себе не поважати... ще коли був президентом України Порошенко він йому говорив що зі сторони Білорусі на Україну ніколи не буде нападу, не буде ніяких танків, як щось буде то це будуть виключно мирні трактори...
показати весь коментар
27.02.2022 18:41 Відповісти
показати весь коментар
27.02.2022 18:42 Відповісти
Ти не віриш українцям ?
Повір хоч Великій Жидовці !
(це не ображення - евреїв в українській мові -немає
і я ,особисто її поважаю )
показати весь коментар
27.02.2022 19:59 Відповісти
"Лукашенко пообіцяв не застосовувати війська, не запускати ракети, не піднімати гелікоптери проти України???? Отже буде все навпаки... Хіба що самі вояки не підкоряться.
показати весь коментар
27.02.2022 18:42 Відповісти
В ИЛОВАЙСКЕ ТОЖЕ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ ДОГОВОРИЛИСЬ
показати весь коментар
27.02.2022 18:43 Відповісти
Никогда не верь кацапу! и лукавому!
показати весь коментар
27.02.2022 18:44 Відповісти
он тебе уже обещал вагнеровцев отдать
показати весь коментар
27.02.2022 18:44 Відповісти
Віри Ху#лу і Підху#ловнвкам немає! Не вірим цим су#ам
показати весь коментар
27.02.2022 18:44 Відповісти
Как можно опять на те же грабли? Как можно до сих пор оставаться инфантильным лошарой?
Может Зеля ты веришь что это не х-ло отдал приказ, а его подчинённые? А он не знал, потому что был на шашлыках?
Пиз-ц... Что ты несёшь, бред и пургу...
показати весь коментар
27.02.2022 18:44 Відповісти
Він вже це обіцяв не раз, чи не так?
показати весь коментар
27.02.2022 18:49 Відповісти
Нас вже запевняв його мiнiстр оборони за день до вторгнення.
показати весь коментар
27.02.2022 18:53 Відповісти
Підар, не зміг стримати слово навіть годину!!!
показати весь коментар
27.02.2022 18:53 Відповісти
Вова ***, ти вже мир в очку Ху,..ла шукав, тепер в цього підера знайшов. З території РБ в Україну заходить ворожа армія, а ви всі мовчите! Що за нах???
показати весь коментар
27.02.2022 18:55 Відповісти
Вова, не вірте! Продав раз, продасть і знову!
показати весь коментар
27.02.2022 18:56 Відповісти
воно хитре...якщо побачить, що кацапи відсасують, може і не впрягтись....він же не пішов відразу, а вичікував, що буде
показати весь коментар
27.02.2022 19:01 Відповісти
Значит, это будут "ничейные" войска, ракеты и вертолёты. Мало ли кто мог запустить баллистическую ракету с территории Беларуси... Их же в любом военторге навалом!
показати весь коментар
27.02.2022 19:01 Відповісти
Вован кацапу і колхозніку вірити себе не поважати. Поважай себе.
показати весь коментар
27.02.2022 19:09 Відповісти
А дурко сразу поверил... он на тракторах заедет, ...лядь!!!
показати весь коментар
27.02.2022 19:53 Відповісти
"Лукашенко пообіцяв".. вже звучить смішно.. Це словосполучення апріорі неможливе..
Володимире Олександровичу, Ви ж дорослий, більше того, за останніх кілька днів, Ви сильно подорослішали в наших очах. А вірите в казки, як дитина..
показати весь коментар
27.02.2022 20:07 Відповісти
А обнародовать разговор не ?
показати весь коментар
27.02.2022 20:08 Відповісти
Кто то верит этому ********?
показати весь коментар
27.02.2022 20:10 Відповісти
І що? Ти йому повірив? Ти ж не лох, чи пам'яті немає: "С території Бяларусі ніколи не буде ніяких ворожих дій по відношенню до братньої України" (ну, десь так). А, ну так, це ж вже не Бяларусь, а кацапстан, *****
показати весь коментар
27.02.2022 20:31 Відповісти
Бреше, як дихає. Не можна йому вірити.
показати весь коментар
27.02.2022 20:58 Відповісти
Как нас учит история нельзя верить ни одному их слову и ни одной бумаге ими подписаной. Кобуру нужно всегда держать расстёгнутой...
показати весь коментар
27.02.2022 21:09 Відповісти
Ой, щось з тими переговорами буде- яку їхало, таке й здибало. В ті два -три дня треба ломити максимально, а не працювати в інтересах ворогша, даючи йому передишку, відпочинок. Ну і хто тут зрадник?
показати весь коментар
27.02.2022 21:45 Відповісти
Вова, неужели ты веришь этому нацисту, который презрительно назвал твою национальность. Эта мразь прямо смаковала, назвав тебя евреем, как буд-то евреи это люди второго сорта. Я бы сказал, что он дал понять, что даже не 2го,а какое-то дерьмо для этой своры нацистов.
показати весь коментар
28.02.2022 01:04 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 