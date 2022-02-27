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Ми платитимемо військовослужбовцям, які захищають країну від агресора, по 100 тис. грн на місяць, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ми платитимемо військовослужбовцям, які захищають країну від агресора, по 100 тис. грн на місяць, - Зеленський

Зарплата військових, які воюють і нині боронять Україну, збільшується до 100 000 грн на місяць.

Про це сьогодні на брифінгу заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Глава держави зазначив, що нині українські військові захищають Батьківщину не за гроші, проте вони заслуговують на справедливу зарплатню.

"Бути військовим, сьогодні це найважливіша робота. Захищати Україну, і тому я дуже хочу, щоб держава гідно платила за цю роботу. Ми будемо платити нашим військовослужбовцям, які тримають в руках зброю, по 100 тис. гривень на місяць. Не для того, щоб нам казали дякую, а для того, щоб вони знали, що країна їм точно вдячна. І так буде до тих пір, доки не закінчиться війна", - сказав Зеленський.

Читайте також: Лукашенко пообіцяв не застосовувати війська, не запускати ракети, не піднімати гелікоптери проти України, - Зеленський. ФОТО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+59
заслужили пацани
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27.02.2022 18:26
+31
США: Никаких признаков на местах развертывания, свидетельствующих о приведении российских ядерных сил в состояние повышенной боеготовности, не наблюдается.
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27.02.2022 18:27
+27
О, Гундосик начинает прозревать. Где ж ты раньше был? Но, сейчас не время для разборок, лишь бы не на...ал
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27.02.2022 18:27
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Слава Укранским защитникам, тероборона тоже на передке, не забывайте это.
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27.02.2022 22:04 Відповісти
Мне за 50, но наворачиваются слезы радости за то как ВСЕ НАСЕЛЕНИЕ УКРАНЫ, ПОМОГАЕТ СВОИМ ЗАЩИТНИКАМ, ОТ МАЛА ДО ВЕЛИКАВСЕ СПЛОЧИЛИСЬ ПРОТИВ врага который улетит в АД минуя РАЙ, потому что более адское животное трудно представить.

СЛАВА НАШЕЙ НЕЗАВИСИМОЙ ЕДИНОЙ ДРУЖНОЙ УКРАИНЕ.
ВСЕХ ЛЮБЛЮ, прощаю всех врагов, умирать за РОДИНУ НЕ СТРАШНО, ЗНАЧИТ НЕ ЗРЯ ПРОЖИЛ ЖИЗНЬ! СЛАВА УКРАИНЕ!
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27.02.2022 22:11 Відповісти
Невыполнимые обещания
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27.02.2022 22:15 Відповісти
Досить по 50$ за живого москаля та 100$ за вбитого.
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27.02.2022 23:00 Відповісти
А НАХЙ ТОБІ ЖИВИЙ !? ЩОБ ПОМУЧАТЬ !?) ПОКИ НЕМАЄ ЧАСУ !!!
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27.02.2022 23:25 Відповісти
Бутусов, почему вы не освещает кого зеленский послал на переговоры с рускими фашистами - поехали - член слуга арахамия, член опзж - абромович, зам министра обороны и ещё несколько лиц. Как вы думаете, что они там договорятся - если арахамка говорил, что США провоцируют своими снимками скопления войск фашистов на наших границах. Это ******.
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27.02.2022 23:05 Відповісти
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