Ми платитимемо військовослужбовцям, які захищають країну від агресора, по 100 тис. грн на місяць, - Зеленський

Зарплата військових, які воюють і нині боронять Україну, збільшується до 100 000 грн на місяць.

Про це сьогодні на брифінгу заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Глава держави зазначив, що нині українські військові захищають Батьківщину не за гроші, проте вони заслуговують на справедливу зарплатню.

"Бути військовим, сьогодні це найважливіша робота. Захищати Україну, і тому я дуже хочу, щоб держава гідно платила за цю роботу. Ми будемо платити нашим військовослужбовцям, які тримають в руках зброю, по 100 тис. гривень на місяць. Не для того, щоб нам казали дякую, а для того, щоб вони знали, що країна їм точно вдячна. І так буде до тих пір, доки не закінчиться війна", - сказав Зеленський.

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