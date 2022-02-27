Екологічні збитки від пожежі на нафтобазі у Василькові становлять мінімум 810 млрд грн, готуємо позов до ООН, - Мінекології
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Україна готує позов до Міжнародного суду ООН для повної компенсації збитків, завданих довкіллю через обстріл нафтобази у Василькові Київської області.
Про це у Facebook повідомив в.о. міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець, передає Цензор.НЕТ.
"За попередніми оцінками, безпрецедентні екологічні збитки від пожежі на нафтобазі у с.Крячки Васильківської громади Київської області складають. ВІСІМСОТ ДЕСЯТЬ МІЛЬЯРДІВ ГРИВЕНЬ. Над точними розрахунками зараз працюють фахівці Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України та Державна екологічна інспекція України. Але я впевнений, що сума лише збільшуватиметься. Ми додаємо її у загальний кошик збитків, нанесених окупантами", - йдеться в повідомленні.
"Наразі екологічна ситуація контрольована, вашому життю та здоров’ю нічого не загрожує. А окупанти обов’язково заплатять за заподіяну шкоду навколишньому середовищу України та всі злочини проти нашої держави!" - наголосив Стрілець.
Будь ласка, зачекайте...
Я допускаю, що йому втекти... надто серйозно допомогли... допусакаю, що навіть із антиукраїнського оточення ЗЕ...
Думаю, що це буде добрим подарунком Путіну, під зустріч на яку так нервово рветься ЗЕ...
Але це засвідчує і яке в "слуг" і керівництво поліції, яке так "якісно" організувало охорону кума Путіна - главаря агресорів! !
І суддів, які "запроторили" Медведчука всього-навсього під домашній арешт...
Путін вже "дозрів", щоб підписати мир з Україною... на кабальних для нас умовах, звичайно ж...
Я дотримуюсь думки, що ЗЕ не можна.... ні в якому разі не можна випускати на зустріч з Путіним... інакше - черговим подарком Путіну ... може стати кабальний договір про перемир'я, чи мир - на вигідних для Орди умовах... - без повернення росією Криму і ОРДЛО... і без компенсвції Україні наших втрат та коштів на відбудову зруйнованого
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То почему не отбомбиться по белаРашн Мозырю????
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Также на сайте могут заполнить форму украинцы, потерявшие жилье.
Заправились три москалі в Польші прийшли розраховуватись, а грошей на карточці чомусь, курва, НЕМА!
Наші пацани кажуть їм звонити Путіну!
разов їх буде на сотні мільярдів.
германія платила і раша заплатить...
не розумію тільки,
про що мають домовлятися.
в раші крім здачі інтересів України питань нема ніяких
у путлера общак складає від 1,5 трільйона і можливо до 3 трільйонів
то якщо йому дозволить сходняк, то він може виплатити все зразу
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