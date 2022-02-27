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Екологічні збитки від пожежі на нафтобазі у Василькові становлять мінімум 810 млрд грн, готуємо позов до ООН, - Мінекології

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Екологічні збитки від пожежі на нафтобазі у Василькові становлять мінімум 810 млрд грн, готуємо позов до ООН, - Мінекології

Україна готує позов до Міжнародного суду ООН для повної компенсації збитків, завданих довкіллю через обстріл нафтобази у Василькові Київської області.

Про це у Facebook повідомив в.о. міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець, передає Цензор.НЕТ.

"За попередніми оцінками, безпрецедентні екологічні збитки від пожежі на нафтобазі у с.Крячки Васильківської громади Київської області складають. ВІСІМСОТ ДЕСЯТЬ МІЛЬЯРДІВ ГРИВЕНЬ. Над точними розрахунками зараз працюють фахівці Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України та Державна екологічна інспекція України. Але я впевнений, що сума лише збільшуватиметься. Ми додаємо її у загальний кошик збитків, нанесених окупантами", - йдеться в повідомленні.

"Наразі екологічна ситуація контрольована, вашому життю та здоров’ю нічого не загрожує. А окупанти обов’язково заплатять за заподіяну шкоду навколишньому середовищу України та всі злочини проти нашої держави!" - наголосив Стрілець.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Будемо раді, якщо результатом перемовин буде мир і кінець війни. Але ми не капітулюємо, не віддамо нашої території, - Кулеба

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+14
Рубль полетел в пропасть. За полчаса Тинькофф поднял цену продажи доллара со 115 до 126. Завтра кацапы проснутся миллиардерами
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27.02.2022 18:31
+8
може 810млн. а не млрд.
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27.02.2022 18:30
+8
ВСУ отбомбились по рашн Миллерову и Ейску.
То почему не отбомбиться по белаРашн Мозырю????
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27.02.2022 18:35
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може 810млн. а не млрд.
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27.02.2022 18:30 Відповісти
Так дорога поруч пошкоджена , а дороги в нас дуже дорогі
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27.02.2022 18:37 Відповісти
То екологічні, вони значно дорожчі у зелені часи.
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27.02.2022 18:45 Відповісти
идиот - а екологический ущерб ? там лесополоса и тепрь загаджена будет
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27.02.2022 19:12 Відповісти
У пліснявих, що млн, що млрд - все однаково!
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27.02.2022 19:56 Відповісти
⚡️Около 100 ракет в день выпускает Россия по Украине. Об этом сообщают FOX News, ссылаясь на представителя в Белом доме.
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27.02.2022 18:30 Відповісти
за 4 дня війни кацапи запустили по нас 350 ракет
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27.02.2022 18:32 Відповісти
Медведчук втік з-під домашнього арешту, - ЗМІ. Генперокурватура цю інформацію підтвердила "

Я допускаю, що йому втекти... надто серйозно допомогли... допусакаю, що навіть із антиукраїнського оточення ЗЕ...

Думаю, що це буде добрим подарунком Путіну, під зустріч на яку так нервово рветься ЗЕ...

Але це засвідчує і яке в "слуг" і керівництво поліції, яке так "якісно" організувало охорону кума Путіна - главаря агресорів! !

І суддів, які "запроторили" Медведчука всього-навсього під домашній арешт...

Путін вже "дозрів", щоб підписати мир з Україною... на кабальних для нас умовах, звичайно ж...

Я дотримуюсь думки, що ЗЕ не можна.... ні в якому разі не можна випускати на зустріч з Путіним... інакше - черговим подарком Путіну ... може стати кабальний договір про перемир'я, чи мир - на вигідних для Орди умовах... - без повернення росією Криму і ОРДЛО... і без компенсвції Україні наших втрат та коштів на відбудову зруйнованого





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27.02.2022 18:43 Відповісти
Рубль полетел в пропасть. За полчаса Тинькофф поднял цену продажи доллара со 115 до 126. Завтра кацапы проснутся миллиардерами
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27.02.2022 18:31 Відповісти
я вже бачила по 150
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27.02.2022 18:36 Відповісти
швиденько летить рублик у прірву)
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27.02.2022 18:39 Відповісти
154))
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27.02.2022 19:07 Відповісти
⚡️Португалия следующей закрывает воздушное пространство для России, - сообщает МИД Украины
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27.02.2022 18:32 Відповісти
Ну що, падлюки, намайнілі ?
⚡️Глава Минцифры Федоров сообщил, что виртуальная биржа Dmarket аннулировала все счета граждан России и Беларуси.
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27.02.2022 18:33 Відповісти
а это вообще охренительно
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27.02.2022 19:03 Відповісти
ВСУ отбомбились по рашн Миллерову и Ейску.
То почему не отбомбиться по белаРашн Мозырю????
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27.02.2022 18:35 Відповісти
⚡️Украинские строители создают сообщество для помощи тем, чье жилье было уничтожено во время бомбежек.

Присоединиться к объединению могут девелоперы, проектировщики, бригады строителей и те, кто может предоставить строительные материалы или финансирование.

Зарегистрироваться для участия в инициативе можно здесь: https://urbanland.pm/volunteer
Также на сайте могут заполнить форму украинцы, потерявшие жилье.
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27.02.2022 18:36 Відповісти
ШАНОВНІ УКРАЇНЦІ КАЦАПАМ ВЖЕ ВІДКЛЮЧИЛИ В ПОЛЬШІ SWIFT!!!

Заправились три москалі в Польші прийшли розраховуватись, а грошей на карточці чомусь, курва, НЕМА!

Наші пацани кажуть їм звонити Путіну!
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27.02.2022 18:36 Відповісти
красота если правда
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27.02.2022 19:04 Відповісти
скинули голосове повідомлення з Польші
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27.02.2022 19:24 Відповісти
******* все до останьої копійки , 860 мільярдів $ педірацїї заблоковано в Европі і 1(один) трілліон $ в ЗША
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27.02.2022 18:37 Відповісти
это уже НАШИ ДЕНЬГИ
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27.02.2022 19:05 Відповісти
почекайте з позовами.
разов їх буде на сотні мільярдів.
германія платила і раша заплатить...
не розумію тільки,
про що мають домовлятися.
в раші крім здачі інтересів України питань нема ніяких
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27.02.2022 18:38 Відповісти
триллион - можна в растрочку а можна из кубышек путлера
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27.02.2022 19:07 Відповісти
в кожному жарті є доля жарту.
у путлера общак складає від 1,5 трільйона і можливо до 3 трільйонів
то якщо йому дозволить сходняк, то він може виплатити все зразу
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27.02.2022 19:14 Відповісти
а кто их спрашивать будет это все дела Финмониторинга США
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27.02.2022 19:16 Відповісти
Скіки?!
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27.02.2022 18:39 Відповісти
27 млрд долларов.
Геологи оцінюють збитки від втрат у Криму і Чорному морі в $50 млрд.

Нефтебаза в селе сгорела на половину убытков в Крыму и Черном море?
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27.02.2022 18:48 Відповісти
а моральный ущерб а людской беженцы и так далее
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27.02.2022 19:07 Відповісти
25 лярдов евро, ничего не перепутали?
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27.02.2022 18:48 Відповісти
нет ничего все так и есть
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27.02.2022 19:08 Відповісти
 
 