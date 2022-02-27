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Україна вимагає повної фінансової ізоляції РФ, запровадження нафтового та газового ембарго. Це питання годин, а не днів, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Україна вимагає повної фінансової ізоляції РФ, запровадження нафтового та газового ембарго. Це питання годин, а не днів, - Кулеба

Україна вимагає повної фінансової ізоляції РФ, запровадження нафтового та газового ембарго, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Ми вимагаємо і нам потрібні негайні кроки, щоб запровадити повну фінансову ізоляцію Росії від усіх цивілізованих систем стосовно всіх російських банків, включно з її Центральним банком. Деяких заходів уже було вжито, і ми глибоко вдячні нашим партнерам за них, але цього недостатньо, мир вимагає більшого... Ми також вимагаємо запровадити повне нафтове та газове ембарго на Росію. Ці нафта та газ зараз також містять українську кров. Кожен, хто купує їх, має соромитися", - сказав Кулеба під час онлайн-брифінгу в неділю, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він закликав світ нарощувати санкції.

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"Я хочу попередити всі уряди, які можуть вважати зараз, що після запровадження цих санкцій вони можуть відпочити: санкції та дії мають нарощуватися. Тиск має нарощуватися, доки Росія та Білорусь не припинять вбивати українців та бомбардувати наші міста, наших чоловіків, жінок та дітей, доки Росія повністю не відведе свої війська з України і не деокупує наші території. Це кінцева мета антипутінської коаліції у світі", - наголосив Кулеба.

Міністр розповів, що вже запроваджені санкції вдарили по найбільших російських банках, збройній промисловості Росії, найбільшій енергетичній компанії та всіх, хто близький до Путіна, коаліція союзників також відрізала Росію від доступу до фінансових та економічних інструментів, зупинила видачу віз росіянам і вдалися до інших дій.

"Друзі, я закликаю вас бити по Росії більше, сильніше, зараз. Це питання годин, а не днів, щоб ухвалити ці важливі рішення і зробити ці кроки", - зазначив він.
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Топ коментарі
+25
Кацапи в Європі залишились без грошей на карточці!!!!!!!!!!
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27.02.2022 18:44
+20
Кулеба , самый больной вопрос для хутина - Украина в НАТО
ПОТОМУ , вимагайте прийняття в НАТО в каждомобращении
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27.02.2022 18:45
+15
Пане Кулеба! Маленька Фінляндія тримала тиск срср більш як два місяці у 1939-1940 рр до того, як дійшло до перемовин. Україна по трьох днях, починаючи перемовини з рашкою, витягує її з гівна, де вона сьогодні перебуває. З нею зараз ніхто не хоче мати справу, окрім, як з'ясувалося, Україна! Hехай спочатку припинять стріляти та відійдуть!
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27.02.2022 18:47
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Кацапи в Європі залишились без грошей на карточці!!!!!!!!!!
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27.02.2022 18:44 Відповісти
Ага, ще й физди від місцевих отримують (москалькова скиглить):

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27.02.2022 18:56 Відповісти
Кулеба , самый больной вопрос для хутина - Украина в НАТО
ПОТОМУ , вимагайте прийняття в НАТО в каждомобращении
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27.02.2022 18:45 Відповісти
Перемовини з Путлєром/Лукашенко завтра, теж у сфері Кульбабі. Але він віддав це все на відкуп Зеле та Єрмаку. Захід може зменшувати обороти.
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27.02.2022 18:54 Відповісти
А ермака еще не арестовали ?
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27.02.2022 18:56 Відповісти
Вони тому нас і не брали до того НАТО, бо знали, що воювати доведеться... А зараз -- тим більш...
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27.02.2022 19:11 Відповісти
Зараз будут уговаривать войти в НАТО .
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27.02.2022 19:13 Відповісти
❗️Евросоюз полностью закрывает воздушное пространство для России, заявила глава Еврокомиссии https://t.me/charter97_org/63861
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27.02.2022 18:45 Відповісти
100%. Нет - даже 1000000%
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27.02.2022 18:46 Відповісти
Белоруссия тоже попала под санкции EU
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27.02.2022 18:46 Відповісти
Ракетного удару з білоруської території було завдано по аеропорту в м. Житомирі, повідомляється в Телеграм-каналі Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (Держспецзв'язку).

"По аеропорту в Житомирі було завдано ракетного удару з боку Білорусі. Переговори вже скінчились чи це в білоруських приспішників росіян такі "вагомі" аргументи?", - йдеться в повідомленні, опублікованому в неділю ввечері.
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27.02.2022 18:47 Відповісти
Як скінчаться перемовини настане одностороннє перемир'я. Патріотів шкода.
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27.02.2022 18:50 Відповісти
Россияне готовят котёл на востоке , пока Зе с дерьмаком в переговоры играют
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27.02.2022 18:57 Відповісти
Там найбільш потужні укріплення та найбільш важкий напрямок для наступу, бо все пристріляне та заміноване. До того ж, звідтіля до Києва далеко, а бліцкриг передбачає швидке захоплення міст та об'єктів інфраструктури. Це вже не вдалося і малоімовірно, що вдасться. Локальні переміжки не здатні виправдати тиж космічного рівня втрат, які московитська армія вже понесла і далі нестиме.

До того ж, консолідація світу навколо України вже набула небачених масштабів і тільки зростатиме. Економіка Московії вже летить у прірву, а при приземленні розлетиться на друзки. Кацапам навіть економічно стане вигідніше вбити одного *****, аніж кожному підставляти свою шию заради його маразматичних амбіції та лихоманних фобій.

Тому зберігаємо спокій, віримо у наші ЗСУ, тероборону та Україну в цілому, і робимо кожен те, що може заради перемоги.
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27.02.2022 19:12 Відповісти
Пане Кулеба! Маленька Фінляндія тримала тиск срср більш як два місяці у 1939-1940 рр до того, як дійшло до перемовин. Україна по трьох днях, починаючи перемовини з рашкою, витягує її з гівна, де вона сьогодні перебуває. З нею зараз ніхто не хоче мати справу, окрім, як з'ясувалося, Україна! Hехай спочатку припинять стріляти та відійдуть!
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27.02.2022 18:47 Відповісти
Після перемовин Зелі с Путлером\Лукашенко Захід всі свої фінансові заходи скасує. Такщо все марно.
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27.02.2022 18:48 Відповісти
Бачу Ви не уважно слухали виступ президента.
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27.02.2022 18:50 Відповісти
Я його ніколи не слухаю. Я дивлюсь на те що він робить!
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27.02.2022 18:56 Відповісти
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27.02.2022 18:48 Відповісти
добре що хоч хтось там залишився при пам`яті
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27.02.2022 18:49 Відповісти
после того, как ***** начало хвататься за ядерную дубинку, вполне реально, что может произойти и такое.
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27.02.2022 18:51 Відповісти
Кацапсьан розсипеться дуже швидко.
Не буде куди трупи відправляти, в паспорті написано РФ, а такого вже нема(
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27.02.2022 18:51 Відповісти
і їде при цьому на перемовини??????
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27.02.2022 18:53 Відповісти
Які можуть бути перемовини з Московієй якщо ми щось вимогаємо від Західу ?
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27.02.2022 19:06 Відповісти
Якщо Кулеба буде балотуватись в президенти, проголосую за нього))) Або за Притулу))
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27.02.2022 19:13 Відповісти
кулеба-ти справжній українець
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27.02.2022 19:15 Відповісти
Вот за кого надо голосовать в президенты! Ну и Смешко я тоже доверяю.
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27.02.2022 19:52 Відповісти
Зеля завжди бажав перемовин, бо йому важливо на телеку попиариться. Зараз надiв военну маечку та робить вигляд що це вiн великiй полководець, коли воюе народ захiдною зброею. Виробництво своеi зброi вiн не фiнансував. Я вже чув що вiн згоден обговорювати нейтральний статус.
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27.02.2022 22:01 Відповісти
 
 