Україна вимагає повної фінансової ізоляції РФ, запровадження нафтового та газового ембарго. Це питання годин, а не днів, - Кулеба
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Україна вимагає повної фінансової ізоляції РФ, запровадження нафтового та газового ембарго, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
"Ми вимагаємо і нам потрібні негайні кроки, щоб запровадити повну фінансову ізоляцію Росії від усіх цивілізованих систем стосовно всіх російських банків, включно з її Центральним банком. Деяких заходів уже було вжито, і ми глибоко вдячні нашим партнерам за них, але цього недостатньо, мир вимагає більшого... Ми також вимагаємо запровадити повне нафтове та газове ембарго на Росію. Ці нафта та газ зараз також містять українську кров. Кожен, хто купує їх, має соромитися", - сказав Кулеба під час онлайн-брифінгу в неділю, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
Він закликав світ нарощувати санкції.
"Я хочу попередити всі уряди, які можуть вважати зараз, що після запровадження цих санкцій вони можуть відпочити: санкції та дії мають нарощуватися. Тиск має нарощуватися, доки Росія та Білорусь не припинять вбивати українців та бомбардувати наші міста, наших чоловіків, жінок та дітей, доки Росія повністю не відведе свої війська з України і не деокупує наші території. Це кінцева мета антипутінської коаліції у світі", - наголосив Кулеба.
Міністр розповів, що вже запроваджені санкції вдарили по найбільших російських банках, збройній промисловості Росії, найбільшій енергетичній компанії та всіх, хто близький до Путіна, коаліція союзників також відрізала Росію від доступу до фінансових та економічних інструментів, зупинила видачу віз росіянам і вдалися до інших дій.
"Друзі, я закликаю вас бити по Росії більше, сильніше, зараз. Це питання годин, а не днів, щоб ухвалити ці важливі рішення і зробити ці кроки", - зазначив він.
Будь ласка, зачекайте...
ПОТОМУ , вимагайте прийняття в НАТО в каждомобращении
"По аеропорту в Житомирі було завдано ракетного удару з боку Білорусі. Переговори вже скінчились чи це в білоруських приспішників росіян такі "вагомі" аргументи?", - йдеться в повідомленні, опублікованому в неділю ввечері.
До того ж, консолідація світу навколо України вже набула небачених масштабів і тільки зростатиме. Економіка Московії вже летить у прірву, а при приземленні розлетиться на друзки. Кацапам навіть економічно стане вигідніше вбити одного *****, аніж кожному підставляти свою шию заради його маразматичних амбіції та лихоманних фобій.
Тому зберігаємо спокій, віримо у наші ЗСУ, тероборону та Україну в цілому, і робимо кожен те, що може заради перемоги.
Не буде куди трупи відправляти, в паспорті написано РФ, а такого вже нема(