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Перемовини з РФ почнуться за декілька годин: делегація змінила маршрут, - "слуга народу" Веніславський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Перемовини з РФ почнуться за декілька годин: делегація змінила маршрут, -

Представник президента у Конституційному Суді, нардеп "Слуги народу" Федір Веніславський повідомив, що перемовини української делегації з росіянами почнуться за декілька годин, оскільки команда добиратиметься до кордону з Білоруссю більше часу, ніж очікувалося.

Про це Веніславський розповів в ефірі каналу Рада, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"У зв’язку з безпековою ситуацією маршрут (до кордону з Білоруссю. – Ред.) змінено, тому я думаю, що перемовини розпочнуться протягом декількох годин. Для того, щоб забезпечити максимальну безпеку нашій делегації, вони поїхали таким маршрутом, який не складає загрозу для їхнього життя та не було відоме їхнє місцеперебування", - розповів Веніславський.

Він не зміг назвати склад делегації, аби убезпечити їх.

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Веніславський вважає, що до кінця дня вже буде повна інформація про стартові позиції та результати перемовин.

Також він додав, що білоруси також будуть брати участь у перемовинах, але як спостерігачі.
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Топ коментарі
+47
Какая то ху..

Напрягает.
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27.02.2022 18:54
+37
⚡️Евросоюз запрещает все транзакции с Центробанком РФ, - глава Еврокомиссии
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27.02.2022 18:53
+30
какие нафиг переговоры ?!?!?!?!? в Житомир с бульбашии прилетело 2 искандера ..... а то что говорило не будет ракет..... он такое же брекло как и его хозяин
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27.02.2022 18:59
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не радуйся раньше времени, есть опасность, что Зеленский вывесит белый флаг..
окружение зеленского - это дерьмаки-арахамии, гогилашвили, гришины и прочие слуги, олигархи - сейчас обработают нелоха на мировую с кацапофашистами..
весь народ Украины против переговоров с террористами, но Зеленский, как всегда народ не слышит..
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28.02.2022 00:38 Відповісти
При любых раскладах он проиграл перед западом и россиянами, завтра доллар будет больше 100 деревянных, коллапс фондовых российских бирж и платежей, дальнобоям нужно будет мешки с деньгами возить если их вообще пустят за поребрик, воздушный путь в европу - закрыт, личинки олигархов - вне закона как и сами олигархи, и это ещё не конец. Впереди перспектива международного суда как организатор геноцида.
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28.02.2022 01:17 Відповісти
да, главное, чтобы Зеленский не объявил "перемирие" и не отдал приказ "перестать стрелять" нашим украинским военным..
на зеленского может давить его придурошное окружение и олигархи, которые заинтересованы в коррупции и "бизнесе" с рашей..
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28.02.2022 02:05 Відповісти
Банки стали продавать доллар по 150 рублей - Яндекс



2 часа назад - » валюту США предлагают купить по 150 рублей

Рабсеяне завтра в который раз проснутся нищими. Весь импорт подорожает в 2 раза, а Расеющка ничегошеньки ПУТНОГО не производит.
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28.02.2022 01:26 Відповісти
Пошёл отсюда кремлёвский бот. Зеленский наш герой и он не сбежал из страны. А ваш Путин всрался и сидит под уральскими горами крыса.
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28.02.2022 01:53 Відповісти
кацап, своих ботов поищи в окружении зеленского - это дерьмак, арахамия и прочее.. настоящие Герои это военные ВСУ, и только то, что Зеленский, хотя и всрался, но не сбежал - это по твоему подвиг?
а куда ему бежать? вы там совсем зелёные очумели.. где был бы Зеленский, если бы не народ Украины и ВСУ, волонтеры и добровольцы?
насчёт кабаева, так это твой херой..
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28.02.2022 02:01 Відповісти
...команда будет добираться до границы с Беларусью больше времени, чем ожидалось...
Неужели на этот раз на велосипедах? Как и обещал Голобородько.
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28.02.2022 00:19 Відповісти
Президенту и его команде желаю вернуться невредимыми из этой рисковой поездки .слава великой Украине и её людям
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28.02.2022 01:49 Відповісти
Лукашенко гнилая лысая бульба.
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28.02.2022 01:51 Відповісти
Возмущает одно почему в белорашке? Надо было тащить к Эрдогану и при нем или ***** капитулирует или как руский корабль.
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28.02.2022 05:18 Відповісти
Якщо Україна гідно протримається ще тиждень і не підпише мирну змову - капітуляцію з фашистською ********** паРашкою в окупованій нею її колонії Білорусії. Тоді наша армія вже стане багаторазово сильнішою, оскільки величезним безперервним потоком з братнього Заходу надходить супер потужне новітнє озброєння. Вже є і формуються перші потужні міжнародні легіони з країн Європи, Грузії, колонії паРаші Білорусі та всього вільного світу. Ось тоді з'явиться 100% можливість швидко очистити від цієї окупаційної зарази вже всю Україну в тому числі і тимчасово окупованих Донбасу, а можливо і Криму. А от якщо буде підписана капітуляція під виглядом світу, Так тоді Україна 100% що втратить ще більше своєї рідної землі і можливо навіть і суверенітет. і стане жахливою кацапською колонією. У такому разі люба допомога Заходу Україні буде зовсім припинена. І звичайно поступово будуть скасовані санкції з паРаши. Ось чого так люто, наполегливо хоче досягти кривавий )(уйло і ця клята фашистська *********.
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28.02.2022 05:51 Відповісти
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28.02.2022 05:52 Відповісти
"Не верьте данайцам дары приносящим" Это все либо пропагандистский шаг Путина.. типа вот мы предлагали мир ( нацистам и наркоманам) а они отвергли.. Либо это сделано для " оправдания" вступления Лукашенко и его минского генерал губернаторства в войну против Украины.. а для избежания реакции Запада на коалиционное нападение на Украину уже "двух" государств. Путин уже объявил о приведении ядерного оружия в повышенную боевую готовность. ( как предупреждение Западу , не вмешиваться). Мне видится именно такой пазл.. Хотя возможно хотят усыпить бдительность Украины и Мира и просто потянуть время для укрепления на занятых рубежах, подвезти пропитание, горючее, боеприпасы, пополнения в живой силе и технике. Спланировать планы в связи с неожиданным положением вещей. Нет веры Путину и Лукашенко бандитам с большой дороги, международным военным преступникам.
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28.02.2022 09:55 Відповісти
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