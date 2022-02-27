Перемовини з РФ почнуться за декілька годин: делегація змінила маршрут, - "слуга народу" Веніславський
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Представник президента у Конституційному Суді, нардеп "Слуги народу" Федір Веніславський повідомив, що перемовини української делегації з росіянами почнуться за декілька годин, оскільки команда добиратиметься до кордону з Білоруссю більше часу, ніж очікувалося.
Про це Веніславський розповів в ефірі каналу Рада, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
"У зв’язку з безпековою ситуацією маршрут (до кордону з Білоруссю. – Ред.) змінено, тому я думаю, що перемовини розпочнуться протягом декількох годин. Для того, щоб забезпечити максимальну безпеку нашій делегації, вони поїхали таким маршрутом, який не складає загрозу для їхнього життя та не було відоме їхнє місцеперебування", - розповів Веніславський.
Він не зміг назвати склад делегації, аби убезпечити їх.
Веніславський вважає, що до кінця дня вже буде повна інформація про стартові позиції та результати перемовин.
Також він додав, що білоруси також будуть брати участь у перемовинах, але як спостерігачі.
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окружение зеленского - это дерьмаки-арахамии, гогилашвили, гришины и прочие слуги, олигархи - сейчас обработают нелоха на мировую с кацапофашистами..
весь народ Украины против переговоров с террористами, но Зеленский, как всегда народ не слышит..
на зеленского может давить его придурошное окружение и олигархи, которые заинтересованы в коррупции и "бизнесе" с рашей..
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Рабсеяне завтра в который раз проснутся нищими. Весь импорт подорожает в 2 раза, а Расеющка ничегошеньки ПУТНОГО не производит.
а куда ему бежать? вы там совсем зелёные очумели.. где был бы Зеленский, если бы не народ Украины и ВСУ, волонтеры и добровольцы?
насчёт кабаева, так это твой херой..
Неужели на этот раз на велосипедах? Как и обещал Голобородько.