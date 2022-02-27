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70% українців переконані, що Україна відіб'є агресію РФ, 91% підтримують дії Зеленського, - опитування "Рейтинга"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

70% українців переконані, що Україна відіб'є агресію РФ, 91% підтримують дії Зеленського, - опитування

Україна зможе відбити напад російських окупантів - переконані 70% опитаних у ході дослідження. Не впевнені в цьому лише 16% респондентів.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" 26-27 лютого, повідомляє Цензор.НЕТ.

Рівень віри у власні збройні сили за останній тиждень суттєво виріс, зазначається у результатах дослідження.

Найвищий рівень впевненості у Збройних силах України – на заході та в центрі країни (75-78%), трохи нижче на півдні та сході (64-66%).

91% українців підтримують дії президента України Володимира Зеленського, не підтримують 6%, важко відповісти 3%.

При цьому з грудня 2021 року підтримка дій президента України зросла втричі. У всіх регіонах країни спостерігається дуже високий рівень підтримки Зеленського: на заході та в центрі країни понад 90%, на сході та півдні – понад 80%.

Опитування проводилося у всіх підконтрольних уряду регіонах країни серед 2000 респондентів віком від 18 років методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95 – не більше 2,2%.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+77
‼️‼️
УВАГА
Після війни просили не розходитися, потім всі разом підемо ******* Шуфрича (c)
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27.02.2022 18:54
+41
⚡️Всемирная сеть онкологов OncoAlert прекратила любое сотрудничество с Россией в знак солидарности с Украиной.
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27.02.2022 18:54
+30
Та на нього вистачить і Бутусова .. .
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27.02.2022 18:57
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⚡️Госспецсвязь Украины официально заявила, что ракетный удар по Житомирскому аэропорту был нанесен с территории Беларуси.
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27.02.2022 19:09 Відповісти
Долучився до знищення москалів. Слава Україні!❤🖤
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27.02.2022 19:10 Відповісти
Українські негри опускають донецьку москальку
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27.02.2022 19:11 Відповісти
Виникає питання, а чому ніхто з українців не дав ляпаса тій чорноротій потворі? Чи там були тільки негри та хахли??
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27.02.2022 19:38 Відповісти
Навіть якось трохи шкода Пороха. )
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27.02.2022 19:12 Відповісти
себе пошкодуй
якби ЗЕ готував армію, на нас би не нападали навіть
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27.02.2022 19:17 Відповісти
Ну шо, Ксюша, все, що ти можеш зробити, - це залишити собі на згадку портретик свого ідола. )))
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27.02.2022 19:21 Відповісти
Ніколи не роби ставки на старого хворого коня тільки тому що його звати Пегас. )))
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27.02.2022 19:29 Відповісти
Я робила ставки на Армію, на Мову і на Віру.
А ти на кварталівського поца, який ледь усе не просрав.
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27.02.2022 19:33 Відповісти
Не буду заважати. Молись свому божку і надалі. Тільки за тиском слідкуй. Все таки вік чималенький.
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27.02.2022 19:38 Відповісти
Йди воюй, диванний червь.
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27.02.2022 19:47 Відповісти
Розізлилась від безсилої люті? Значить я можу маніпулювати навіть такими як ти. Дякую, Ксюша, - ти передбачувана.
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27.02.2022 20:08 Відповісти
Та кому ти треба.
Як таргана розчавити.
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28.02.2022 07:00 Відповісти
Лижи далі свій улюблений шоколад )))
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28.02.2022 07:37 Відповісти
Шоколад не лижуть, мокшо, його їдять.
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28.02.2022 07:40 Відповісти
Нормальні люди їдять. А ти лижеш. )))
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28.02.2022 07:42 Відповісти
Це ви себе маєте на увазі за нормального?
Як з боку поглянути, то звичайне базікало.
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28.02.2022 10:44 Відповісти
Зараз ваш"гетьман"(мабуть хмельницький(той теж "переговори" ********)) домовиться до незрозуміло чого, і в нас настане 37 рік(у кращому випадку).
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27.02.2022 19:13 Відповісти
Володимир Олександрович Зеленський український Наполеон,пишаюсь нашим президентом.
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27.02.2022 19:15 Відповісти
Не ліпіть з нього торти.
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27.02.2022 19:17 Відповісти
Порохоскот не скавчіть,долучайтесь до знищення москалів.
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27.02.2022 20:07 Відповісти
Їм за це не заплатять
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27.02.2022 20:09 Відповісти
И в чем он Наполеон?
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27.02.2022 19:19 Відповісти
Зріст
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27.02.2022 19:23 Відповісти
в кіно наряджався)
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27.02.2022 19:27 Відповісти
Зростом схожий. І скінчить так само.
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28.02.2022 10:46 Відповісти
Нашваберний не смерди лаптями тут.
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01.03.2022 20:35 Відповісти
Україна переможе,впевнений на 100 відсотків.
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27.02.2022 19:17 Відповісти
У 91 % паи'ять як у гуппі
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27.02.2022 19:18 Відповісти
Опитування "рейтинг"
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27.02.2022 20:16 Відповісти
угу вбили 3000+ ну добре ще Х5 поранених і того 18000!!!!!
виника питання а де ще ті останні 110000?
Це гра і вистава!!!!!!!!!!
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27.02.2022 19:21 Відповісти
ти дурний, чи справді не знаєш де зараз решта?
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27.02.2022 19:47 Відповісти
Вопрос о количестве правильный но кчему такие нервы???? 🙃
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28.02.2022 00:21 Відповісти
4300 по-перше,а по-друге порозбігаються,як щури,якщо встигнуть
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27.02.2022 19:54 Відповісти
Зброю нам не дають навіть зараз, тому виника питання до влади (привладних жидів) чого...?!!!!!!!!!
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27.02.2022 19:23 Відповісти
чому не дають? іди в ТО в Києві і дадуть автомат. Тільки, можливо не в той же день, бо і так черги.
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27.02.2022 19:48 Відповісти
Нервный ты какой-то.Правильно,что тебе не дали автомат.Иди в тероборону,помагай чем можешь.
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27.02.2022 21:02 Відповісти
ты ёлоп веник попроси.может дадут.
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27.02.2022 21:21 Відповісти
Блин чувак, я б тебе и ложку не дал! Ещё поранишся! 😁 😁 😁 😁
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28.02.2022 00:19 Відповісти
Зараз ваш"гетьман"(мабуть хмельницький(той теж "переговори" ********)) домовиться до незрозуміло чого, і в нас настане 37 рік(у кращому випадку).
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27.02.2022 19:25 Відповісти
підтримаю зєлєніна якщо воно відмовиться від перемовин з терористами до повного виведення банд ***** з Українських земель!
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27.02.2022 19:50 Відповісти
А скiльки вiдсоткiв населения зараз захищае рiдну землю!?? Невже отi жалюгiднi 20% чи 25%!????
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28.02.2022 00:07 Відповісти
Ти чортило iди бояри сьорбни!
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28.02.2022 00:17 Відповісти
Забудьте про рейтинги всіх, зараз війна за Україну, за її волю, а не за когось. Українців зараз об'єднала біда у вигляді навали орків, решта все не важливо.
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27.02.2022 19:25 Відповісти
Давайте хоть из войны не делать пиар ЗЕ.

Он действует так, как ему подсказывает инстинкт самосохранения и не более.
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27.02.2022 19:34 Відповісти
Он не действует. Он озвучивает.
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27.02.2022 19:38 Відповісти
Ага и подсказывает омерика???? Да чортыло?
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28.02.2022 00:08 Відповісти
Отож. Він же запевняв нас усіх, що ніхто не нападе.
Якби не здатність українців до самоорганізації , то було би дуже сутужно.
Бо ЗЕ армію мало чим забезпечив.
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27.02.2022 19:46 Відповісти
підтримаю зєлєніна якщо воно відмовиться від перемовин з терористами до повного виведення банд ***** з Українських земель!
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27.02.2022 19:49 Відповісти
А скiльки вiдсоткiв населения зараз захищае рiдну землю!?? Невже отi жалюгiднi 20% чи 25%!????
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28.02.2022 00:12 Відповісти
Зараз навіть порохоботи підтримують Президента Зеленського.
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27.02.2022 19:36 Відповісти
Давайте про це не говорити.
Ми підтримуємо Армію і державу.
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27.02.2022 19:44 Відповісти
підтримаю зєлєніна якщо воно відмовиться від перемовин з терористами до повного виведення банд ***** з Українських земель!
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27.02.2022 19:48 Відповісти
Слабкі духом завжди тягнуться до сильних людей
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27.02.2022 19:48 Відповісти
Про слабких це ви про себе, чи про Зеленського?
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28.02.2022 10:45 Відповісти
До речi яка кiлькiсть людей зараз на захистi??? Невже порохососи теж?
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28.02.2022 00:11 Відповісти
підтримаю зєлєніна якщо воно відмовиться від перемовин з терористами до повного виведення банд ***** з Українських земель!
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27.02.2022 19:47 Відповісти
А скiльки вiдсоткiв населения зараз захищае рiдну землю!?? Невже отi жалюгiднi 20% чи 25%!????
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28.02.2022 00:13 Відповісти
О! Це аншлаг "найвеличнішого" блазня!

Це ж треба, всю роботу виконують військові, бізнесмени та патріоти, а цей тільки пожинає лаври!
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27.02.2022 19:53 Відповісти
Невже отi недоумковатi що за нього голосували????
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28.02.2022 00:15 Відповісти
Знайшли коли робити опитування.
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27.02.2022 20:11 Відповісти
Зараз зеленський виконує свої обов'язки, через війну забули жахи переслідування патріотів. Та нехай загрібає "славу" чужими руками, тільки б прийшла перемога
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27.02.2022 20:21 Відповісти
Ви хоч би зараз клована не відмазували, за ним довгенький рахунок, замучиться сповідатися.
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27.02.2022 22:41 Відповісти
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