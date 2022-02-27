Міноборони РФ вперше визнало втрати серед російських військових у війні з Україною
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Міноборони Росії вперше з початку нападу на Україну повідомило, що серед російських військових є загиблі та поранені.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
"На жаль, є загиблі та поранені наші товариші", - заявив на брифінгу офіційний представник міністерства Ігор Конашенков.
Також відомство визнало, що деяких військовослужбовців РФ було захоплено в полон. Як заявляє Міноборони РФ, до полонених росіян українські "нацисти" застосовують тортури та катування.
"Але ми знаємо, як ставляться українські нацисти до небагатьох захоплених російських військовослужбовців. І бачимо, що катування та тортури ті самі, що були у німецьких нацистів та їхніх посіпак-поліцаїв у Велику Вітчизняну", - сказав Конашенков.
Також предстаник Міноборони РФ заявив, що нібито "втрат убитими та пораненими у ЗС Росії значно менше, ніж у ЗСУ та "націоналістів".
Будь ласка, зачекайте...
Я допускаю, що йому втекти... надто серйозно допомогли... допусакаю, що навіть із антиукраїнського оточення ЗЕ...
Думаю, що це буде добрим подарунком Путіну, під зустріч на яку так нервово рветься ЗЕ...
Але це засвідчує і яке в "слуг" і керівництво поліції, яке так "якісно" організувало охорону кума Путіна - главаря агресорів! !
І суддів, які "запроторили" Медведчука всього-навсього під домашній арешт...
Путін вже "дозрів", щоб підписати мир з Україною... на кабальних для нас умовах, звичайно ж...
Я дотримуюсь думки, що ЗЕ не можна.... ні в якому разі не можна випускати на зустріч з Путіним... інакше - черговим подарком Путіну ... може стати кабальний договір про перемир'я, чи мир - на вигідних для Орди умовах... - без повернення росією Криму і ОРДЛО... і без компенсвції Україні наших втрат та коштів на відбудову зруйнованого
бо солдатів поранених вони в себе принципово не лікують і не обліковують
(over 4000 times)
У Росії наклав на себе руки фінансовий директор "Газпрому"
Дата публікації
08:47, 27.02.22
ШО, ДВА?
ТРИ?
КОРОЧ, ПОКА ИЗ 45 000 МЕШКОВ ОСТАЛОСЬ ШО ТО НЕ ЗАПОЛНЕННОЕ - РУССКИЙ МИР, ИДИ НА*УЙ
А ТО ВСМ ЕЩЕ МЕШКИ ДОКУПАТЬ ПРИДЕТСЯ
Катування паляницею це вам, кацапи, не хухри-мухри!
не те що звично - на пляшку там всадовити або швабру з заду аж до горла засунути...
а правду про пуйла = ТАБУ!
ТОРТУРИ
які ж ми злі, що на своїй землі свою землю від нечисті оберігаємо.
і хочемо жити.
просто жити
незалежно від того, визнає пуйло в нас націю чи ні
кілька в полоні, 300-600, просто пох...й
тисячі інвалідів, це зовсім, пшик....
кароче,
в цьому випадку,
ИХТАМПОЧТИНЕТ
Побачили з позначкою на лобі - і одразу видно що то паскуда, і стріляти по позначці легше.
дабы они не мучились и не освещать в прессе. потому как это портит картинку кремлевского мордара. беданосцев ихтамнетов?
Проклятая пуля догнала в воде.
"Товарищ *****!" Не видно нигде.
"Товарищ *****, наш друг боевой!"
Круги разошлись над его головой.
Урал, Урал-река,
Могила его глубока.
В Минобороны РФ вечером 27 февраля сообщили о потерях в ходе специальной операции на Украине.
Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков заявил, что российские военные проявляют мужество и героизм в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции.
"К сожалению, есть погибшие и раненые наши товарищи, - сказал Конашенков. - Но наши потери многократно меньше уничтоженных националистов".
Касательно украинских военнопленных представитель Минобороны заявил, что к ним продолжат относиться достойно - "ко всем сложившим оружие военнослужащим украинских вооруженных сил". Конашенков добавил, что в Минобороны понимают, что украинские военные давали присягу.
"Но мы знаем, как относятся украинские нацисты к немногим захваченным российским военнослужащим", - также заявил представитель ведомства, указав, что похожее было "у германских нацистов и их прихвостней-полицаев в Великую Отечественную".