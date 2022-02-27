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Міноборони РФ вперше визнало втрати серед російських військових у війні з Україною

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Міноборони РФ вперше визнало втрати серед російських військових у війні з Україною

Міноборони Росії вперше з початку нападу на Україну повідомило, що серед російських військових є загиблі та поранені.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"На жаль, є загиблі та поранені наші товариші", - заявив на брифінгу офіційний представник міністерства Ігор Конашенков.

Також відомство визнало, що деяких військовослужбовців РФ було захоплено в полон. Як заявляє Міноборони РФ, до полонених росіян українські "нацисти" застосовують тортури та катування.

"Але ми знаємо, як ставляться українські нацисти до небагатьох захоплених російських військовослужбовців. І бачимо, що катування та тортури ті самі, що були у німецьких нацистів та їхніх посіпак-поліцаїв у Велику Вітчизняну", - сказав Конашенков.

Також дивіться: "Нас отправляют на убой": Військові РФ діляться між собою враженнями від зустрічі із ЗСУ та українцями. ВIДЕО

Також предстаник Міноборони РФ заявив, що нібито "втрат убитими та пораненими у ЗС Росії значно менше, ніж у ЗСУ та "націоналістів".

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+80
русня, как всегда, фонтанирует дерьмом из своих вонючих пастей.
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27.02.2022 19:10
+52
"У нас ОДИН загиблий, на жаль, це як раз ваш син." - сказало МінОборони РФ 4 тисячам матерів.
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27.02.2022 19:12
+37
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27.02.2022 19:10
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27.02.2022 19:10 Відповісти
Да нехрена себе, пол дивизии положить, пора бы уже.
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27.02.2022 19:10 Відповісти
русня, как всегда, фонтанирует дерьмом из своих вонючих пастей.
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27.02.2022 19:10 Відповісти
Медведчук втік з-під домашнього арешту, - ЗМІ. Генперокурватура цю інформацію підтвердила "

Я допускаю, що йому втекти... надто серйозно допомогли... допусакаю, що навіть із антиукраїнського оточення ЗЕ...

Думаю, що це буде добрим подарунком Путіну, під зустріч на яку так нервово рветься ЗЕ...

Але це засвідчує і яке в "слуг" і керівництво поліції, яке так "якісно" організувало охорону кума Путіна - главаря агресорів! !

І суддів, які "запроторили" Медведчука всього-навсього під домашній арешт...

Путін вже "дозрів", щоб підписати мир з Україною... на кабальних для нас умовах, звичайно ж...

Я дотримуюсь думки, що ЗЕ не можна.... ні в якому разі не можна випускати на зустріч з Путіним... інакше - черговим подарком Путіну ... може стати кабальний договір про перемир'я, чи мир - на вигідних для Орди умовах... - без повернення росією Криму і ОРДЛО... і без компенсвції Україні наших втрат та коштів на відбудову зруйнованого
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27.02.2022 19:39 Відповісти
Та ти вже ******, ти хотів щоб наряди поліції охороняли того ******, чи захищали місто від ДРГ. Нехай валить. Чим менше такого срачу залишиться, тим краще. Головне їх назад не пускати. Нехай там разом з "легітимним" здихають.
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27.02.2022 20:07 Відповісти
Це не тобі вирішувати. Закон передбачає невідворотність покарання, а законне необхідно виконувати
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27.02.2022 20:59 Відповісти
взяли мальчика,в русских трусиках...
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27.02.2022 19:11 Відповісти
дали автоматик і ............... нафуй
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27.02.2022 19:13 Відповісти
...але тільки серед офіцерського складу?
бо солдатів поранених вони в себе принципово не лікують і не обліковують
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27.02.2022 19:11 Відповісти
"На жаль, є загиблі та поранені наші товариші"- заззаззазазз ха, ну да. не *На жаль* , а обязано.
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27.02.2022 19:11 Відповісти
русско-фашистские загарбники
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27.02.2022 19:11 Відповісти
а не проще ему будет посчитать, сколько бравых воинов, которые пішли по шерсть у него осталось?
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27.02.2022 19:11 Відповісти
Все вони знають😂😂😂😂
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27.02.2022 19:27 Відповісти
Одни нацисты у них, больные люди
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27.02.2022 19:11 Відповісти
"У нас ОДИН загиблий, на жаль, це як раз ваш син." - сказало МінОборони РФ 4 тисячам матерів.
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27.02.2022 19:12 Відповісти
Там вже з 15 тисячам так відповіло. А може й більше
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27.02.2022 19:24 Відповісти
Тревожно взвыла выпь на болоте близ деревни
(over 4000 times)
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27.02.2022 20:16 Відповісти
Конашенков, вот кому-кому, а тебе я бы яйца оторвал. По-нашему, по-нацистски.
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27.02.2022 19:13 Відповісти
Конашенкова вообще-то даже на россии идиотом считают.
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27.02.2022 19:13 Відповісти
Кадыров на эхо Москвы полностью признал поражение эрэфии
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27.02.2022 19:14 Відповісти
200rf.com
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27.02.2022 19:14 Відповісти
заблокировали на рахе.правда очи выедает
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27.02.2022 19:18 Відповісти
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27.02.2022 19:20 Відповісти
Мені дуже подобається назва - коротко чітко ясно зрозуміло і в кінці для рашкомамок - крапка COM.
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27.02.2022 19:21 Відповісти
О, бандеромобіль виліз
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27.02.2022 19:16 Відповісти
Пішли втрати по Газпрому:
У Росії наклав на себе руки фінансовий директор "Газпрому"

Дата публікації
08:47, 27.02.22
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27.02.2022 19:16 Відповісти
подождите , щас они подумают и скажут : вымерли отCOVIDа
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27.02.2022 19:17 Відповісти
МЛЯ, НЕУЖТО БОЛЬШЕ ЧЕМ ОДИН????
ШО, ДВА?
ТРИ?

КОРОЧ, ПОКА ИЗ 45 000 МЕШКОВ ОСТАЛОСЬ ШО ТО НЕ ЗАПОЛНЕННОЕ - РУССКИЙ МИР, ИДИ НА*УЙ

А ТО ВСМ ЕЩЕ МЕШКИ ДОКУПАТЬ ПРИДЕТСЯ
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27.02.2022 19:17 Відповісти
нє, таки один, і той - кадировець
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27.02.2022 19:25 Відповісти
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27.02.2022 19:19 Відповісти
Уже заблокували канал кацапи! Бо надто багато на "навчаннях" "блукать" а потім телефонувать стало "мамкам" - щоб приїхали і їм витерли сопельки та забрали під спідницю!А генералам російським це не подобається!
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28.02.2022 03:32 Відповісти
Кацапов нє жалєть! Баби єщо нарожают.
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27.02.2022 19:19 Відповісти
менше-не менше -- мало не буде, суки
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27.02.2022 19:21 Відповісти
Кацарылые пришлите салафановые мешки у нас уже закончились.
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27.02.2022 19:21 Відповісти
а шо ж їм лишається,як не визнати - інформація розповсюджується,шила в мішку не сховаєш, тим більше оглоблю!
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27.02.2022 19:23 Відповісти
"Також відомство визнало, що деяких військовослужбовців РФ було захоплено в полон. Як заявляє Міноборони РФ, до полонених росіян українські "нацисти" застосовують тортури та катування."
Катування паляницею це вам, кацапи, не хухри-мухри!
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27.02.2022 19:24 Відповісти
міжнародними конвенціями не визнано, але ж заставляти окупанта говорити про пуйла що воно пуйло - це тортури реальні
не те що звично - на пляшку там всадовити або швабру з заду аж до горла засунути...
а правду про пуйла = ТАБУ!
ТОРТУРИ

які ж ми злі, що на своїй землі свою землю від нечисті оберігаємо.
і хочемо жити.
просто жити
незалежно від того, визнає пуйло в нас націю чи ні
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27.02.2022 20:11 Відповісти
Це ще не йшлося про молодицю...
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27.02.2022 20:16 Відповісти
Найбільше катування для каца - слово "паляниця"
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27.02.2022 19:27 Відповісти
Не тільки. Слів, непідвладних мокшанському язику - хоч греблю гати. На рубежі 70-80-х років я три роки жив у Москві. Коли чергова суперечка про вагомі відмінності мови і «языка» досягала вершини, я діставав «із рукава» потужний козир - слово «синенький» (паляниця вже оскому набила). Після марних спроб здолати його суперники заціплювались і лише поглядали на мене, як корова на жабу.
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27.02.2022 20:01 Відповісти
є невеликі (для раші 10000 тисяч) це ні про що.
кілька в полоні, 300-600, просто пох...й
тисячі інвалідів, це зовсім, пшик....
кароче,
в цьому випадку,
ИХТАМПОЧТИНЕТ
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27.02.2022 19:29 Відповісти
це все для залякування своїх горе вояк ,щоб боялись в полон здаватись.
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27.02.2022 19:30 Відповісти
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27.02.2022 19:31 Відповісти
Адже вони знову припруть в Україну і витимуть те саме. Їх треба чіпувати, щоб при повторному перетині кордону України зі зброєю, отрута впорскувалась внутрішньовенно
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27.02.2022 19:49 Відповісти
Досить клейма на лобі, такого, щоб і вночі світилось.
Побачили з позначкою на лобі - і одразу видно що то паскуда, і стріляти по позначці легше.
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27.02.2022 20:19 Відповісти
а надо бы
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27.02.2022 21:30 Відповісти
Пытка называется "три дня без водки"?
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27.02.2022 19:32 Відповісти
Ви просто не бухали запоєм. Різкий вихід із бухалова - то нелюдські тортури. Там і солдати нато вважаються, і "негри з індейцями". Страшне.
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27.02.2022 20:20 Відповісти
какая прелесть! своей пропагандой он сделал Украине великую услугу, чисто русскую медвежью!))) Теперь их в Украину никаким калачём не заманить воевать против фОшиздов, будут драпать роняя тапки при виде украинского солдата или селянина- теж могут в рабство забрать, а если раб плохо работает чи квёлый, просто сжигает коктейлем Бендеры!
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27.02.2022 19:34 Відповісти
.... Десь Я таке чув.... а згадав !!!!...." ОНИ УТОНУЛИ " це про Курск(підводний човен) так і тут - вони загинули.....
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27.02.2022 19:37 Відповісти
Вся суть - не здаватися бо нацисти будуть катувати
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27.02.2022 19:45 Відповісти
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27.02.2022 19:46 Відповісти
Танковая дивизия испарилась за три дня... ее не было никогда.
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27.02.2022 19:49 Відповісти
так вони і не поняли, шо ЗСУ і націоналісти це одні і ті самі люди.
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27.02.2022 19:51 Відповісти
Предлагает Защитникам Украины не брать лаптеногих оккупантов.убийц и мародерав в плен?
дабы они не мучились и не освещать в прессе. потому как это портит картинку кремлевского мордара. беданосцев ихтамнетов?
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27.02.2022 19:59 Відповісти
була пісня про Чапая, стала про Путлера, добре, що він поїхав на Урал, там йому і смерть:
Проклятая пуля догнала в воде.
"Товарищ *****!" Не видно нигде.
"Товарищ *****, наш друг боевой!"
Круги разошлись над его головой.

Урал, Урал-река,
Могила его глубока.
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27.02.2022 20:02 Відповісти
Оригінал з сайту.

В Минобороны РФ вечером 27 февраля сообщили о потерях в ходе специальной операции на Украине.

Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков заявил, что российские военные проявляют мужество и героизм в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции.

"К сожалению, есть погибшие и раненые наши товарищи, - сказал Конашенков. - Но наши потери многократно меньше уничтоженных националистов".

Касательно украинских военнопленных представитель Минобороны заявил, что к ним продолжат относиться достойно - "ко всем сложившим оружие военнослужащим украинских вооруженных сил". Конашенков добавил, что в Минобороны понимают, что украинские военные давали присягу.

"Но мы знаем, как относятся украинские нацисты к немногим захваченным российским военнослужащим", - также заявил представитель ведомства, указав, что похожее было "у германских нацистов и их прихвостней-полицаев в Великую Отечественную".
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27.02.2022 20:25 Відповісти
В Афгане около 15-20 тыс. за 10 лет., а тут более 4000 за 4 дня "закоптили". "Найвечніша армія світу", що тут ще сказати.
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27.02.2022 20:29 Відповісти
Слава ЗСУ!!! Героям Слава!!! Смерть путінським орко-зомбі-загарбникам 😡
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27.02.2022 20:44 Відповісти
Просто уявіть війну РФ та НАТО, уявили? За один день від РФ навіть мокрого місця не залишиться, а економіка перестане існувати
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27.02.2022 20:57 Відповісти
"...до полонених росіян українські "нацисти" застосовують тортури та катування ..."- это как? не убили сразу проклятого оккупанта?
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27.02.2022 21:00 Відповісти
Слава ВСУ!!!!
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28.02.2022 14:07 Відповісти
 
 