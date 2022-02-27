Загарбники в Криму збирають чоловіків на війну проти України у складі армії РФ
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Окупаційна влада в Криму почала активно забирати чоловіків на війну проти України у складі різних підрозділів армії Росії.
"За нашою інформацією, у лавах ворожої армії є чимало чоловіків, яких призвали в Криму, а тепер кинули воювати проти України. З родичами таких військових у Криму проводяться зустрічі, їм повідомляють про можливість отримання психологічної допомоги у разі потреби на час фактичної участі членів їхніх родин у воєнних діях проти України. Але про це навіть не кажуть прямо, стверджуючи, що вони задіяні у якійсь "спецоперації", - йдеться в повідомленні "Кримської платформи" в Телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що при цьому, за наявною інформацією, про місцезнаходження, фізичний стан осіб, які були відправлені на так звану спецоперацію, сім'ям повідомлять тільки після її закінчення.
"Це означає, що і про смерть родича чи його потрапляння в полон вони дізнаються невідомо коли. Така тактика окупанта обрана, аби "не сіяти паніки" та, вочевидь, уникнути невдоволення та протестів серед цивільного населення", - вважають у структурі.
Водночас зазначається, що тисячі родичів чоловіків, яких окупанти відправили воювати в Україну і які вже або загинули, або захоплені в полон, не знають і не скоро дізнаються правду.
"Якщо вам відомо про відповідні факти — коли примусово мобілізовані кримчани воюють проти України в ці дні, будь ласка, надсилайте цю інформацію на електронну адресу: [email protected]", — просять у платформі.
Будь ласка, зачекайте...
Живут в этом бункере и радуются.радуйтесь черти.за все в этом мире рано или поздно есть расплата .
Афигеть он помог крымчанам!
Крым потом легче отдастся)
тепреь понимаете, про-роССийские олухи, зачем путеру ваши организмы нужны ?? что б рожали для него пушечное (т..е советское) МЯСООО!!!