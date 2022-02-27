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Загарбники в Криму збирають чоловіків на війну проти України у складі армії РФ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Загарбники в Криму збирають чоловіків на війну проти України у складі армії РФ

Окупаційна влада в Криму почала активно забирати чоловіків на війну проти України у складі різних підрозділів армії Росії.

"За нашою інформацією, у лавах ворожої армії є чимало чоловіків, яких призвали в Криму, а тепер кинули воювати проти України. З родичами таких військових у Криму проводяться зустрічі, їм повідомляють про можливість отримання психологічної допомоги у разі потреби на час фактичної участі членів їхніх родин у воєнних діях проти України. Але про це навіть не кажуть прямо, стверджуючи, що вони задіяні у якійсь "спецоперації", - йдеться в повідомленні "Кримської платформи" в Телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що при цьому, за наявною інформацією, про місцезнаходження, фізичний стан осіб, які були відправлені на так звану спецоперацію, сім'ям повідомлять тільки після її закінчення.

"Це означає, що і про смерть родича чи його потрапляння в полон вони дізнаються невідомо коли. Така тактика окупанта обрана, аби "не сіяти паніки" та, вочевидь, уникнути невдоволення та протестів серед цивільного населення", - вважають у структурі.

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Водночас зазначається, що тисячі родичів чоловіків, яких окупанти відправили воювати в Україну і які вже або загинули, або захоплені в полон, не знають і не скоро дізнаються правду.

"Якщо вам відомо про відповідні факти — коли примусово мобілізовані кримчани воюють проти України в ці дні, будь ласка, надсилайте цю інформацію на електронну адресу: [email protected]", — просять у платформі.
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Топ коментарі
+24
З цими буде також приємно зустрітися. Зрадники є зрадниками. Крапка.
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27.02.2022 19:12
+20
Це часом не ті істоти, що звали *****, щоб «не умирать в войнах нато»?
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27.02.2022 19:18
+19
Ну що, крисчанє, готові померти за родную говень?
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27.02.2022 19:19
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27.02.2022 19:11 Відповісти
З цими буде також приємно зустрітися. Зрадники є зрадниками. Крапка.
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27.02.2022 19:12 Відповісти
этим точно верить нельзя так же как донецким
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27.02.2022 19:13 Відповісти
Какие же они пид... !думали будут жировать а тут надо идти умирать. И не разбогатели и не пожили.! все это из за предательства .своей мирной.прекрасной .вольной людьми Украины.
Живут в этом бункере и радуются.радуйтесь черти.за все в этом мире рано или поздно есть расплата .
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27.02.2022 19:24 Відповісти
резервы консервы заканчиваются?
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27.02.2022 19:12 Відповісти
Там все заканчивается. кроме безумия.оно растет!
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27.02.2022 19:27 Відповісти
Українські негри опускають донецьку москальку
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27.02.2022 19:12 Відповісти
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27.02.2022 19:14 Відповісти
крим. пляж. м'ясо гуляш. іл-76 там був екіпаж...
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27.02.2022 19:14 Відповісти
тепер їм треба відпрацювати за кацапський паспорт. тут тобі руській мір
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27.02.2022 19:15 Відповісти
Крим хотів "на родіну"? Тепер "родіна" посилає Крим.
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27.02.2022 19:15 Відповісти
Пішли вони *****. Хочуть жити нехай здаються в полон.
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27.02.2022 19:16 Відповісти
Це часом не ті істоти, що звали *****, щоб «не умирать в войнах нато»?
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27.02.2022 19:18 Відповісти
вони-вони. Ще й "Хоч камні з неба"
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27.02.2022 19:19 Відповісти
не ті....це старі торби наколотили, а їхнім онукам віддуватись
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27.02.2022 19:24 Відповісти
Капец! путин их захватил, чтобы потом заставить идти умирать!

Афигеть он помог крымчанам!
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27.02.2022 19:18 Відповісти
Ну що, крисчанє, готові померти за родную говень?
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27.02.2022 19:19 Відповісти
Пусть приезжают))
Крым потом легче отдастся)
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27.02.2022 19:20 Відповісти
Крымчане, благодарите путина! Он пришел в крым, чтобы заставить вас всех умереть! принес вам войну. Спаситель ваш!
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27.02.2022 19:21 Відповісти
а техніку де візьмуть? вони сміялись, що ЗСУ з луками і стрілами воювати будуть, а самі що?
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27.02.2022 19:22 Відповісти
Негры за Украину, Репостите !!!
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27.02.2022 19:23 Відповісти
какой это город?
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27.02.2022 20:08 Відповісти
Не допоможе! Я не заздрю тим росіянам, які не складуть зброю. Всі будуть знищені.
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27.02.2022 19:24 Відповісти
Ну что родственички которые в Крыму, поедете убивать меня, мою семью и разрушать мой дом заради имперских замашек сумасшедшего ***********.
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27.02.2022 19:27 Відповісти
наступает время крымчанам ответить за своё безрассудство.Тем.кто голосовал за единение с РФ,...тем.кто пассивно созерцал захват Крыма...тем,кто считал себя "вне политики"...тем.кто рассчитывал на жирные доходы...теперь всем им придётся отдать жизни своих сыновей под залог своей ошибки в руки свихънувшегося маньяка из бункера...Крымчане теперь пусть думают.У них ещё есть основания считать юридически себя оккупированными и привлекать ООН и международные организации по правам человека.Но опять таки,за них это никто не будет делать и "постоять в сторонке" уже не получится
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27.02.2022 19:29 Відповісти
Яка гірка іроняія долі для зрадника. Спочатку ти зовеш ворога, його визнаєш та підтримуєш, але рано чи піздно настає то час коли або тебе самого, або, що гірше, твоїх дітей ворог змушує віддати найвищу ціну за твою зраду. Не приведи, Господь, до такого дожити.
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27.02.2022 19:29 Відповісти
крымчане не зрадники они никогда не были украинцами по своей сути просто граждане не более - но это не снимает с них ответственность и тот факт что во всех своих проблемах виноваты они сами
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27.02.2022 20:10 Відповісти
Штош за что боролись на то и напоролись.
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27.02.2022 19:33 Відповісти
Українці-татари! Ваш вихід!
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27.02.2022 19:38 Відповісти
У аксенова бронь? та й у константинова
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27.02.2022 19:39 Відповісти
Ну вони ж за це там голосували. Тепер заплатять за свій вибір. Сподіваюсь, татари, українці, греки, та інші, що проживають у Криму і не підтримували окупацію, сховаються від мобілізації, або одразу здадуться.
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27.02.2022 19:45 Відповісти
Кстати о Крыме, требую немедленно раздолбать мост соединяющий Крым с Украиной Точкой У. Чтобы задержать поступление нового мяса, а то что попало в Украину не могло свалить!!!
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27.02.2022 19:49 Відповісти
увы! МЗЧ профукал все ракетные программы за три года!! а точка У так далеко не летает!! при Порохе были надежды даже(!) на крылате ракеты и на целые комплексы противокарабельных!! убыточный "укроборонпром" с 2015 стал прибыльным конкретно еще и армию обеспесил Таланами, спартанами и кучкй всего!! вот как "Барыга Обокрал армию")))) зато щас...
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27.02.2022 21:18 Відповісти
Так в орду, в Миллерово вроде как, летала, неужели нельзя найти подходящую точку старта?
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27.02.2022 21:44 Відповісти
это такая базовая метода. оккупация, потом "служба", обработка, а потом мини-янычары отправляются на захват других территорий. и самое главное - чтобы не думали, вообще. вроде работало весьма прилично в прошлых столетиях. сейчас как видим тоже
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27.02.2022 20:01 Відповісти
да! татарские стрельцы, новгородские ратники, калмыки, буряты, екс-запорожцы, екс-поляки , тысячи их!!!! и всюду конвеер смерти!! москва = конвеер смерти, конвеер орды!!
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27.02.2022 21:15 Відповісти
Что-то мне подсказывает, что у Украины пленных из Крыма не будет ни одного.
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27.02.2022 20:05 Відповісти
Не все предатели как вы думаете !!!!
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27.02.2022 20:44 Відповісти
я с крыма под впн и не гоните на всех
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27.02.2022 20:46 Відповісти
Ордынский паспорт получил? Яблочко на площади сплясал? Сортировать не будем, слышком трудоемко!
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27.02.2022 21:49 Відповісти
дед кремлёвский съехал с катушек
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27.02.2022 20:47 Відповісти
я не боюсь свою фамилию и имя показывать - всё за..бало , и в 14 мы не седели - нас предало правительство - продали как собак
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27.02.2022 20:49 Відповісти
моё сердце в моей неньке УКРАИНЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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27.02.2022 20:50 Відповісти
Они так радовались, что Крым сдали почти без выстрелрв, а сейчас их посылают на убой как свиней, разве не проще было нескольких кацапов пристрелить в 2014 и сейчас спокойно спать.
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27.02.2022 21:07 Відповісти
как жукОВ сказал, бабы еще нарожают!!!!

тепреь понимаете, про-роССийские олухи, зачем путеру ваши организмы нужны ?? что б рожали для него пушечное (т..е советское) МЯСООО!!!
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27.02.2022 21:13 Відповісти
Так, тут ще й кримчан чекають, якраз підійде свіженьке озброєння .
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27.02.2022 21:21 Відповісти
Вы уверены что радовались ? Здесь гавкнул против царя-батюшки , ти ворог ! А ВЫ НАС ПОД ОДНУГРЕБЁНКУ - *******
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27.02.2022 21:21 Відповісти
ЕСТЬ крысчане , и КРЫМЧАНЕ !!!!!!!!!!!!!! НЕ РОВНЯЙТЕ
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27.02.2022 21:24 Відповісти
Не верю! Верю только крымским татарам. Все остальное в Крыму - зайды - отставники вертухаев ГУЛАГОВ и НКВД или их дети и внуки.
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27.02.2022 22:03 Відповісти
ВЕРЬ РУС СМИ !!!!!!!!!!!!!!!!!! А мы были и будем !!!!!! А татары ещё ТЕ!!!!!!!!!!!!!!!
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27.02.2022 22:13 Відповісти
А, ото ж вони всі з Криму розбігаються
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27.02.2022 22:13 Відповісти
Мои 4 поколения здесь жили и будут жить будущие , и мы не бежим, как наши вояки в 14
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27.02.2022 22:24 Відповісти
час зрадникам вмирати за свого фюрера..
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27.02.2022 23:44 Відповісти
Ну ось! А менi казали у 2014 що я хочу припертися у крим та усiх порiзати. А воно он як......
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27.02.2022 23:57 Відповісти
Крисчани! Родіна-мать кличе вбивати нас! Ви готові на цей злочин?
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28.02.2022 00:00 Відповісти
Що за дичина рівняти всіх кримчан до зрадників? Чого не рівняєте до зрадників ВСІХ херсонців, харківчан або одеситів і т.д.? Кримчани не винні так однозначно в тому, що в 2014 році перший удар росії прийшовся на них. Моя родина жила і живе в Алушті, українці, виступали і виступають проти росії, і кажуть, що таких багато знають, просто бояться переслідувань. Ви забули, що Крим здали і "поліція" і "сбу" і багато воєнних тодішніх українських в Криму?
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28.02.2022 01:07 Відповісти
 
 