У всіх країнах Євросоюзу заборонять Russia Today і Sputnik, - фон дер Ляєн
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявляє, що Європейський Союз заборонить трансляцію на своїй території контрольованих Кремлем Russia Today і Sputnik та їхні філії.
Відповідну заяву вона зробила в неділю у Брюсселі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми заборонимо в ЄС кремлівську медіа-машину. Державні Russia Today і Sputnik, а також їхні філії більше не зможуть поширювати свою брехню, щоб виправдати війну Путіна і внести розкол у наш Союз", - заявила вона.
У зв'язку з цим фон дер Ляєн повідомила, що Єврокомісія розробляє "інструменти для заборони їхньої токсичної та шкідливої дезінформації в Європі".
Топ коментарі
+21 Ireland
показати весь коментар27.02.2022 19:23
+13 Robert Bodnar
показати весь коментар27.02.2022 19:23
+12 piligrim
показати весь коментар27.02.2022 19:30
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Вы не сможете заблокировать спутниковые каналы.
Разве что российские спутники сбить.