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У всіх країнах Євросоюзу заборонять Russia Today і Sputnik, - фон дер Ляєн

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У всіх країнах Євросоюзу заборонять Russia Today і Sputnik, - фон дер Ляєн

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявляє, що Європейський Союз заборонить трансляцію на своїй території контрольованих Кремлем Russia Today і Sputnik та їхні філії.

Відповідну заяву вона зробила в неділю у Брюсселі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми заборонимо в ЄС кремлівську медіа-машину. Державні Russia Today і Sputnik, а також їхні філії більше не зможуть поширювати свою брехню, щоб виправдати війну Путіна і внести розкол у наш Союз", - заявила вона.

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У зв'язку з цим фон дер Ляєн повідомила, що Єврокомісія розробляє "інструменти для заборони їхньої токсичної та шкідливої дезінформації в Європі".
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Топ коментарі
+21
Чекав цього моменту 8 років , тут вати до.. , і всі живляться цими помиям
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27.02.2022 19:23
+13
ну невже додумались
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27.02.2022 19:23
+12
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27.02.2022 19:30
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ну невже додумались
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27.02.2022 19:23 Відповісти
Так, нарешті заткнуть ці гівномети
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27.02.2022 19:43 Відповісти
Чекав цього моменту 8 років , тут вати до.. , і всі живляться цими помиям
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27.02.2022 19:23 Відповісти
Шо Сімка допізділась?!!
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27.02.2022 19:27 Відповісти
йди нах%й руский канал
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27.02.2022 19:27 Відповісти
оце тільки тепер?? та енти і слимаки в порівнянні з цим - просто спринтери!!!
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27.02.2022 19:28 Відповісти
Наконец дошло закрыть эту помойку.
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27.02.2022 19:28 Відповісти
А что останется хутину - ОРТ и свои россияне в ящике?
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27.02.2022 19:29 Відповісти
Їм і того достатньо. Там мізки засрані до скону.
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27.02.2022 19:32 Відповісти
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27.02.2022 19:30 Відповісти
Ипать какое чудище
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27.02.2022 19:34 Відповісти
это чудище надо будет изловить, после чего минимум месяц кормить беляшами восьмого сорта и заставить жрать результат такой диеты, чтобы проняло до матки, чем она занималась... и только потом судить...
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27.02.2022 19:43 Відповісти
Та Олічка! Так! *********** ***** ! а Марго Симоньян- волохата вірменська трансексуалка- всралася по самі вуха!
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27.02.2022 19:45 Відповісти
На мою думку, хутіну до великої дупи це все!!! На превеликий жаль!!! Він вже в деяких моментах переплюнув Гітлера.
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27.02.2022 19:31 Відповісти
Это не для ***** санкция, а мера для защиты собственного населения от рашистской пропаганды.
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27.02.2022 19:36 Відповісти
Лапти, щи и каша - вот россия ваша.
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27.02.2022 19:32 Відповісти
Дождались…Але які жертви ми віддали людські щоб світ зрозумів-помийки мають працювати у межах мордору і не далі!
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27.02.2022 19:34 Відповісти
І тут Україна власною кров'ю заплатила таку ціну! А то толерантна Європа -не бачила і не чула цього геббельсівського трешу на цих помийках раніше!!!!
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27.02.2022 19:49 Відповісти
Семоньян слезь с вибратора и захлопни свою вагину.
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27.02.2022 19:36 Відповісти
Ще б Гугл Ютуюб закрив всі рос канали
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27.02.2022 19:37 Відповісти
Шо, опять? Так уже ж забороняли кілька разів.
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27.02.2022 19:38 Відповісти
Так ватники по всему миру по спутниковой антенне смотрят же эти каналы.

Вы не сможете заблокировать спутниковые каналы.

Разве что российские спутники сбить.
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27.02.2022 19:47 Відповісти
А на Брукліні та Флориді у кабелях - і далі іде маскальська пропоганда і старі совки співчувають путлєру
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27.02.2022 20:01 Відповісти
От тварюки! Вони ще й досі цього не зробили ?
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27.02.2022 20:06 Відповісти
как говорится, не прошло и пол года. и даже бимбы от классного парня вовы не понадобилось
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27.02.2022 20:25 Відповісти
 
 