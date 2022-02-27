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Закликаю всі країни надати Україні більше зброї, боєприпасів, обладнання та палива, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Закликаю всі країни надати Україні більше зброї, боєприпасів, обладнання та палива, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав партнерів надати Україні більше зброї, боєприпасів, запасів, обладнання та палива у протистоянні російській озброєній агресії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я закликаю всі країни надати Україні більше зброї, боєприпасів, запасів, обладнання та палива. Нам треба зброю для того, щоб боротися, щоб захищати нашу країну. Нам особливо потрібна протитанкова, протиповітряна, протиракетна зброя.

Нам треба більше ракет "повітря-повітря" і "земля-повітря", щоб протистояти загарбникам. Нам треба більше дронів, транспортних засобів, літаків, боєприпасів, кулеметів, патронів - все, що може допомогти нам захиститися від Росії, її озброєної агресії, націленої на вбивство українців та руйнування нашої країни ", - сказав Кулеба на онлайн-брифінгу у неділю.

Читайте також: Україна вимагає повної фінансової ізоляції РФ, запровадження нафтового та газового ембарго. Це питання годин, а не днів, - Кулеба

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+9
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27.02.2022 19:40
+6
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27.02.2022 19:25
+6
А за то , что кадыровцы сожгли МРИЮ , отрезать им по 2 руки !!
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27.02.2022 19:26
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Негры за Украину, Репостите !!!
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27.02.2022 19:25 Відповісти
Кулеба, а шо там Ермак без тебя крутит с переговорами ??? Арестуйте питараса
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27.02.2022 19:25 Відповісти
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27.02.2022 19:25 Відповісти
А за то , что кадыровцы сожгли МРИЮ , отрезать им по 2 руки !!
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27.02.2022 19:26 Відповісти
и руки тоже
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27.02.2022 19:40 Відповісти
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27.02.2022 19:26 Відповісти
Да, все нужно и бойцы, которые умеют воевать.
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27.02.2022 19:26 Відповісти
Угорщина аідмовилась надавати зброю. Мабуть на Закарпаттч зуби точить
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27.02.2022 19:27 Відповісти
Так они же вроде и не собирались ничего передавать. Неприятно, конечно, но не более.
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27.02.2022 19:34 Відповісти
Сам факт, вичікують курви, не внакше
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27.02.2022 20:01 Відповісти
Трасс отшила московских переговорщиков: знакомство с Байрактаром, Группа V, Intel послал Россию

https://youtu.be/FALFjA1kG4Q
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27.02.2022 19:32 Відповісти
кулеба-проси стынгери.нам треба палити їх літаки
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27.02.2022 19:34 Відповісти
Прошло только неполных три дня. Появились первые видео и начали делать своё дело. Матери московии начали искать своих детей с ужасной мыслюю, что сынок погиб. Это приближающееся цунами.
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27.02.2022 19:39 Відповісти
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27.02.2022 19:40 Відповісти
Одесса коктейли приготовили?
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27.02.2022 19:43 Відповісти
Потрібно вибивати у Ізраїля "Залізний Купол". США ж не проти були.. Тільки Ізраїль не давав добро. Я думаю, за останні 4 дні вони переглянули свою позицію.
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27.02.2022 20:00 Відповісти
Хамло, ти, ***, будеш рахувати скільки коштує постріл?? Життя наших воїнів безцінне. А найбільша небезпека саме з неба. Велика к-сть наших хлопців навчались у інструкторів НАТО і розберуться і з цією зброєю..
А ти можеш камінням пробувати збивати дрони.. Каміння безкоштовне...
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27.02.2022 21:31 Відповісти
"Допоможіть Україні закрити небо - підпишіть петицію Люди зі всього світу просять НАТО закрити небо над Україною. Створено петицію - потрібно зібрати 1 млн підписів .Треба зібрати 1 000 000 підписів, а на момент виходу цієї публікації петицію підписали 342 583 людини," Ну и теперь понятно, что Украина НАТО и на..... не НАДО."

https://www.openpetition.eu/petition/online/people-around-the-world-ask-nato-to-close-the-airspace-over-ukraine?language=uk_UA.utf8&utm_source=news&utm_medium=email&utm_content=newslink&utm_campaign=27.02.2022&commId=01FWXW9MNYKAC4ME7ADQYENXFN

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27.02.2022 21:20 Відповісти
 
 