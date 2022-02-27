Літак "Мрія" перебував у Гостомелі на ремонтних роботах, тому злетіти не міг, - Укроборонпром
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Літак Ан-225 "Мрія" станом на ранок 24 лютого перебував на ремонтних та регламентних роботах на майданчику ANTONOV Company у Гостомелі/
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив генеральний директор державного концерну "Укроборонпром" Юрій Гусєв.
"Один із двигунів, за інформацією директора Авіаліній "Антонова", був знятий для проведення ремонту і злетіти саме в цей день літак не зміг, хоча відповідні команди були віддані", - написав він у Facebook.
На цей момент стан літака, можливість та вартість його відновлення неможливо оцінити через захоплення російськими окупантами аеропорту та відсутність доступу до літака.
"Щойно з'являться новини - ми повідомимо додатково", - додав Гусєв.
Нагадаємо, у неділю внаслідок удару російських військ Ан-225 "Мрія" було зруйновано на аеродромі ДП "Антонов" у Гостомелі біля Києва. Його відновлення коштуватиме понад $3 млрд і потребуватиме тривалого часу.
Будь ласка, зачекайте...
1. Якщо хвацький Лукашенка не повний ідіот, то він має втокмачити в свою дурну гололовешку, що коли Україна вже перемелює Ординську армаду, то білоруську перемоле тим більше і набагато швидше ...
2. Путін має намір штовхнути Лукашенка саме в Західну Україну... - що тоді буде з здичавілими сябрами, які на це погодяться... - мабуть пояснювати нікому немає потреби
3. Сябри... тим більше не воюватимуть в Україні за Путіна...в умовах коли навіть частина росіян від цього відмовляється, а "всемогутній кадиров", після блискучого розгрому його елітних частин - більше посилати чеченців в Україну ВЖЕ "чомусь передумав " ... то білоруси - тим більше!
4. Якщо бацька відішле в Україну саме вірні та віддані йому війська, то які ж тоді залишаться в Білорусі, щоб захистити ЙОГО ж від гніву власного народу ?
Так що нинішня заява Луки - не більше, ніж путінські понти!
Дмитрий Антонов
3 ч. ·
Друзі!
Йде повномасштабна війна. Український народ запекло бореться. Київ третій день відбиває атаки деверсійних груп. Навколо Києва регулярні війська Росії, Чеченські загони. Літять балістичні та крилаті ракети в житлові будинки. Щоночі висаджують десант. Збройні Смли України успішно тиснуть на цю орду. В Україну заходять Білоруські війська. Тяжко. Але ми впораємося. Перемога буде за нами. Слава ЗСУ. Слава Україні.
Р.S. За станом Мрії багато чуток. Поки що не буде достовірної інформації ні в що не віримо.
Friends!
There is a full scale war going on. The Ukrainian people are fighting fiercely. Kyiv is repelling the attacks of subversive groups for the third day. Around Kyiv, regular troops of Russia, Chechen detachments. Flying ballistic and cruise missiles in residential buildings. Every night they land troops. Armed Smly Ukraine successfully crush this horde. Belarusian troops enter Ukraine. Hard. But we'll manage. Victory will be ours. Glory to the Armed Forces. Glory to Ukraine.
P.S. There are many rumors about Mriya's condition. Until there is reliable information, we do not believe in anything.
А в 1990-ті 7 років взагалі не літав
"У КОРОЛЕВИ БАГАТО"
І РОБЛЯТЬ НОВЕ І КРАЩЕ
ВІДБУДУЄТЬСЯ, АБИ ДЕРЖАВА ВИСТОЯЛА!!!
РАША З ЗААРЕШТОВАНИХ КОШТІВ ФІНАНСУЄ
Та люди яка провела розрахунки прибутку при здачі металобрухту від рашкотехніки - вона виявилася дуже розумною, прагматичною і далекоглядною.
То не просто так хтось щось ляпнув.
Просто один короткий розрахунок, а додає скільких непоганих процентів до результату.
Тут є, щось заокеанське.... чарівне.... Це вигадав буржуй який вміє дуже неординарно грошима вирішувати складні питання, сам при цьому не заплативши ні цента.
сейчас в Украине через простую антену можно смотреть только рашкины тв
ВОТ И ВКЛЮЧИТЕ ВАШ МОЗГ САМИ ‼️‼️‼️
https://www.openpetition.eu/petition/online/people-around-the-world-ask-nato-to-close-the-airspace-over-ukraine?language=uk_UA.utf8&utm_source=news&utm_medium=email&utm_content=newslink&utm_campaign=27.02.2022&commId=01FWXW9MNYKAC4ME7ADQYENXFN
Вы нашу МРИЮ гахнули??????
******....мы вашу мечту уничтожим!!!!!!
Вы, ******, его нам новый купите!!!!!!!