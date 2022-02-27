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війна (56511) Мрія (66) Гусєв Юрій (66)

Літак "Мрія" перебував у Гостомелі на ремонтних роботах, тому злетіти не міг, - Укроборонпром

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Літак

Літак Ан-225 "Мрія" станом на ранок 24 лютого перебував на ремонтних та регламентних роботах на майданчику ANTONOV Company у Гостомелі/

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив генеральний директор державного концерну "Укроборонпром" Юрій Гусєв.

Читайте також: На відновлення "Мрії" знадобиться більше $3 млрд та понад 5 років. Витрати повинна покрити держава-агресор РФ, - "Укроборонпром"

"Один із двигунів, за інформацією директора Авіаліній "Антонова", був знятий для проведення ремонту і злетіти саме в цей день літак не зміг, хоча відповідні команди були віддані", - написав він у Facebook.

На цей момент стан літака, можливість та вартість його відновлення неможливо оцінити через захоплення російськими окупантами аеропорту та відсутність доступу до літака.

"Щойно з'являться новини - ми повідомимо додатково", - додав Гусєв.

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Нагадаємо, у неділю внаслідок удару російських військ Ан-225 "Мрія" було зруйновано на аеродромі ДП "Антонов" у Гостомелі біля Києва. Його відновлення коштуватиме понад $3 млрд і потребуватиме тривалого часу. 
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Топ коментарі
+12
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27.02.2022 19:33
+6
Не виключаю що це брехня. Інформація про вторгнення була надана керівництву України задовго до вторгнення і починати в такій обстановці ремонт або тупість, або зрада.
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27.02.2022 20:03
+5
Твари уверенно движут цивилизацию в каменный век.
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27.02.2022 19:29
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Разве не писали что аэропорт наш ?
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27.02.2022 19:29 Відповісти
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27.02.2022 19:33 Відповісти
Твари уверенно движут цивилизацию в каменный век.
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27.02.2022 19:29 Відповісти
Стосовно Лукашенка і його погроз повномасштабного вступу у війну з Україною на боці Путіна...

1. Якщо хвацький Лукашенка не повний ідіот, то він має втокмачити в свою дурну гололовешку, що коли Україна вже перемелює Ординську армаду, то білоруську перемоле тим більше і набагато швидше ...

2. Путін має намір штовхнути Лукашенка саме в Західну Україну... - що тоді буде з здичавілими сябрами, які на це погодяться... - мабуть пояснювати нікому немає потреби

3. Сябри... тим більше не воюватимуть в Україні за Путіна...в умовах коли навіть частина росіян від цього відмовляється, а "всемогутній кадиров", після блискучого розгрому його елітних частин - більше посилати чеченців в Україну ВЖЕ "чомусь передумав " ... то білоруси - тим більше!

4. Якщо бацька відішле в Україну саме вірні та віддані йому війська, то які ж тоді залишаться в Білорусі, щоб захистити ЙОГО ж від гніву власного народу ?

Так що нинішня заява Луки - не більше, ніж путінські понти!
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27.02.2022 19:34 Відповісти
це пілот-випробувач "Мрії"

Дмитрий Антонов

3 ч. ·

Друзі!
Йде повномасштабна війна. Український народ запекло бореться. Київ третій день відбиває атаки деверсійних груп. Навколо Києва регулярні війська Росії, Чеченські загони. Літять балістичні та крилаті ракети в житлові будинки. Щоночі висаджують десант. Збройні Смли України успішно тиснуть на цю орду. В Україну заходять Білоруські війська. Тяжко. Але ми впораємося. Перемога буде за нами. Слава ЗСУ. Слава Україні.
Р.S. За станом Мрії багато чуток. Поки що не буде достовірної інформації ні в що не віримо.

Friends!
There is a full scale war going on. The Ukrainian people are fighting fiercely. Kyiv is repelling the attacks of subversive groups for the third day. Around Kyiv, regular troops of Russia, Chechen detachments. Flying ballistic and cruise missiles in residential buildings. Every night they land troops. Armed Smly Ukraine successfully crush this horde. Belarusian troops enter Ukraine. Hard. But we'll manage. Victory will be ours. Glory to the Armed Forces. Glory to Ukraine.
P.S. There are many rumors about Mriya's condition. Until there is reliable information, we do not believe in anything.
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27.02.2022 19:32 Відповісти
Сорок років відпрацював. Мабуть його час прийшов. У нас є ще один такий недобудований. Грошей не було добудувати. Тепер ***** дасть через суд ООН.
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27.02.2022 19:32 Відповісти
Меньше. Перший політ у грудні 1988 р.
А в 1990-ті 7 років взагалі не літав
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27.02.2022 20:36 Відповісти
Обычные пасажирские самолеты продают по 10 - 80 млн $ б.у. А этот чтоб реставрировать, а не с нуля сделать думаю достаточно 100-500млн $ но не 3 млрд.
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27.02.2022 19:33 Відповісти
як кажуть англи, несучм втрати?
"У КОРОЛЕВИ БАГАТО"

І РОБЛЯТЬ НОВЕ І КРАЩЕ

ВІДБУДУЄТЬСЯ, АБИ ДЕРЖАВА ВИСТОЯЛА!!!

РАША З ЗААРЕШТОВАНИХ КОШТІВ ФІНАНСУЄ
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27.02.2022 19:33 Відповісти
Я от думаю:
Та люди яка провела розрахунки прибутку при здачі металобрухту від рашкотехніки - вона виявилася дуже розумною, прагматичною і далекоглядною.
То не просто так хтось щось ляпнув.
Просто один короткий розрахунок, а додає скільких непоганих процентів до результату.
Тут є, щось заокеанське.... чарівне.... Це вигадав буржуй який вміє дуже неординарно грошима вирішувати складні питання, сам при цьому не заплативши ні цента.
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27.02.2022 19:34 Відповісти
если один танк бу, в смысле горелый. то там тысяч 6 баксов максимум. еще минус доставка. новенькие могли бы кацапы за пятнашку двадцатку сдать, народ у нас небогатый все же.
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27.02.2022 20:13 Відповісти
Негайно відключіть всі російські супутникові ТіВі канали! Люди у селах дивляться ворожу пропаганду, а наші канали Петр© відключив!
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27.02.2022 19:36 Відповісти
тебе петро мозг отключил - как отключить спутник? тем боле там спорт показывают и кино - ты думаешь нормальные люди могут верить всему что вещает зомбояшик
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27.02.2022 19:40 Відповісти
А кто допустил в Украине переход на цифровое телебачення?

сейчас в Украине через простую антену можно смотреть только рашкины тв
ВОТ И ВКЛЮЧИТЕ ВАШ МОЗГ САМИ ‼️‼️‼️
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27.02.2022 19:43 Відповісти
ты совсем дура цифровое тв бесплатное в Украине только нужно один тюнер за 250-300 грн купить
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27.02.2022 19:46 Відповісти
Наразі в Україні не залишилося довбо@бів, що дивляться рашистське тб.
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27.02.2022 20:00 Відповісти
вот и доремонтировались. ещё на несколько млрд.
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27.02.2022 19:52 Відповісти
Кацапы ни когда не умели строить, только разрушать.
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27.02.2022 19:57 Відповісти
Та два нових побудуємо. В нас жеж велике будівництво.
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27.02.2022 19:57 Відповісти
Не виключаю що це брехня. Інформація про вторгнення була надана керівництву України задовго до вторгнення і починати в такій обстановці ремонт або тупість, або зрада.
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27.02.2022 20:03 Відповісти
в первый раз что ли? у нас вон жоппоблок все время войны сидел в раде и раша пропагандоны с тв херачили безвылазно и дороги вместо армии и оружие народу дали только когда Киев стали бомбить и т.д. и т.п. главное - не повторять ошибок, что у нас очень любят. причем несколько раз. иногда - подряд.
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27.02.2022 20:10 Відповісти
Вот бараны, их предупреждали за 2-3 месяца до начала войны, что будет война, а они самолет разобрали...
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27.02.2022 20:10 Відповісти
якщо правда то Як завжди все через сраку у нашої влади, але вже деякі з бубочки бога ліплять, а ще нічого не зрозуміло, чи буде наш Донбас і Крим, бо ми їх валемо серйозно, а бубочка вже переговори починає вести, і з ким?? з убивцями, і тим рюскім вже давно немає віри, я не панікую, а просто чуйка в мене не гарна!!
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27.02.2022 20:26 Відповісти
Украинскую мечту не так то и легко уничтожить, потому что она в людях, а не в железе. А птичку украинцы после войны отстроят еще лучше прежней на репарации от России.
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27.02.2022 20:40 Відповісти
ПОГОДЖУЮСЬ З ТИМИ ХТО ЗВИНУВАЧУЄ ОБОРОНПРОМ, аеропорт Гостомеля є найбільш вірогідним об"єктом для захоплення, а про атаку у лютому США попереджали давно, ніхто не заважав підстрахуватись. Наприклад залишити машину під звисаючими з даху сосульками ніхто не ризикне, а найдорожчий літак у світі під можливими обстрілами--запросто.
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27.02.2022 21:12 Відповісти
"Допоможіть Україні закрити небо - підпишіть петицію Люди зі всього світу просять НАТО закрити небо над Україною. Створено петицію - потрібно зібрати 1 млн підписів .Треба зібрати 1 000 000 підписів, а на момент виходу цієї публікації петицію підписали 342 583 людини," Ну и теперь понятно, что Украина НАТО и на..... не НАДО."

https://www.openpetition.eu/petition/online/people-around-the-world-ask-nato-to-close-the-airspace-over-ukraine?language=uk_UA.utf8&utm_source=news&utm_medium=email&utm_content=newslink&utm_campaign=27.02.2022&commId=01FWXW9MNYKAC4ME7ADQYENXFN

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27.02.2022 21:17 Відповісти
Та хєр з тим літаком, його всерівно поцупили б расєяни...
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27.02.2022 21:42 Відповісти
******!!!!!!!
Вы нашу МРИЮ гахнули??????
******....мы вашу мечту уничтожим!!!!!!
Вы, ******, его нам новый купите!!!!!!!
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28.02.2022 00:33 Відповісти
Соглашусь с теми, кто пишет что считают брехней информацию о снятом двигателе. Я думаю что написать в новостях что двигатель был снят попросило правительство Украины с целью снять с себя ответственность за потерю самолета Мрія. То есть посыл в люди такой Мы не в чем не виноваты, у самолета был снят двигатель.
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20.05.2022 14:57 Відповісти
 
 