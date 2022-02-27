Майданчик Dmarket заморозив рахунки користувачів із Росії та Білорусі, а кошти відправлені на підтримку української армії, - Федоров
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Майданчик для торгівлі NFT та In-game Metaverse items Dmarket заморозив усі рахунки користувачів із Росії та Білорусі, а кошти відправлені на підтримку української армії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив Віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Телеграм-каналі.
"Продовжуємо отримувати неймовірні новини. Dmarket, майданчик для торгівлі NFT та In-game Metaverse items, заморозив усі рахунки користувачів із Росії та Білорусі. Кошти були відправлені на підтримку української армії, а це $4,5 млн. Справжні союзники!" - написав він у Телеграм-каналі.
Топ коментарі
+30 pompiere
показати весь коментар27.02.2022 19:38
+14 ятутсовсемрядом
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+9 Тетяна Тать
показати весь коментар27.02.2022 19:39
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Будь ласка, зачекайте...
А треба було лише виперти носаками з крісла президента плєшиву моль після закінчення термину.
Невже то було так важно?
"НЕ ЧЕКАЛИ", КАРТИНА ІЛЛІ РЄПІНА, АГА?
Я допускаю, що йому втекти... надто серйозно допомогли... допусакаю, що навіть із антиукраїнського оточення ЗЕ...
Думаю, що це буде добрим подарунком Путіну, під зустріч на яку так нервово рветься ЗЕ...
Але це засвідчує і яке в "слуг" і керівництво поліції, яке так "якісно" організувало охорону кума Путіна - главаря агресорів! !
І суддів, які "запроторили" Медведчука всього-навсього під домашній арешт...
Путін вже "дозрів", щоб підписати мир з Україною... на кабальних для нас умовах, звичайно ж...
Я дотримуюсь думки, що ЗЕ не можна.... ні в якому разі не можна випускати на зустріч з Путіним... інакше - черговим подарком Путіну ... може стати кабальний договір про перемир'я, чи мир - на вигідних для Орди умовах... - без повернення росією Криму і ОРДЛО... і без компенсвції Україні наших втрат та коштів на відбудову зруйнованого
Мав на увазі закрити в ютубі канали, що фінансуються РФ!!!!!