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Майданчик Dmarket заморозив рахунки користувачів із Росії та Білорусі, а кошти відправлені на підтримку української армії, - Федоров

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Майданчик Dmarket заморозив рахунки користувачів із Росії та Білорусі, а кошти відправлені на підтримку української армії, - Федоров

Майданчик для торгівлі NFT та In-game Metaverse items Dmarket заморозив усі рахунки користувачів із Росії та Білорусі, а кошти відправлені на підтримку української армії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив Віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Телеграм-каналі.

"Продовжуємо отримувати неймовірні новини. Dmarket, майданчик для торгівлі NFT та In-game Metaverse items, заморозив усі рахунки користувачів із Росії та Білорусі. Кошти були відправлені на підтримку української армії, а це $4,5 млн. Справжні союзники!" - написав він у Телеграм-каналі.
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Топ коментарі
+30
Стільки наробили. Україні, всьому Світові, самі собі.

А треба було лише виперти носаками з крісла президента плєшиву моль після закінчення термину.
Невже то було так важно?
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27.02.2022 19:38
+14
о це діло
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27.02.2022 19:38
+9
УПС
"НЕ ЧЕКАЛИ", КАРТИНА ІЛЛІ РЄПІНА, АГА?
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27.02.2022 19:39
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о це діло
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27.02.2022 19:38 Відповісти
Стільки наробили. Україні, всьому Світові, самі собі.

А треба було лише виперти носаками з крісла президента плєшиву моль після закінчення термину.
Невже то було так важно?
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27.02.2022 19:38 Відповісти
нічого не второпаю в цих термінах-але новина приємна
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27.02.2022 19:55 Відповісти
УПС
"НЕ ЧЕКАЛИ", КАРТИНА ІЛЛІ РЄПІНА, АГА?
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27.02.2022 19:39 Відповісти
Медведчук втік з-під домашнього арешту, - ЗМІ. Генперокурватура цю інформацію підтвердила "

Я допускаю, що йому втекти... надто серйозно допомогли... допусакаю, що навіть із антиукраїнського оточення ЗЕ...

Думаю, що це буде добрим подарунком Путіну, під зустріч на яку так нервово рветься ЗЕ...

Але це засвідчує і яке в "слуг" і керівництво поліції, яке так "якісно" організувало охорону кума Путіна - главаря агресорів! !

І суддів, які "запроторили" Медведчука всього-навсього під домашній арешт...

Путін вже "дозрів", щоб підписати мир з Україною... на кабальних для нас умовах, звичайно ж...

Я дотримуюсь думки, що ЗЕ не можна.... ні в якому разі не можна випускати на зустріч з Путіним... інакше - черговим подарком Путіну ... може стати кабальний договір про перемир'я, чи мир - на вигідних для Орди умовах... - без повернення росією Криму і ОРДЛО... і без компенсвції Україні наших втрат та коштів на відбудову зруйнованого
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27.02.2022 19:41 Відповісти
подяка ЛЮДЯМ
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27.02.2022 19:43 Відповісти
руская армия 2-рая после индейцев !
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27.02.2022 19:43 Відповісти
у-у-у-пс. а тут витязь вернулся..

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27.02.2022 19:43 Відповісти
Оце кулл! Тисну руку!
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27.02.2022 19:43 Відповісти
Якби ще кріптобіржа Бінансе це зробила!
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27.02.2022 19:45 Відповісти
ну прічьом тут миии.. ми вапщє внє палітікі.. эта всьо палітікі
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27.02.2022 19:45 Відповісти
хто б ще попрацював з їх активами у біткоінах...
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27.02.2022 19:46 Відповісти
Це лять про що?? мацкалі "геймити" за бабос не зможуть?.. сорйозно?..
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27.02.2022 19:47 Відповісти
DMARKET-респект...
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27.02.2022 19:48 Відповісти
****, Федоров, дави на Гугл, щоб закрили рашці ютуб!!!
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27.02.2022 19:50 Відповісти
Перепрошую! Помилився в формулюванні -- ні в якому разу не закривати в рашці ютуб!!!!
Мав на увазі закрити в ютубі канали, що фінансуються РФ!!!!!
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27.02.2022 19:55 Відповісти
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27.02.2022 22:00 Відповісти
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27.02.2022 19:51 Відповісти
"Дон",як каже ослойоб кадирка.
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27.02.2022 20:02 Відповісти
 
 