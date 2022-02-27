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ЄС профінансує закупівлю і постачання зброї Україні і вперше надасть летальну зброю третій країні, - Боррель

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ЄС профінансує закупівлю і постачання зброї Україні і вперше надасть летальну зброю третій країні, - Боррель

Євросоюз профінансує придбання і доставку зброї для України, щоб допомогти їй давати відсіч російській армії; це буде першим таким випадком для ЄС.

Про це заявила на брифінгу президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Вперше ЄС профінансує закупівлю і постачання зброї та обладнання у країну, що зазнала нападу. Ми також посилюємо санкції проти Кремля", - сказала вона.

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Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель зазначив, що для цієї допомоги буде створений спеціальний механізм координації з українською стороною, щоб допомога максимально відповідала потребам.

"Це вперше в історії ЄС надасть летальну зброю третій країні, і я також проінструктував мою команду і військовий персонал ЄС створити механізм для узгодження запитів української армії, так щоб ми могли дати відповідь у найбільш ефективний спосіб разом з країнами-членами", - деталізував Боррель.
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Топ коментарі
+55
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27.02.2022 19:39
+47
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27.02.2022 19:40
+41
Знищимо кремлівського Диявола і його імперію!
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27.02.2022 19:39
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Знищимо кремлівського Диявола і його імперію!
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27.02.2022 19:39 Відповісти
Одним словом, якщо так справи на фронті підуть, як нині, то в Путіна скоро не залиться армії...

Правда, бід вони ще можуть наробити...
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27.02.2022 20:42 Відповісти
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27.02.2022 19:39 Відповісти
А ще, що вони всі попали в рай.
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27.02.2022 19:44 Відповісти
Ага. Коронавірус. Новий штам. Розриває русню на шматки.
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27.02.2022 19:49 Відповісти
Бандеровірус!
Вбиває виключно рашистів
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27.02.2022 20:30 Відповісти
Ага. Сказати, що фатальне поєднання нового штаму і звичайного кацапоармійського харчування (ріпа, брюква, горох та пердловка) спричинило катастрофічне виділення метану, і кацапи почали просто вибухати на полі бою від найменшої іскри.
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27.02.2022 21:08 Відповісти
Лише забули їм повідомити, що після такої дієти не можна, пардон, випускати гази біля відкритого вогню (достатньо і найменшої іскри). Бо буде замах на Премію Дарвіна.
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27.02.2022 21:16 Відповісти
Точнее подлого вражину, которого гонят на убой под страхом смерти! Вспомните, что вытворял гитлер перед падением рейха. Он тоже гнал детей на передовую. Но Германия после этого много переосмыслила. Здесь аналогично, это война не российского народа, а именно с путиным, с его имперскими соплями! Конечно, понимаю ненависть и злость народа не только Украины, но и всего Мира. Слава Украине!
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27.02.2022 23:33 Відповісти
кацапи вам п№зда
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27.02.2022 19:40 Відповісти
П*зда Рашке.
Щас каждый житель вооружиться по Джавелину и будет шмалять по этим тварям из-за каждого угла)
Бойтесь, *********, возмездие близко)
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27.02.2022 19:40 Відповісти
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27.02.2022 19:40 Відповісти
яка симпатюля.
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27.02.2022 19:41 Відповісти
мамкін штурмовик
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27.02.2022 20:34 Відповісти
Бандероль на расеюшку
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27.02.2022 21:44 Відповісти
в жизни не поверил бы, что нечто подобное может доставить столько удовольствия ))
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27.02.2022 21:21 Відповісти
З якого ресурсу такі красиві світлини?
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27.02.2022 23:02 Відповісти
с разных пока есть время от работы свободное -показываю тут красивое
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27.02.2022 23:07 Відповісти
⚡️ СМИ сообщают о массовом вылете авиации в неизвестном направлении из Крыма. Бомбардировщики и истребители. Их видят в радарах. Возможные цели: Киев, Николаев, Харьков, Херсон.
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27.02.2022 19:40 Відповісти
С Крыма в Харьков, да ну
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27.02.2022 19:47 Відповісти
Под Полтавой говорят жмурнули
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27.02.2022 21:23 Відповісти
ЄС-респект...
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27.02.2022 19:40 Відповісти
А помните, как они смеялись над украинской армией?
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27.02.2022 21:22 Відповісти
kto smejalsa ? europa nikogda nesmejalas
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27.02.2022 21:57 Відповісти
Починаю думати, що Путіна спеціально заманили в Україну, як ведмідя в яму, щоб тут забити.
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27.02.2022 19:40 Відповісти
Щоб кігті руському ведмедику повиривати. А це боляче.
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27.02.2022 19:43 Відповісти
що ж ми не запропонували їм формулу заманювати до штайнмайєра та фрау рибентроп? дарма
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27.02.2022 20:37 Відповісти
Следующие переговоры должны пройти в Кремле, где Шойгу подпишет капитуляцию.
Украинско-Китайская граница будет проходить по Уральским горам.
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27.02.2022 19:42 Відповісти
А кордон Московії буде проходити по МКАДу - масквічі й так постійно говорять, що за МКАДом життя немає...)))
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27.02.2022 20:19 Відповісти
Москва без поставок снаружи не потянет. А делать по большому они там умеет только скрепы. То что там начнётся, будет не хуже "Сталкера".
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27.02.2022 21:41 Відповісти
так у них же есть глуховский с метро2033
вот и будет новая жизнь
там в недрах метро крысоподобные мутанты выросли
умные стали))
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27.02.2022 21:47 Відповісти
on razve svinosabaka ? ja dumal on ukrainec.....
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27.02.2022 21:59 Відповісти
Кое-что уже есть. Один из них сегодня потянулся к ядерной кнопке.
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27.02.2022 22:34 Відповісти
Когда открываешь окно и дует восточный ветер, то чувствуется запах гамница. И буквально недавно он стал сильнее. Что за аномалия, не понятно.
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27.02.2022 19:42 Відповісти
i slyshen golodny voi s balot
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27.02.2022 22:00 Відповісти
91% - сейчас поддержка президента Зеленского!

Это какая-то бешеная цифра в истории Украины!

А путин говорит, что это незаконный президент и его нужно свергнуть.

Нету правды за россией в этой войне!

За россией не правда! за Украиной правда!

(а путин сам то незаконный президент. он 20 лет фальсифицирует выборы, убивает и садит оппозиционеров, контролирует телевидение. и нигде в мире один человек не может быть президентом больше чем 2 срока!)
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27.02.2022 19:43 Відповісти
Я завжди називав Зє "насрано в куточку", і, тим більше, ніколи за нього не голосував. Але зараз я не наїжджаю на нього і навіть підтримую. Розбиратися будемо після перемоги по результам.
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27.02.2022 19:46 Відповісти
91% поддерживает защиту Украины, а ЗЕ вполне могла бы заменить резиновая кукла.
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27.02.2022 19:49 Відповісти
Модераторы!
Баньте предателей, что под видом патриотов выступают против правительства и президента во время войны
Их цель как и прежде, вызвать недовольство в стране и сломить волю к сопротивлению
Это такие-же предатели как и ставящие метки, и должны так-же уничтожаться как диверсанты
Борьба со своим правительством во время войны - ТАБУ!
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27.02.2022 20:16 Відповісти
твое зе что есть что нет , какая разница, на что оно влияет?
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27.02.2022 20:34 Відповісти
*** посмотрел русские видосы, так там чуть не пол Украины уже под ними, дай бог чтобы было не та
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27.02.2022 19:46 Відповісти
Шведы, викинги наши предки отправляют нам 5000 таких штучек.

https://www.svt.se/nyheter/utrikes/direktrapport-forsamrat-sakerhetslage

Спасибо братья.

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27.02.2022 19:48 Відповісти
Данія: посилає протитанкову зброю Україні

Прем'єр-міністр Метте Фредеріксен повідомила, що Данія відправить Україні 2700 одиниць протитанкової зброї.

За її словами, це рішення має широку підтримку в датському парламенті.
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27.02.2022 19:54 Відповісти
Подарок варягов. История повторяется.
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27.02.2022 21:42 Відповісти
Takije xoroso protiv BMP BTR,protiv tanka slabovati.Ne tezioli on
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27.02.2022 21:58 Відповісти
УКРАЇНА ніколо не була третьою країною, але дякуючи БОГУ і нашій АРМІЇ буде першою
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27.02.2022 19:51 Відповісти
от тепер саме НАТО нехай проситься в ВСУ
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27.02.2022 22:05 Відповісти
Минут 10 назад в Киеве звучала сирена. Вышла на балкон и, скорее всего, увидела как сбили вражескую ракету где-то далеко на северо-западе от Оболони. Вспышка, а потом падали вниз яркие искры, как от фейерверка. Через несколько секунд все погасло. Посмотрела в небо и... впервые за много лет увидела над Киевом по настоящему звездное небо.
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27.02.2022 19:52 Відповісти
Во время сирены не выходи на балкон!
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27.02.2022 19:59 Відповісти
В нас у Львові тільки 20 хвилин тому був відбій повітряної тривоги - зараз гарна погода, мряка і сніг, не для авіації...)
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27.02.2022 20:21 Відповісти
пані Галина .яка ви романтична
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27.02.2022 22:07 Відповісти
https://youtu.be/p5wTtVW74Uo
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27.02.2022 19:53 Відповісти
До пекла з вітерцем
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27.02.2022 19:53 Відповісти
⚡️ СМИ сообщают о массовом вылете авиации в неизвестном направлении из Крыма. Бомбардировщики и истребители. Их видят в радарах. Возможные цели: Киев, Николаев, Харьков, Херсон.
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27.02.2022 19:53 Відповісти
Нам вообще дали какое-то ПВО или только поговорили опять?
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27.02.2022 22:31 Відповісти
долго думали? пока и для вас жареным не запахло.
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27.02.2022 19:56 Відповісти
как сегодня выразилась министр оборогы ФРГ: "мир изменился и наша политика в нем тоже."
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27.02.2022 22:02 Відповісти
Україна показала, що боятися @уйла не треба?
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27.02.2022 23:10 Відповісти
eu eto ne-***** blok - to shto oni delajut ne imejet precidenta. ja udevljon shto takoe voobshe mozhna bylo "propehnutj"
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27.02.2022 22:04 Відповісти
Заполучи ***** грн ату!!!! диды пилядь вавали
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27.02.2022 19:56 Відповісти
Нарешті братам-демократам почало щось доходити.
Але краще так чим ніяк.
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27.02.2022 19:57 Відповісти
Нема часу на створення механізмів, знайдіть скоріш спосіб доставити в Київ, а тоді створюте, бюрократи!
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27.02.2022 20:04 Відповісти
Думаю, все уже идет. Тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить, но по ходу на кацапских свиней взялись по настоящему.
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27.02.2022 20:32 Відповісти
Одним словом, якщо так справи на фронті підуть, як нині, то в Путіна скоро не залиться армії...

Правда, бід вони ще можуть наробити...
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27.02.2022 20:47 Відповісти
че там с голосованием по swift?
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27.02.2022 21:20 Відповісти
Обрежут, но обрежут частично.
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27.02.2022 21:24 Відповісти
Nas ministr tolko sto skazal sto principe dogovorilis po swift,ecio vediot ogranicenije raske po samoliotam,eto kak Belorus variant
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27.02.2022 21:56 Відповісти
Вы смотрите как они еврогеи быстро прозрели и наконец-то поняли ху есть ху... странно...
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27.02.2022 21:21 Відповісти
hvatet povtarjatj etu rashkin-sovetskuju mantru - nikakie mi ni geji i amerikanci ne pindosi tozhe
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27.02.2022 22:09 Відповісти
согласен с тобой. и правильно, надо поправлять когда такой бред пишут в запале, не думая.
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27.02.2022 22:36 Відповісти
Это пишет рузький *******, не обращайте внимание
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27.02.2022 23:12 Відповісти
сексуально озабоченный? не с Донбасса случайно? а то мне оттуда (с подконтрольной Украине территории!) про "квоты по трудоустройству геев на шахты" еще в 2014-м писали.
тебе весь ЕС помогает, чем может. на беспрецедентный шаг пошли - впервые в истории ЕС оплачивает поставку оружия(!) в третью страну (Украину), а ты все еще рашистские штампы клеишь на кого попало? стыдно.
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27.02.2022 22:33 Відповісти
ха.. и кто с нас с донбасса если я этой байды с трудоустройством педиков и не знал..
я если бы не война то в лугандоне никогда бы и не был..
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28.02.2022 00:01 Відповісти
я лично с Донбасса. с донецкой области. переписывался тогда с одноклассниками своими. боже, шо там было в голове у некоторых?!.
но, я думаю, ***** это исправит (если дойдет, конечно. там километров 100 до Донецка)
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28.02.2022 00:32 Відповісти
Еврогеи - плод советских руссконацистов. Большинство людей в Евросоюзе нормальные люди и на прайды не ходит.
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27.02.2022 22:37 Відповісти
та мне пох плод или не плод, и пох в кубе чьей это фантазии..
я сказал образно о их озабоченности в поведении кацапов..
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27.02.2022 23:58 Відповісти
мы поняли твою мысль.
просьба к тебе не зацикливаться на этой теме. нам, европейцам неприятно когда нас пытаются оскорблять.
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28.02.2022 00:35 Відповісти
а я и не пытаюсь оскорбить европейцев - я гноблю политиков импотентов с ес.
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28.02.2022 00:40 Відповісти
а они не европейцы? не знал, не знал, что мы под управлением марсиан...
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28.02.2022 00:59 Відповісти
Нам потрібно ппо та про. Бурятів ми самі нажаримо пекельним напоєм бандера-смузі.
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27.02.2022 21:22 Відповісти
Европа начинает вспоминать мудрые слова Черчилля о том, что "если вибирая между войной и позором вы выбираете позор, то получите и войну, и позор"!
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27.02.2022 21:24 Відповісти
все такие умные стали. где вы были когда украинцы в основном против вступления в НАТО были?..
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27.02.2022 22:39 Відповісти
Не обращайте внимание, здесь много кацапских ботов
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27.02.2022 23:15 Відповісти
я стараюсь, как могу...
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28.02.2022 00:41 Відповісти
Похоже мы не только Крым и Донбасс освободим ...
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27.02.2022 21:25 Відповісти
berite vse shto vam meshaet
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27.02.2022 22:11 Відповісти
Я-не сторонник Зеленского,но,если Украина устоит(а я надеюсь-устоит),то вторая каденция,скорее всего,ему будет обеспечена
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27.02.2022 21:51 Відповісти
zahochet li on posle vsevo etogo ?
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27.02.2022 22:10 Відповісти
надеюсь что нет. ну, не должен актер быть президентом. роль не та...
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27.02.2022 22:41 Відповісти
Вот Американцы тупые были - выбрали себе президентом актера Рейгана , и СССР -у поплохело до смерти ))))
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27.02.2022 23:23 Відповісти
о Господи...
мягко говоря, это не американцы тупые.
ты почитай биографию Рейгана сперва, а потом скажешь актером он был или политиком.
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28.02.2022 00:40 Відповісти
RBS-70 so svedov zabrosit nado,te luce cem stingera po mojemu
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27.02.2022 22:22 Відповісти
подписываем петицию в НАТО о закрытии неба над Украиной. осталось 5 дней, набрано чуть больше половины

https://www.openpetition.eu/petition/online/people-around-the-world-ask-nato-to-close-the-airspace-over-ukraine
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27.02.2022 23:15 Відповісти
 
 