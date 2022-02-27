ЄС профінансує закупівлю і постачання зброї Україні і вперше надасть летальну зброю третій країні, - Боррель
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Євросоюз профінансує придбання і доставку зброї для України, щоб допомогти їй давати відсіч російській армії; це буде першим таким випадком для ЄС.
Про це заявила на брифінгу президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
"Вперше ЄС профінансує закупівлю і постачання зброї та обладнання у країну, що зазнала нападу. Ми також посилюємо санкції проти Кремля", - сказала вона.
Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель зазначив, що для цієї допомоги буде створений спеціальний механізм координації з українською стороною, щоб допомога максимально відповідала потребам.
"Це вперше в історії ЄС надасть летальну зброю третій країні, і я також проінструктував мою команду і військовий персонал ЄС створити механізм для узгодження запитів української армії, так щоб ми могли дати відповідь у найбільш ефективний спосіб разом з країнами-членами", - деталізував Боррель.
Будь ласка, зачекайте...
Правда, бід вони ще можуть наробити...
Вбиває виключно рашистів
Щас каждый житель вооружиться по Джавелину и будет шмалять по этим тварям из-за каждого угла)
Бойтесь, *********, возмездие близко)
Украинско-Китайская граница будет проходить по Уральским горам.
вот и будет новая жизнь
там в недрах метро крысоподобные мутанты выросли
умные стали))
Это какая-то бешеная цифра в истории Украины!
А путин говорит, что это незаконный президент и его нужно свергнуть.
Нету правды за россией в этой войне!
За россией не правда! за Украиной правда!
(а путин сам то незаконный президент. он 20 лет фальсифицирует выборы, убивает и садит оппозиционеров, контролирует телевидение. и нигде в мире один человек не может быть президентом больше чем 2 срока!)
Баньте предателей, что под видом патриотов выступают против правительства и президента во время войны
Их цель как и прежде, вызвать недовольство в стране и сломить волю к сопротивлению
Это такие-же предатели как и ставящие метки, и должны так-же уничтожаться как диверсанты
Борьба со своим правительством во время войны - ТАБУ!
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/direktrapport-forsamrat-sakerhetslage
Спасибо братья.
Прем'єр-міністр Метте Фредеріксен повідомила, що Данія відправить Україні 2700 одиниць протитанкової зброї.
За її словами, це рішення має широку підтримку в датському парламенті.
Але краще так чим ніяк.
Правда, бід вони ще можуть наробити...
тебе весь ЕС помогает, чем может. на беспрецедентный шаг пошли - впервые в истории ЕС оплачивает поставку оружия(!) в третью страну (Украину), а ты все еще рашистские штампы клеишь на кого попало? стыдно.
я если бы не война то в лугандоне никогда бы и не был..
но, я думаю, ***** это исправит (если дойдет, конечно. там километров 100 до Донецка)
я сказал образно о их озабоченности в поведении кацапов..
просьба к тебе не зацикливаться на этой теме. нам, европейцам неприятно когда нас пытаются оскорблять.
мягко говоря, это не американцы тупые.
ты почитай биографию Рейгана сперва, а потом скажешь актером он был или политиком.
https://www.openpetition.eu/petition/online/people-around-the-world-ask-nato-to-close-the-airspace-over-ukraine