ЄС застосує санкції до "еліти путінського режиму": розглядаємо додатковий список, - Боррель
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Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявляє, що ЄС розгляне додатковий список осіб, до яких будуть застосовані обмежувальні заходи.
Про це він повідомив у неділю у Брюсселі перед початком позачергового засідання Європейської ради з питань закордонних справ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми розглянемо додатковий список осіб - олігархів, до яких ЄС застосовує санкції. Ми націлені на еліту путінського режиму, яка отримує фінансові зиски від системи", - уточнив Боррель.
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Украина информировала МАГАТЭ о попадании ракет в пункт захоронения радиоактивных отходов в Киеве, признаков радиоактивного выброса нет, сообщил глава организации
Украинец, матрос на яхте российского коррупционера, одного из директоров компании по производству оружия - "Ростех", затопил роскошную яхту ценой в 7 миллионов евро.
На такой поступок он пошел, когда увидел вчера (26.02.2022) попадание российской ракеты в жилой дом на в Киеве Лобановском, 6П.
Об этом пишет испанское издание ultimahora.es. Перевод статьи в своем телеграмм-канале приводит журналист и общественный деятель Константин Андриюк.
"Война между Украиной и Россией пересекает границы и вызвала серьезный инцидент на Майорке. В субботу, в 12:35, агенты гражданской гвардии арестовали украинского моряка, обвиняемого в частичном потоплении роскошной яхты стоимостью около 7 миллионов евро, базирующейся в порту Адриано, Кальвио.
Задержанный работал на яхте "Леди Анастасия" около десяти лет. Владельцем катера является гражданин России Александр Михеев, занимающий должность главы российской вертолетной корпорации, производящей в основном эти самолеты для военных этой страны. В 2016 году он получил повышение в корпорации, продающей оружие во всем мире. В настоящее время две компании создают холдинг "Ростех". Все это следует из заявления в суде арестованных украинских моряков.
Задержанный указывает, что владелец корабля отвечает за производство оружия, с помощью которого на его страну нападают.
Когда моряк увидел по телевизору российскую крылатую ракету в многоквартирном доме, где жили мирные жители, ему стало плохо.
"Боевая часть не взорвалась, но более пяти этажей все же было разрушено", - говорится в его заявлении перед судом. Он понял, что это крылатая ракета производства компании его босса, и разозлился.
По этой причине он вернулся на корабль и, вспомнив, что живет в Киеве в квартире, аналогичной той, на которую напали, решил отомстить хозяину, нанеся лишь материальный ущерб, а не личный.
На яхте он открыл большой клапан в машинном отделении и второй в другом отсеке, где живет экипаж. Он закрыл топливные краны и выключил электричество, чтобы не было утечек.
Он приказал трем членам экипажа покинуть корабль, и они начали кричать, что он сошел с ума. Он напомнил им, что они тоже украинцы и что на их родину напали. Он также сказал, что возьмет на себя полную ответственность.
Они пытались остановить утечку воды вместе с рабочими из Порт-Адриано.
Когда приехала полиция, моряк сказал им: "Собственник этого корабля - преступник, зарабатывающий продажей оружия, а теперь они убивают украинцев".
В это воскресенье арестованный предстал перед судом и был освобожден с предъявленными обвинениями.
Нужно создать правило: "Если ты начинаешь войны - то должен идти в первых рядах с автоматом в руках!"
А там челядь звинуватить америку і хохлів.
А от придворний заговір це вже інша справа)
Таракан посылает армию к нам.
Беларусы получают жёстких люлей.
Армия разворачивается и сносит Таракана.
Невероятно?
Но ведб ещё 4ре дня назад всё то, что происходит сейчас, тоже было невероятно!!!!
Украинский «Нептун» уже ждет их и хочет познакомиться. Корабли будут топить.
Сбили самолет в 150 км от Николаева.
6 hrs ·
ЧТО ОСТАНОВИТ ПУТИНА?
Меня постоянно спрашивают, что может остановить кремлевского бесноватого фюрера? Ответ «Вооруженное сопротивление Украины» является безусловно верным, но, извините, слишком общим. А в практическом смысле?
В практическом смысле Путина может остановить только Путин.
Смотрите, он уже дважды со всего размаха наступил на украинское грабли. Первый раз в 2014 году, когда деятели кремлевского православия убедили его, что «русскую весну» в Украине встретят с восторгом и благодарностью. Не вышло. Второй раз - в 2022 году, когда Путин уверовал, что агрессия в считанные часы заставит Украину капитулировать, а российским захватчикам не будет оказываться реальное сопротивление.
Именно в этой фатальной убежденности Путин договорился с Китаем, что он проведет «молниеносную» атаку Украину, и мир даже не успеет среагировать. Соответственно, Китай получит возможность действовать подобным образом, а мир это проглотит по принципу состоявшегося прецедента.
Но Украина героически сдерживает агрессию превосходящих по численности и вооружению сил. И мир успел сплотиться и начал оказывать нам действенную помощь по многим направлениям. Опция «быстрого силового достижения своих целей» оказывается закрытой и для Китая.
Путин конкретно подвел руководство Китая. А без Китая Россия сейчас, в режиме серьезнейших санкций, нормально функционировать не способна. Ни проводить финансовые расчеты, ни получать деньги, товары, коммуникации.
Поэтому Путин уже начал срываться - достаточно посмотреть его последнее выступление о бендеровцах, которые заградотрядами гонят наших воинов в бой. Большего бреда на уровне главы государства я еще не слышал. Это явный нервный срыв, после которого Путин в эфире больше не появляется.
Каждый день нашего сопротивления ухудшает ситуацию кремлевского безумца. Планы блицкрига рухнули. Сейчас мы бьем прогнозы весьма грамотных специалистов США, которые предрекли падение Киева за 96 часов.
Понимая, что подводит «китайских товарищей», Путин уже срывается. И неминуемо будет срываться на подчиненных. И будет делать все больше фатальных ошибок. Как Гитлер.
Ожидаю в обозримом будущем отставок в окружении фюрера. А для его войск это станет неопровержимым сигналом, что все идет к краху. А тот же Китай будет все больше дистанцировться от России.
И еще один важнейший момент.
У нас не просто цивилизационная война с Россией. У нас война сакральных смыслов: право человека на жизнь и свободу против тотального бесправия и смерти.
И в этом смысле чрезвычайно важны духовные аспекты. Напомню, что отец Онуфрий, митрополит Украинской православной церкви московского (!) патриархата, сразу выступил с осуждением агрессии и поддержкой украинских воинов, защищающих родную землю. А долго молчавший российский патриарх Кирилл сегодня однозначно поддержал агрессию, что противоречит сути христианства.
Так что после победы у нас есть шанс на создание единой православной церкви Украины, независимой от Москвы.
Все будет Украина!
ЄС схвалив новий пакет санкції проти Білорусі, який вражатиме "найважливіші сектори".
Як повідомляє "Європейська правда", про ц е на своїй сторінці у twitter написала президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.
"Ми націлимося на іншого агресора в цій війні, на режим Лукашенка, новим пакетом санкцій, які вражають їхні найважливіші сектори. Усі ці заходи доповнюють потужний пакет, представлений вчора, погоджено нашими міжнародними партнерами",- пише вона.
але в нього такі яйця що в США курва, нема такого гелікоптера..