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ЄС застосує санкції до "еліти путінського режиму": розглядаємо додатковий список, - Боррель

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ЄС застосує санкції до

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявляє, що ЄС розгляне додатковий список осіб, до яких будуть застосовані обмежувальні заходи.

Про це він повідомив у неділю у Брюсселі перед початком позачергового засідання Європейської ради з питань закордонних справ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми розглянемо додатковий список осіб - олігархів, до яких ЄС застосовує санкції. Ми націлені на еліту путінського режиму, яка отримує фінансові зиски від системи", - уточнив Боррель.

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Топ коментарі
+19
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27.02.2022 19:58
+16
Интересная история пришла из Испании.
Украинец, матрос на яхте российского коррупционера, одного из директоров компании по производству оружия - "Ростех", затопил роскошную яхту ценой в 7 миллионов евро.

На такой поступок он пошел, когда увидел вчера (26.02.2022) попадание российской ракеты в жилой дом на в Киеве Лобановском, 6П.

Об этом пишет испанское издание ultimahora.es. Перевод статьи в своем телеграмм-канале приводит журналист и общественный деятель Константин Андриюк.

"Война между Украиной и Россией пересекает границы и вызвала серьезный инцидент на Майорке. В субботу, в 12:35, агенты гражданской гвардии арестовали украинского моряка, обвиняемого в частичном потоплении роскошной яхты стоимостью около 7 миллионов евро, базирующейся в порту Адриано, Кальвио.

Задержанный работал на яхте "Леди Анастасия" около десяти лет. Владельцем катера является гражданин России Александр Михеев, занимающий должность главы российской вертолетной корпорации, производящей в основном эти самолеты для военных этой страны. В 2016 году он получил повышение в корпорации, продающей оружие во всем мире. В настоящее время две компании создают холдинг "Ростех". Все это следует из заявления в суде арестованных украинских моряков.

Задержанный указывает, что владелец корабля отвечает за производство оружия, с помощью которого на его страну нападают.

Когда моряк увидел по телевизору российскую крылатую ракету в многоквартирном доме, где жили мирные жители, ему стало плохо.

"Боевая часть не взорвалась, но более пяти этажей все же было разрушено", - говорится в его заявлении перед судом. Он понял, что это крылатая ракета производства компании его босса, и разозлился.

По этой причине он вернулся на корабль и, вспомнив, что живет в Киеве в квартире, аналогичной той, на которую напали, решил отомстить хозяину, нанеся лишь материальный ущерб, а не личный.

На яхте он открыл большой клапан в машинном отделении и второй в другом отсеке, где живет экипаж. Он закрыл топливные краны и выключил электричество, чтобы не было утечек.

Он приказал трем членам экипажа покинуть корабль, и они начали кричать, что он сошел с ума. Он напомнил им, что они тоже украинцы и что на их родину напали. Он также сказал, что возьмет на себя полную ответственность.

Они пытались остановить утечку воды вместе с рабочими из Порт-Адриано.

Когда приехала полиция, моряк сказал им: "Собственник этого корабля - преступник, зарабатывающий продажей оружия, а теперь они убивают украинцев".

В это воскресенье арестованный предстал перед судом и был освобожден с предъявленными обвинениями.
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27.02.2022 20:12
+13
и еще наваляйте тех же санкций *********-сябрам. Увижу где-нибудь - буду убивать без обьяснений. Гнилой подленький народец, еще хуже кацапов
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27.02.2022 19:55
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Навальний колись хороший список давав
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27.02.2022 19:52 Відповісти
Сергей Дорожный@angelys667

53 мин



Украина информировала МАГАТЭ о попадании ракет в пункт захоронения радиоактивных отходов в Киеве, признаков радиоактивного выброса нет, сообщил глава организации
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27.02.2022 19:53 Відповісти
и еще наваляйте тех же санкций *********-сябрам. Увижу где-нибудь - буду убивать без обьяснений. Гнилой подленький народец, еще хуже кацапов
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27.02.2022 19:55 Відповісти
російськомовні...казахи відмовились, бо казахомовні...
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27.02.2022 19:58 Відповісти
Интересная история пришла из Испании.
Украинец, матрос на яхте российского коррупционера, одного из директоров компании по производству оружия - "Ростех", затопил роскошную яхту ценой в 7 миллионов евро.

На такой поступок он пошел, когда увидел вчера (26.02.2022) попадание российской ракеты в жилой дом на в Киеве Лобановском, 6П.

Об этом пишет испанское издание ultimahora.es. Перевод статьи в своем телеграмм-канале приводит журналист и общественный деятель Константин Андриюк.

"Война между Украиной и Россией пересекает границы и вызвала серьезный инцидент на Майорке. В субботу, в 12:35, агенты гражданской гвардии арестовали украинского моряка, обвиняемого в частичном потоплении роскошной яхты стоимостью около 7 миллионов евро, базирующейся в порту Адриано, Кальвио.

Задержанный работал на яхте "Леди Анастасия" около десяти лет. Владельцем катера является гражданин России Александр Михеев, занимающий должность главы российской вертолетной корпорации, производящей в основном эти самолеты для военных этой страны. В 2016 году он получил повышение в корпорации, продающей оружие во всем мире. В настоящее время две компании создают холдинг "Ростех". Все это следует из заявления в суде арестованных украинских моряков.

Задержанный указывает, что владелец корабля отвечает за производство оружия, с помощью которого на его страну нападают.

Когда моряк увидел по телевизору российскую крылатую ракету в многоквартирном доме, где жили мирные жители, ему стало плохо.

"Боевая часть не взорвалась, но более пяти этажей все же было разрушено", - говорится в его заявлении перед судом. Он понял, что это крылатая ракета производства компании его босса, и разозлился.

По этой причине он вернулся на корабль и, вспомнив, что живет в Киеве в квартире, аналогичной той, на которую напали, решил отомстить хозяину, нанеся лишь материальный ущерб, а не личный.

На яхте он открыл большой клапан в машинном отделении и второй в другом отсеке, где живет экипаж. Он закрыл топливные краны и выключил электричество, чтобы не было утечек.

Он приказал трем членам экипажа покинуть корабль, и они начали кричать, что он сошел с ума. Он напомнил им, что они тоже украинцы и что на их родину напали. Он также сказал, что возьмет на себя полную ответственность.

Они пытались остановить утечку воды вместе с рабочими из Порт-Адриано.

Когда приехала полиция, моряк сказал им: "Собственник этого корабля - преступник, зарабатывающий продажей оружия, а теперь они убивают украинцев".

В это воскресенье арестованный предстал перед судом и был освобожден с предъявленными обвинениями.
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27.02.2022 20:12 Відповісти
Вову свои же удавят а потом обосцут, можно и наоборот.
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27.02.2022 19:55 Відповісти
Коли цей карлик повторить історію свого попередника і застрелиться в бункері ?
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27.02.2022 20:21 Відповісти
Путин послал мясо на убой, а сам трусливый путин на Урале в бункере прячется!

Нужно создать правило: "Если ты начинаешь войны - то должен идти в первых рядах с автоматом в руках!"
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27.02.2022 19:56 Відповісти
Путін почав Третю Світову через відмову України вести переговори з лнрднр...
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27.02.2022 19:57 Відповісти
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27.02.2022 19:58 Відповісти
Лучше запретить всем гражданам ********* въезд в страны ЕС - эффект будет больше.
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27.02.2022 19:58 Відповісти
Гражданє там нічого не вирішують, сцарь на них клав. А от кооператив озєро це інша справа.
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27.02.2022 20:01 Відповісти
Элита у него под контролем, а отдыхать богатеньким "москвичам" в обоссанном Сочи не хочется...
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27.02.2022 20:05 Відповісти
Ви дивитесь з позиції українців))
А там челядь звинуватить америку і хохлів.
А от придворний заговір це вже інша справа)
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27.02.2022 22:23 Відповісти
Привыкли он к Германиям, Испаниям и прочим Швейцариям. Отдыхать на грязном Байкале не комильфо...
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27.02.2022 23:31 Відповісти
Дык,одно-другому не мешает
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27.02.2022 21:01 Відповісти
А как вам такой расклад:
Таракан посылает армию к нам.
Беларусы получают жёстких люлей.
Армия разворачивается и сносит Таракана.
Невероятно?
Но ведб ещё 4ре дня назад всё то, что происходит сейчас, тоже было невероятно!!!!
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27.02.2022 19:59 Відповісти
Це занадто нереально.
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27.02.2022 20:01 Відповісти
Граф Эссекс? Но там было немного по-другому.
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27.02.2022 20:33 Відповісти
Фігней займаються, небо закрийте над Україной!
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27.02.2022 20:00 Відповісти
⚡️Из Крыма вышло 11 больших десантных кораблей. По информации разведки, некоторые направляются в сторону Затоки. Будут высаживать десантуру, которая должна помочь в штурме Одессы.

Украинский «Нептун» уже ждет их и хочет познакомиться. Корабли будут топить.
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27.02.2022 20:01 Відповісти
хорошо, что десантные)) Значит можно сделать рашистов тяжелее воздуха))
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27.02.2022 20:04 Відповісти
Но легче воды, ибо оно не тонет.
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27.02.2022 20:34 Відповісти
а в нас є Нептуни? їх же тільки цього року мали поставити на озброєння
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27.02.2022 20:07 Відповісти
11 штук гадаю знайдеться. Хоча би тих, експериментальних. Не всіх же їх вистріляли.
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27.02.2022 20:19 Відповісти
турки закрили босфор. тобто все, що там бовтається, вибачте за тавтологію, і все. удачі нашим захисникам, хай руки не стомлюються.
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27.02.2022 20:22 Відповісти
Завтра русский Ванька пойдет работать за 50 долларов в месяц.
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27.02.2022 20:02 Відповісти
⚡️ Николаев. Информация по состоянию на 19.40, 27 февраля
Сбили самолет в 150 км от Николаева.
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27.02.2022 20:06 Відповісти
Выявить всех их родственников до третьего колена и обнулить им все счета
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27.02.2022 20:08 Відповісти
https://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/1/3/0/16497031.jpg
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27.02.2022 20:09 Відповісти
Он зарабатывает на оружии, которым убивают украинцев". На Майорке украинец потопил 7-миллионную яхту российского олигарха.
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27.02.2022 20:11 Відповісти
К сожалению, любое морское судно обязательно застраховано. Владельцу не будет никакого материального урона. А полиции он мог бы сказать, что открыл кингстоны не специально, а по незнанию. Ну тупой я просто. Гы-гы. Отделался бы увольнением и переатестацией.
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27.02.2022 20:24 Відповісти
далекобоям кацапським у Європі шини ріжуть. І заправитися вони не можуть, банківські картки - все
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27.02.2022 20:31 Відповісти
Давно пора було застосувати, а то гралися в демократію з кацапськими посіпаками, ,,журналістами,, і іншою Скабеєвщиною типу Соловйова!
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27.02.2022 20:13 Відповісти
Дерипаска - один із стовпів путінського режиму і оптимізатор москальських фінансових потоків на заході - заспівав про те, що він проти війни. Його пробачать ?
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27.02.2022 20:15 Відповісти
К сожалению, да. Слишком много бабла имеет. Таких не садят.
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27.02.2022 20:27 Відповісти
Alexandr Kochetkov

6 hrs ·



ЧТО ОСТАНОВИТ ПУТИНА?
Меня постоянно спрашивают, что может остановить кремлевского бесноватого фюрера? Ответ «Вооруженное сопротивление Украины» является безусловно верным, но, извините, слишком общим. А в практическом смысле?
В практическом смысле Путина может остановить только Путин.
Смотрите, он уже дважды со всего размаха наступил на украинское грабли. Первый раз в 2014 году, когда деятели кремлевского православия убедили его, что «русскую весну» в Украине встретят с восторгом и благодарностью. Не вышло. Второй раз - в 2022 году, когда Путин уверовал, что агрессия в считанные часы заставит Украину капитулировать, а российским захватчикам не будет оказываться реальное сопротивление.
Именно в этой фатальной убежденности Путин договорился с Китаем, что он проведет «молниеносную» атаку Украину, и мир даже не успеет среагировать. Соответственно, Китай получит возможность действовать подобным образом, а мир это проглотит по принципу состоявшегося прецедента.
Но Украина героически сдерживает агрессию превосходящих по численности и вооружению сил. И мир успел сплотиться и начал оказывать нам действенную помощь по многим направлениям. Опция «быстрого силового достижения своих целей» оказывается закрытой и для Китая.
Путин конкретно подвел руководство Китая. А без Китая Россия сейчас, в режиме серьезнейших санкций, нормально функционировать не способна. Ни проводить финансовые расчеты, ни получать деньги, товары, коммуникации.
Поэтому Путин уже начал срываться - достаточно посмотреть его последнее выступление о бендеровцах, которые заградотрядами гонят наших воинов в бой. Большего бреда на уровне главы государства я еще не слышал. Это явный нервный срыв, после которого Путин в эфире больше не появляется.
Каждый день нашего сопротивления ухудшает ситуацию кремлевского безумца. Планы блицкрига рухнули. Сейчас мы бьем прогнозы весьма грамотных специалистов США, которые предрекли падение Киева за 96 часов.
Понимая, что подводит «китайских товарищей», Путин уже срывается. И неминуемо будет срываться на подчиненных. И будет делать все больше фатальных ошибок. Как Гитлер.
Ожидаю в обозримом будущем отставок в окружении фюрера. А для его войск это станет неопровержимым сигналом, что все идет к краху. А тот же Китай будет все больше дистанцировться от России.
И еще один важнейший момент.
У нас не просто цивилизационная война с Россией. У нас война сакральных смыслов: право человека на жизнь и свободу против тотального бесправия и смерти.
И в этом смысле чрезвычайно важны духовные аспекты. Напомню, что отец Онуфрий, митрополит Украинской православной церкви московского (!) патриархата, сразу выступил с осуждением агрессии и поддержкой украинских воинов, защищающих родную землю. А долго молчавший российский патриарх Кирилл сегодня однозначно поддержал агрессию, что противоречит сути христианства.
Так что после победы у нас есть шанс на создание единой православной церкви Украины, независимой от Москвы.
Все будет Украина!
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27.02.2022 20:16 Відповісти
Отєц Онуфрій отримав шифровку з ФСБ за будь яку ціну зберегти резидентуру в Києво-Печерській Лаврі. Йому навіть дозволили голосно кричати "Путін *****!"
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27.02.2022 21:12 Відповісти
Смішки смішками, а з цим зубним болем реально тре' щось робити. А ще є таке містечко на Тернопільщині - Почаїв. Там тої нечисті теж дохолєри.
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27.02.2022 21:39 Відповісти


ЄС схвалив новий пакет санкції проти Білорусі, який вражатиме "найважливіші сектори".

Як повідомляє "Європейська правда", про ц е на своїй сторінці у twitter написала президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

"Ми націлимося на іншого агресора в цій війні, на режим Лукашенка, новим пакетом санкцій, які вражають їхні найважливіші сектори. Усі ці заходи доповнюють потужний пакет, представлений вчора, погоджено нашими міжнародними партнерами",- пише вона.
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27.02.2022 20:16 Відповісти
дейте свіфт на кінець, потім розглядайте
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27.02.2022 20:30 Відповісти
Американці запропонували зеленському евакуацію.
але в нього такі яйця що в США курва, нема такого гелікоптера..
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27.02.2022 20:35 Відповісти
Зеленський свої яйця на роялі відбив, якщо ви забули.
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28.02.2022 10:39 Відповісти
 
 