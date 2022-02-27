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Українські бізнесмени розгорнули в Польщі склад для гуманітарки - посилки можна надсилати звідусіль

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Українські бізнесмени розгорнули в Польщі склад для гуманітарки - посилки можна надсилати звідусіль

Спільною ініціативою Генерального штабу ЗСУ та компаній Rozetka, Fozzy Group, TIS, Dragon Capital, "Нова пошта", Фонд Спанбонд, RZTK, "Укрпошта" у Польщі поблизу українського кордону розгорнуто волонтерський складський центр гуманітарної та медичної допомоги Україні.

Про це повідомив у фейсбуці співвласник групи компаній TIS Андрій Ставніцер, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми розгорнули склад у Польщі, на кордоні з Україною, який вже працює і готовий приймати медикаменти, гуманітарну допомогу, сухі пайки та інше. Усі деталі на сайті: http://www.helpukraine.center", - написав він.

Адреса складу: Pol-Cel Rampa Brzeska 63, 22-100 Chełm, Poland PL +48 82 565 01 55 https://www.google.com/maps?q=Pol-Cel,+Rampa+Brzeska+63,+22-100+Chełm,+Poland&ftid=0x47239a60076a8f2b:0x92483ce83087a3f0&hl=en-UA&gl=a&sl =1

"Просто надсилайте посилки за зазначеною адресою, на коробках має бути велика наклейка з маркуванням HELP UKRAINE та підписом, що саме ви надсилаєте: медикаменти, одяг, харчування, гуманітарну допомогу", - повідомив Ставніцер.

Як повідомлялося, СЕО TIS організовує Єдиний складський центр гуманітарної та медичної допомоги для України, співвласник Rozetka дає склад у Польщі.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+13
Всемирная сеть онкологов OncoAlert прекратила любое сотрудничество с Россией в знак солидарности с Украиной.
лікувати онкологію на россії будуть тепер Бурятскі Шамани
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27.02.2022 20:40
+12
⚡️ Киберспортсмен Александр Костылев перевел один миллион гривен для ВСУ.
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27.02.2022 20:42
+8
⚡️Угорщина передала Україні 100 тисяч літрів палива та 28 тонн продовольства
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27.02.2022 20:43
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Всемирная сеть онкологов OncoAlert прекратила любое сотрудничество с Россией в знак солидарности с Украиной.
лікувати онкологію на россії будуть тепер Бурятскі Шамани
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27.02.2022 20:40 Відповісти
⚡️ Киберспортсмен Александр Костылев перевел один миллион гривен для ВСУ.
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27.02.2022 20:42 Відповісти
Молодець s1mple
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27.02.2022 21:06 Відповісти
⚡️Угорщина передала Україні 100 тисяч літрів палива та 28 тонн продовольства
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27.02.2022 20:43 Відповісти
Невже дійшло
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27.02.2022 20:53 Відповісти
Неочікувано
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27.02.2022 21:00 Відповісти
Люди, ауууу,Мариуполь уже в котле все трубят,помощи Нет,а Бердянск уже захвачен,люди где помощь,если сейчас Мариуполь и Бердянск потеряем то это Крах, аууу,почему власть молчит....
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27.02.2022 20:43 Відповісти
Панику не разгоняй....иначе в спам, как русопёс на цепь
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27.02.2022 20:49 Відповісти
Ок,пусть без паники,все Норм,в Бердянск войска, Марик окружён, но все норм...пусть так....
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27.02.2022 20:52 Відповісти
Не истери...
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27.02.2022 20:50 Відповісти
⚡️KFC и McDonalds открывают кухни по всей Украине для готовки военным
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27.02.2022 20:49 Відповісти
В Братиславе тоже целая улица гуманитарки на отправку к границе .
Девочки день нарезали пледы из рулонов
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27.02.2022 20:50 Відповісти
Я сейчас узнал офигенную информацию.Я не экономист,потому могу выразится неточно. В общем,в следствии санкций,заблокированы 40% от Фонда Национального Благосостояния рфии. Если присоединится Япония,то процент может вырасти до 65%. А максимальный процент заблокирования может вырасти до 86%. Остаются 14%,которые находятся в Китае,которые можно получить,но только в юанях! Далее. Сегодня доллар в ********* дошел до 135 рублей! Но,некий депутат Госдумы Арефьев предложил НАЦИОНАЛИЗИРОВАТЬ вклады россиян! Вы понимаете что будет завтра в банках рассеи? Доллар будет МИНИМУМ 150 рублей! Разве это плохая работа анаконды? Не зря уже пошли протесты по рассеи и беларуси!
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27.02.2022 20:55 Відповісти
Вот одного не пойму - а нахера им сейчас доллары, евро, йены, фунты... самое время скупать венесуэльские боливары...
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27.02.2022 21:07 Відповісти
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27.02.2022 22:02 Відповісти
Ета фсьо фігня, дєнацифікация України таво стріт!
Рассія, фпєрдє!
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27.02.2022 21:05 Відповісти
 
 