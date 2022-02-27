Через російське вторгнення загинули понад 210 українців, більш як 1100 поранених, - Денісова

Через вторгнення РФ до України загинуло більше 210 українців, більше 1100 – отримали поранення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Офіс Омбудсмана.

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"Станом на початок четвертої доби війни загинуло понад 210 громадян України, понад 1100 отримали поранення", - уточнила Уповноважений ВРУ з прав людини Людмила Денісова.

Вона констатувала, що жоден день російського військового вторгнення в Україну не обходиться без жертв серед цивільного населення.

За словами омбудсмана, з небаченою жорстокістю ворог знищує житлові будинки, лікарні, дитячі садочки і школи, відбираючи право на життя синів і дочок української землі, навіть малечі.

Зокрема, через артилерійський обстріл дитячої лікарні "Охматдит" у Києві загинула дитина, ще четверо (двоє дітей та двоє дорослих отримали поранення). Також російська ДРГ розстріляла автівку на вулиці Олени Теліги в Києві, в якій перебувала родина з трьома дітьми. Дівчинка та батьки загинули, ще двоє дітей у важкому стані у лікарні.

За даними Денісової, поблизу Херсона ворог завдав удару по кареті швидкої допомоги, і водій та поранений український військовий згоріли, один з поранених отримав вогнепальне поранення.

У Охтирському районі на Сумщині російські танки розстріляли автобус з цивільними. "Швидкі" російські військові не пропускають, місцевість навколо замінована. Сімейні лікарі пішки з амбулаторії виходять на місце, щоб надати медичну допомогу постраждалим.

Окремо Денісова поінформувала, що на Херсонщині в районі села Зеленівка військові РФ піддали обстрілу авто цивільного журналіста. Також унаслідок влучення артилерійського снаряда у багатоповерховий будинок у Харкові по вулиці Бучми 40а загинула жінка, 60 людей, які перебували у підвалі, силами ДСНС України вдалося врятувати.

Зазначається, що у рейсовому автобусі, який потрапив під обстріл військ агресора в районі села Волохів Яр на Харківщині, загинуло 5 людей, ще 6 отримали поранення. У Чернігові без тепла та світла залишилися геріатричний пансіонат, обласна лікарня, психоневрологічна лікарня, знищено дитячий садочок.

У свою чергу, після обстрілів з тяжкої артилерії у лікарнях Маріуполя Донецької області перебуває 47 цивільних осіб, в тому числі 17 у важкому стані. А у Василькові Київської області ворог обстріляв дитячий інтернат.

Уточнюється, що під час авіаудару та обстрілу "Градами" міст Сартана, Талаківка, Гнутове на Донеччині було поранено цивільну особу, через постійний вогонь швидка допомога не може доїхати.

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"Не залишилося жодної норми актів міжнародного гуманітарного права, яку б не порушила РФ під час свого вторгнення до України. І за всі ці злочини вона має понести найсуворішу відповідальність. Україна фіксує всі факти для передачі військовому трибуналу в Гаазі", - повідомила Денісова.

Український омбудсман закликала міжнародну спільноту, наших партнерів продовжувати посилювати економічні та фінансові санкції на РФ для негайного припинення військових дій та геноциду українського народу.

"Ми вдячні вам за рішення про відключення агресора від SWIFT. Наступним кроком має стати запровадження безполітної зони над Україною, що дозволить уникнути авіаційних обстрілів цивільних об’єктів. Україна бореться! Україна переможе", - наголосила вона.