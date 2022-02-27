УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4750 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
8 836 26
війна (56544) Укрзалізниця (2039) Чоп (10) евакуація (1928)

Укрзалізниця на станції Чоп створила хаб для українців, які прямують в ЄС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Укрзалізниця на станції Чоп створила хаб для українців, які прямують в ЄС

Для охочих перетнути кордон України з країнами ЄС на станції Чоп створили транспортний хаб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Укрзалізниці.

"Зі станції Чоп до Захоні (Угорщина) продовжує курсувати щодня 9 пар поїздів (у складі одного поїзда - 6 вагонів).

ВАЖЛИВО: на зазначені поїзди потрібно купувати квитки. Посадка до поїздів здійснюється при наявності квитка та одного з документів: закордонний паспорт; біометричний паспорт; паспорт громадянина України", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На евакуаційні потяги можна сісти навіть під час комендантської години, - Укрзалізниця

28 лютого до України прибуде поїзд з Чехії з гуманітарним вантажем. Зворотно поїзд безкоштовно повезе пасажирів.

Укрзалізниця просить пасажирів прибути о 12:00 на проходження митного контролю та посадку до зазначеного поїзда. Він курсуватиме до Чехії із зупинками в Словаччині.

Також УЗ закликала пасажирів, які прямують до ЄС, не їхати поїздами до Ужгорода, а виходити в Чопі, де вони зможуть зручно перетнути кордон з ЄС.

Пріоритет при посадці надаватимуть жінкам, дітям та людям похилого віку.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На кордоні з Угорщиною цілодобово працюватимуть ще два пункти пропуску, - Держприкордонслужба. ФОТО

Автор: Анна Судак
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+4
В Минске сегодня прошли сразу несколько акций с лозунгами в поддержку Украины и «Путин - *****». Более 500 человек задержаны BYPOL пишет про диверсию на БелЖД, парализовавшую подвоз российских войск на одном из направлений. Киберпартизаны вывели из строя ПО БелЖД
показати весь коментар
27.02.2022 21:49
+3
🤣🤣🤣
Техника РФ… 🤦‍♂️ору 👍
https://twitter.com/i/status/1498021806674006035
показати весь коментар
27.02.2022 21:48
+3
Якщо замість квіточок каменюку кинуть то ніяка поліція не стримає народ. Коли народа сотні тісяч.
показати весь коментар
27.02.2022 22:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
🤣🤣🤣
Техника РФ… 🤦‍♂️ору 👍
https://twitter.com/i/status/1498021806674006035
показати весь коментар
27.02.2022 21:48 Відповісти
Буде чим діставати трактор з багнюки.))
показати весь коментар
27.02.2022 22:47 Відповісти
В Минске сегодня прошли сразу несколько акций с лозунгами в поддержку Украины и «Путин - *****». Более 500 человек задержаны BYPOL пишет про диверсию на БелЖД, парализовавшую подвоз российских войск на одном из направлений. Киберпартизаны вывели из строя ПО БелЖД
показати весь коментар
27.02.2022 21:49 Відповісти
пашлі тваї білорасєяни НА ***...
показати весь коментар
27.02.2022 21:53 Відповісти
хіба винні прості білоруси, що в них бульбофюрер захопив владу і пресує їх в в'язницях, вийти і протестувати - це для них арешт
показати весь коментар
27.02.2022 22:08 Відповісти
Якщо замість квіточок каменюку кинуть то ніяка поліція не стримає народ. Коли народа сотні тісяч.
показати весь коментар
27.02.2022 22:24 Відповісти
Винні, бо твої "просі"тутки обирають цю потвору вже майже тридцять років у президенти і я добре знаю які це курви...
показати весь коментар
27.02.2022 22:38 Відповісти
Беларусы однажды ******** свой шанс... Но они ещё могут восстать в большом количестве с вероятностью 1%.
показати весь коментар
27.02.2022 22:49 Відповісти
это Бердянск: солдаты агрессора у отделения полиции.
https://twitter.com/i/status/1497997208129581064
нужны байрактары в работе!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
27.02.2022 21:51 Відповісти
значить місцева влада нічого не робила для організації тероборони, у нас підготувались добряче, все є і люди, які будуть захищати і коктейлі, і перекриття.
показати весь коментар
27.02.2022 22:11 Відповісти
может и таак ну вам от этого легче почему и как?дело в том что враг захватывает Украину шаг за шагом а на юге вообще без противостояния !а дальше кто марик? чтобы доехать по дороге от крыма аж туда и не быть встечеными огнем это ж надо так!
показати весь коментар
27.02.2022 22:43 Відповісти
мені так легко? та я коли читаю, що там творять, то втратила і спокій і сон.
показати весь коментар
27.02.2022 22:47 Відповісти
я по три часа сплю сам
показати весь коментар
27.02.2022 23:03 Відповісти
чтобы техника доехала с крыма аж туда по полям и огородам и ни одного выстрела в их сторону -это так не бывает !это не самолет!нужно обращатся к военному командыванию как так что там изчезла групировка войск которая была на границе с крымом !я не верю такой сказке а верю в здачу кацапам територий !
показати весь коментар
27.02.2022 23:08 Відповісти
ну Куп'янськ така ж ... здала, от такі і не готувались до оборони свого міста чи села, а тепер буде звільняти армія, нацгвардія і тероборона із заходу країни, у нас стільки в теробороні, що вже бажаючих не приймають
показати весь коментар
27.02.2022 23:13 Відповісти
а где армия в тех краях ?ее там нет?
показати весь коментар
27.02.2022 23:17 Відповісти
ну як це нема, люди чекають, що хтось за них щось зробить, а в нас люди самі організовують все, стають волонтерами, готують все необхідне і для армії, і для тероборони і від влади вимагають, щоб вона щось робила
показати весь коментар
27.02.2022 23:20 Відповісти
От би напалмом туди в'*****!
показати весь коментар
27.02.2022 22:50 Відповісти
Бердянск вообще поразил сопротивления ноль
показати весь коментар
27.02.2022 23:06 Відповісти
а кто имено поразил простые люди или командывание которое дало безприпятственно 100 километров колоне кацапов ехать ехать и доехать до бердянска?их люди палками должны встечать и камнями?пздец какойто где байрактары долбануть колону по началуеё и концу?ХОТЯ БЫ!
показати весь коментар
27.02.2022 23:15 Відповісти
Слава Богу!!! бо то мукачевє ******* вже зі своїм мадярським потягом на який сісти мож лем у мукачевому...
показати весь коментар
27.02.2022 21:52 Відповісти
Отлично. Чем больше украинцев свалят как беженцы в ЕС, тем больше помощи ЕС будет оказывать Украине в войне. Чтоб наши дорогие толерасты, всё прощающие путену ,получили теперь гемор с беженцами по само нимагу. Быстрее будут суки шевелиться и лучше понимать происходящее.
показати весь коментар
27.02.2022 22:21 Відповісти
Мужчинам от 18 до 60 рвать украинский паспорт на выходе. Если их, конечно, выпускают.
показати весь коментар
27.02.2022 22:40 Відповісти
Разве это мужчины ? Засранные зайцы
показати весь коментар
27.02.2022 23:08 Відповісти
не випускають, але деякі круті не їдуть за бугор, вони добре прилаштувались в пансіонатах Прикарпаття, Закарпаття, Хмельниччини і їм пофіг війна, хай воюють не такі круті.
показати весь коментар
27.02.2022 23:09 Відповісти
 
 