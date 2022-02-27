Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 18:00 27 лютого
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Оперативна інформація Генерального штабу Збройних Сил України щодо російського вторгнення станом на 18:00 27 лютого.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.
"Російська Федерація продовжує накопичення авіаційної техніки та активізацію спецпризначенців на території Республіки Білорусь. На аеродромі Мачулищі зосереджено понад 50 літаків, 10 вертольотів та 2 літака Ан-124. З аеродромів Барановичі та Мачулищі постійно злітають транспортні літаки в напрямку України. Білоруське командування привело у бойову готовність частину своїх підрозділів.
Проводячи наступальну операцію в Україні, російські окупанти використовують заборонені Міжнародним гуманітарним правом методи ведення бойових дій: захоплюють об’єкти соціальної інфраструктури, одягають форму українських військових, поліцейських та представників ДСНС, диверсійні групи спецпризначенців використовують карети швидкої допомоги та поліцейські машини, викрадені з лікарень та станцій швидкої допомоги; терористи займають приміщення дитячих таборів та шкіл, артилерія та РСЗО противника розгортаються на спортивних майданчиках.
У Києві нещодавно були помічені три машини швидкої допомоги з умовним маркуванням загарбників. В Генічеському районі на Херсонщині російські окупанти розгорнули підрозділи артилерії МСТА-С у житловій забудові. У напрямку Макарів - Київ рухається колона, для прикриття на бронетехніці ворог розмістив дітей та жінок.
Разом з тим, морально-психологічний стан окупаційних військ низький. Біля Корюківки на Чернігівщині строковики ЗС РФ готові скласти зброю і здатися в полон. Сотні одиниць виведених з ладу броньованих машин і танків по всій території України покинуті вздовж доріг.
Станом на 18:00 втрати противника в особовому складі склали близько 4500 осіб. Знищено та пошкоджено літаків – 27 од. (уточнюється), гелікоптерів – 26 од, танків ‒ близько 150 , ББМ ‒ понад 700 од., гармат – близько 50, один ЗРК БУК, Чотири РСЗВ БМ-21 Град, 60 цистерн, 2 БПЛА оперативно-тактичного рівня, кораблі, катери – 2 одиниці.
Буде ще. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - йдеться у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
На суверенный бой,
С безумной кликой Каинов,
С про-путинской бедой!
Не смог гадёныш выдержать
Свободы от себя,
Теперь нам надо выдюжить
Воюя и скорбя.
Он думает, что кто-нибудь
поверит в его ложь:
про нациков, бандеровцев
и про Донбасс трындеж.
Заслал туда бандитствующих
Стрелковых, Моторол
И Урайну, гарну дивчину
Терзает мерзкий тролль.
Отжал он автоматами
Наш полуостров Крым
И сделал малороссию
Придатком сырьевым.
Пугает всех он Западом:
Кто верует - блажен.
Психозом стал он массовым
Для "поднятых с колен".
Кода ж солдат он тысячи
С ракетами послал
Бомбить Одессу с Киевом,
Что б влезть на пьедестал,-
Тут Миру стало ясно, что
Совсем с ума сошёл
Обиженный историей,
Фашиствующий козёл.
Так крепче зубы стисните
Смелей ведь с нами бог!
Что для Украйны новый путь,
Для Русских эпилог!
Стал на века отверженным
Кичливый "Русский Мир".
Украйны верные сыны,
Огонь из всех мортир!
Жека Новобытов, 26.02.2022
21.20. 27.02.2022.
Воины ВСУ в Гвардейском ликвидировали колонну российских диверсантов.
Об этом сообщает Телеграм-канал "Останній блокпост".
Судя по фото, выложенных на канале, украинские воины сожгли технику, на которой передвигались оккупанты. Самих захватчиков нейтрализовали. Сколько оккупантов погибло в этом бою, на данный момент неизвестно.
https://www.openpetition.eu/petition/online/people-around-the-world-ask-nato-to-close-the-airspace-over-ukraine
Новый Мир наступил! Боевые порядки роSSии
Открывают эпоху! Над руSSью восходит заря!
Весь роSSийский народ сыновьями гордиться своими
Что для братской Украйны собой удобряют поля! ....
Тяжелый огнемет ТОС-1 способен стрелять термобарическими ракетами.
Согласно сообщениям, термобарическое оружие способно испарять человеческие тела и разрушать внутренние органы.
По данным The Guardian, на кадрах из России видно, как термобарическая ракетная установка направляется в сторону границы с Украиной. https://www.yahoo.com/news/russian-army-deploys-tos-1-135336380.html
Беларусские войска готовятся вторгнуться утром в Украину
По сообщению основателя фонда Bysol Андрея Стрижака, беларусские десантники получили приказ о вылете в Украину 28.02 в 5:00 утра.
Вот только чеченцев никак понять не могу... РусНаци их веками чмырили. Вроде и не тот народ, что готов подошвы лизать а лижет... Шамиль точно бы такого не делал.
Для рамзана тяжёлые дни наступают, 300млрд буду чимаданами привозить. Да и привозить скоро нечего будет. А потом скорее всего погромы. Как это в рассее принято.