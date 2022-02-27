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Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 18:00 27 лютого

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 18:00 27 лютого

Оперативна інформація Генерального штабу Збройних Сил України щодо російського вторгнення станом на 18:00 27 лютого.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

"Російська Федерація продовжує накопичення авіаційної техніки та активізацію спецпризначенців на території Республіки Білорусь. На аеродромі Мачулищі зосереджено понад 50 літаків, 10 вертольотів та 2 літака Ан-124. З аеродромів Барановичі та Мачулищі постійно злітають транспортні літаки в напрямку України. Білоруське командування привело у бойову готовність частину своїх підрозділів.

Проводячи наступальну операцію в Україні, російські окупанти використовують заборонені Міжнародним гуманітарним правом методи ведення бойових дій: захоплюють об’єкти соціальної інфраструктури, одягають форму українських військових, поліцейських та представників ДСНС, диверсійні групи спецпризначенців використовують карети швидкої допомоги та поліцейські машини, викрадені з лікарень та станцій швидкої допомоги; терористи займають приміщення дитячих таборів та шкіл, артилерія та РСЗО противника розгортаються на спортивних майданчиках.

У Києві нещодавно були помічені три машини швидкої допомоги з умовним маркуванням загарбників. В Генічеському районі на Херсонщині російські окупанти розгорнули підрозділи артилерії МСТА-С у житловій забудові. У напрямку Макарів - Київ рухається колона, для прикриття на бронетехніці ворог розмістив дітей та жінок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Іскандерами" вдарили по аеропорту Житомира з Білорусі, - Геращенко (оновлено). ВIДЕО

Разом з тим, морально-психологічний стан окупаційних військ низький. Біля Корюківки на Чернігівщині строковики ЗС РФ готові скласти зброю і здатися в полон. Сотні одиниць виведених з ладу броньованих машин і танків по всій території України покинуті вздовж доріг.

Станом на 18:00 втрати противника в особовому складі склали близько 4500 осіб. Знищено та пошкоджено літаків – 27 од. (уточнюється), гелікоптерів – 26 од, танків ‒ близько 150 , ББМ ‒ понад 700 од., гармат – близько 50, один ЗРК БУК, Чотири РСЗВ БМ-21 Град, 60 цистерн, 2 БПЛА оперативно-тактичного рівня, кораблі, катери – 2 одиниці.

Буде ще. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - йдеться у повідомленні.

Дивіться: Танкову роту РФ знищено в районі Прилук: Окупанти несуть великі втрати на Київщині. ФОТОрепортаж

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+35
Ох-ть підари, цих в полон не брати.
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27.02.2022 21:57
+34
не пойму, почему не ******* по этому аэродрому, раз с него происходит агрессия на Украину? По Миллерово же бахнули
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27.02.2022 21:57
+32
хай еще какая то тварь скажет мне про МЫШЕБРАТЬЯ

урою
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27.02.2022 22:01
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Вставай, народ Украинский,

На суверенный бой,

С безумной кликой Каинов,

С про-путинской бедой!

Не смог гадёныш выдержать

Свободы от себя,

Теперь нам надо выдюжить

Воюя и скорбя.

Он думает, что кто-нибудь

поверит в его ложь:

про нациков, бандеровцев

и про Донбасс трындеж.

Заслал туда бандитствующих

Стрелковых, Моторол

И Урайну, гарну дивчину

Терзает мерзкий тролль.

Отжал он автоматами

Наш полуостров Крым

И сделал малороссию

Придатком сырьевым.

Пугает всех он Западом:

Кто верует - блажен.

Психозом стал он массовым

Для "поднятых с колен".

Кода ж солдат он тысячи

С ракетами послал

Бомбить Одессу с Киевом,

Что б влезть на пьедестал,-

Тут Миру стало ясно, что

Совсем с ума сошёл

Обиженный историей,

Фашиствующий козёл.

Так крепче зубы стисните

Смелей ведь с нами бог!

Что для Украйны новый путь,

Для Русских эпилог!

Стал на века отверженным

Кичливый "Русский Мир".

Украйны верные сыны,

Огонь из всех мортир!

Жека Новобытов, 26.02.2022
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27.02.2022 23:01 Відповісти
В Гвардейском (Днепр.обл Новомосковский р-н) ликвидировали колонну диверсантов. Фото
21.20. 27.02.2022.


Воины ВСУ в Гвардейском ликвидировали колонну российских диверсантов.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Останній блокпост".

Судя по фото, выложенных на канале, украинские воины сожгли технику, на которой передвигались оккупанты. Самих захватчиков нейтрализовали. Сколько оккупантов погибло в этом бою, на данный момент неизвестно.
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27.02.2022 23:01 Відповісти
подписываем петицию в НАТО о закрытии неба над Украиной. осталось 5 дней, набрано чуть больше половины

https://www.openpetition.eu/petition/online/people-around-the-world-ask-nato-to-close-the-airspace-over-ukraine
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27.02.2022 23:17 Відповісти
вже підписала,і надіслала посилання всім друзям
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27.02.2022 23:22 Відповісти
Станом на 18:00 втрати противника в особовому складі склали близько 4500 осіб. Джерело: https://censor.net/ua/n3319865

Новый Мир наступил! Боевые порядки роSSии
Открывают эпоху! Над руSSью восходит заря!
Весь роSSийский народ сыновьями гордиться своими
Что для братской Украйны собой удобряют поля! ....
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27.02.2022 23:29 Відповісти
Україна ось-ось почне пермовини,а Путін входить в Бердянськ - а що то такі правила перемовин?
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27.02.2022 23:42 Відповісти
На кадрах CNN видно, как тяжелый огнемет ТОС-1 развернут у границы с Украиной.
Тяжелый огнемет ТОС-1 способен стрелять термобарическими ракетами.
Согласно сообщениям, термобарическое оружие способно испарять человеческие тела и разрушать внутренние органы.
По данным The Guardian, на кадрах из России видно, как термобарическая ракетная установка направляется в сторону границы с Украиной. https://www.yahoo.com/news/russian-army-deploys-tos-1-135336380.html
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27.02.2022 23:55 Відповісти
Блин, ну чес сказать такая оперативная информация не очень удовлетворяет. По Запорожью ******* не так давно, что, как, не могу найти информацию, что с Мелитополем, Бердянском, Токмаком, Васильевкой......
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28.02.2022 00:09 Відповісти
В Бердянськ дали увійти в тил наших біля Маріополя- їх там сук зустрінуть
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28.02.2022 00:11 Відповісти
Бердянск сдали, Васильевку вроде тоже. Токмак могут вообще обойти он не нужен. Теперь разделятся - одни направо на Марик, другие на Запорожье (40 км осталось).
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28.02.2022 00:43 Відповісти
Виктор Житняков

Беларусские войска готовятся вторгнуться утром в Украину

По сообщению основателя фонда Bysol Андрея Стрижака, беларусские десантники получили приказ о вылете в Украину 28.02 в 5:00 утра.
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28.02.2022 00:31 Відповісти
А вообще ПВО у нас есть? Что то не похоже. Ракеты туда-сюда летают без проблем.. самолеты. Ну ладно шустрые мелкие, но грузовые черепахи... Пару бортов с десантурой грохнуть - сразу охота отпадет..
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28.02.2022 00:45 Відповісти
Бльбофюреру хана... наверное отключат от всего что можно и возможно его личные батарйки изымут. Оступи он так с Израилем-отсчет бы давно затикал.
Вот только чеченцев никак понять не могу... РусНаци их веками чмырили. Вроде и не тот народ, что готов подошвы лизать а лижет... Шамиль точно бы такого не делал.
Для рамзана тяжёлые дни наступают, 300млрд буду чимаданами привозить. Да и привозить скоро нечего будет. А потом скорее всего погромы. Как это в рассее принято.
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28.02.2022 01:01 Відповісти
--Для А. Антипова ! Вчора мали розмоау з рідними із Мелітополя . Там все прогнозовано : населення давно вражено бацилою русского мира . Відповідно маємо і аналогічний результат : ключове місто перед Кримом здали без пострілу... Танчик заїхав місто --збив причілок в СБУ і все скінчилося... На Міськраді розвиівається триколор РФ. Танкісти шниряють по квартирах і жебрають їжу... Повернути його буде тяжко : він у зоні досяжносі обстрілів із Криму . Та найголовніше : московские женьі генералитету ужас. как любят мелитопольскую черешню...
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28.02.2022 13:18 Відповісти
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