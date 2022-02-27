ЗСУ закликали населення до організованого спротиву і дали кілька порад
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Збройні Сили України закликали цивільне населення до організованого спротиву і дали конкретні поради як завадити окупантам.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Сухопутних військ ЗСУ.
"На фоні повідомлень про надходження колон окупантів з півночі України, закликаємо до організованого спротиву цивільного населення:
1. Виставляйте дозори аби бачити рух колон.
2. Отримавши інформацію про напрямок їх руху, будь-яким чином перекрийте дорогу.
3. Підірвіть міст або заблокуйте вантажним транспортом рух.
4. Коли колона зупиниться - закидайте її коктейлями Молотова та вогнем зі стрілецької зброї.
5. Полонених, яких вдалося захопити в бою записуйте на відео. Це деморалізує окупантів. Або ведіть прямі трансляції в соціальних мережах - це підбадьорює ваших побратимів.
6. Вздовж руху колони розміщуте плакати: "Вас тут чекає тільки смерть" та іншого загрозливого змісту.
7. Не бійтеся - вони бояться вас більше.
8. Ми переможемо", - йдеться у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
я ходил военкомат Краматорска пешком 10км, автобусы не ходят и знаете что, меня послали !, мол иди на контракт, я говорю хочу в ТРО мне контракт не НУЖЁН а они ну это тоже контракт и только так, короче обзвонил правосеков с передка, на горячую линию звонил толку ноль. правосеки сказали придумаем что-то но уже второй день сижу жду, тишина !
стали вам могилою москалі їбучі !
Слава Україні !
Важливо! Поширюйте та не дозволяйте людям панікувати!
Я бачу люди злякалися російських сосил (так, вони саме так називають свою ядерну дубинку). Давайте я поясню, чому це не несе прямої загрози для України.
Стратегічна ядерна зброя, яку і привів у особливий режим путін, складається з міжконтинентальних балістичних ракет, балістичних ракет підводних човнів, і стратегічної авіації.
Балістичні ракети мають не лише максимальну, а й мінімальну дальність. Міжконтинентальні балістичні ракети, які стоять на озброєнні в РФ, мають дальність близько 10000 км. Протяжність території Росії складає близько 8000 км. Тому такі ракети по території України можуть бути запущені хіба що з Камчатки і по неоптимальній траєкторії.
Балістичні ракети підводних човнів мають меншу дальність, проте кваліфікація команд надзвичайно низька (на навчаннях пуски проводять представники виробника). До того ж, пересування усіх підводних човнів відстежується.
Єдиний компонент ядерної тріади, які реально можуть застосовуватися по Україні, це - дальня авіація. Це великі добре видимі на радарі літаки з крилатими ракетами, які значно старші за "калібри", які ми вже вміємо перехоплювати. Крім того, Україна має на озброєнні зенітно-ракетний комплекс великої дальності С-200, який може збивати такі літаки над Москвою.
Натискання на кнопку Верховним ****** зовсім не означає, що ракети одразу полетять. Натискання кнопки дає наказ про застосування ядерної зброї командувачам відповідних військ (РВСН, підводний флот, дальня авіація). Ті, в свою чергу передають цей наказ далі по ланцюгу командування, і на кожній його ланці виконання наказу може бути скасоване.
В історії Холодної війни були непоодинокі випадки коли команда на пуск або помилково видавалася, або мала бути видана за статутом. Жодного фактичного пуску при цьому не відбулося, оскільки основний принцип ядерного стримання - гарантоване взаємне знищення. Тобто ти вб'єш свого супротивника, але і сам загинеш.
Набагато більш ймовірно, що ця стратегічна ядерна зброя буде націлена на США (не забувайте, що в голові Путіна він тут з США воює). І він це чітко артикулював, пов'язавши своє рішення саме з "войовничою риторикою Заходу".
І тут знову згадуємо про принцип гарантованого взаємного знищення. Ядерна атака проти США викличе зустрічний удар по території Росії та КНР (бо вони близько, а другої можливості вже не буде). І тут у гру вступає товарищ Сі, який такіє варіанти **** в нос і в рота, і, напевне, знайде спосіб нейтралізувати *****. Якщо його, звісно, не випередить хтось з ******** приспішників, якіим нахєр не всралось гинути через зірваний дах старого маразматика.
До того ж, приведення сосил у бойову готовність вимагає певного часу, адже треба фізично доставити боєголовки, встановити їх на ракети, кожну розблокувати, навести на цілі і т.д. і т.п. Так що плешивий фюрер по суті лише запустив зворотній відлік до власної загибелі.
Aleksei Parnowski, Демократична сокира.
Це не війскові і це не люди - це орки
Як це не сумно - це правда
Дорогие подписчики и гости канала! Сегодня, 27. 02. 2022 г., в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину - безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ 5658 человек. Данные на 6:00 по московскому времени.
А теперь ВНИМАНИЕ! Для того, чтобы не деморализовать российские и белорусские войска огромным количеством раненых, Путин утвердил решение оказывать помощь в основном тяжело раненым офицерам. Мы знаем, что следуя этому решению большей части тяжело раненых просто не оказывают помощь, давая возможность умереть или попросту ликвидируют.
ПОТЕРИ ЗАНИЖЕНЫ.