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ЗСУ закликали населення до організованого спротиву і дали кілька порад

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ЗСУ закликали населення до організованого спротиву і дали кілька порад

Збройні Сили України закликали цивільне населення до організованого спротиву і дали конкретні поради як завадити окупантам.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Сухопутних військ ЗСУ.

"На фоні повідомлень про надходження колон окупантів з півночі України, закликаємо до організованого спротиву цивільного населення:

1. Виставляйте дозори аби бачити рух колон.

2. Отримавши інформацію про напрямок їх руху, будь-яким чином перекрийте дорогу.

3. Підірвіть міст або заблокуйте вантажним транспортом рух.

4. Коли колона зупиниться - закидайте її коктейлями Молотова та вогнем зі стрілецької зброї.

5. Полонених, яких вдалося захопити в бою записуйте на відео. Це деморалізує окупантів. Або ведіть прямі трансляції в соціальних мережах - це підбадьорює ваших побратимів.

6. Вздовж руху колони розміщуте плакати: "Вас тут чекає тільки смерть" та іншого загрозливого змісту.

7. Не бійтеся - вони бояться вас більше.

8. Ми переможемо", - йдеться у повідомленні.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+20
⚡️Уже 84 государства и 13 международных организаций выразили свою поддержку Украине.
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27.02.2022 23:05
+20
Если бы сейчас профессиональный предатель лукашенко ударил бы в спину кацапской армии, белорусы и весь мир ему бы возможно умереть своей смертью от старости.
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27.02.2022 23:06
+16
Щоб лани широкополі і Дніпро , та кручі

стали вам могилою москалі їбучі !

Слава Україні !
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27.02.2022 23:06
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⚡️Уже 84 государства и 13 международных организаций выразили свою поддержку Украине.
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27.02.2022 23:05 Відповісти
поради для цивільних: "підірвіть міст".
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27.02.2022 23:06 Відповісти
А ще- обстрілюйте ворожу колону. В мене є тільки дитяча рогатка.
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27.02.2022 23:10 Відповісти
Я за раздачу людям оружия и тогда каждый сможет защитить свою семью и свою крепость и соседку к примеру, тем самым развяжет руки ВСУ, последние смогут без препятствий мочить орков, так как орки уже не смогут прикрываться детьми и женщинами но, зе **** не даёт оружие !
я ходил военкомат Краматорска пешком 10км, автобусы не ходят и знаете что, меня послали !, мол иди на контракт, я говорю хочу в ТРО мне контракт не НУЖЁН а они ну это тоже контракт и только так, короче обзвонил правосеков с передка, на горячую линию звонил толку ноль. правосеки сказали придумаем что-то но уже второй день сижу жду, тишина !
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27.02.2022 23:16 Відповісти
Гайкою,якщо влучиш,можна око вибити
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27.02.2022 23:17 Відповісти
Коктейль"бандерівське смузі"-дуже ефективно. Вчора жіночка так знічтожила танк.
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27.02.2022 23:38 Відповісти
Мені також не зрозуміло. Я вже і сам думав про це, бо живу у дупі Києва (не Троєщіна!). І автомат був би до речі, бо валеріана вже закінчується, а зброя як заспокійлеве у всіх сенсах. У Києві комендантська година. Виходить з дому взагалі не можна. А то ще дрг переплутають.
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28.02.2022 00:24 Відповісти
Щоб лани широкополі і Дніпро , та кручі

стали вам могилою москалі їбучі !

Слава Україні !
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27.02.2022 23:06 Відповісти
Если бы сейчас профессиональный предатель лукашенко ударил бы в спину кацапской армии, белорусы и весь мир ему бы возможно умереть своей смертью от старости.
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27.02.2022 23:06 Відповісти
23 февраля день советской армии 24 февраля день день позора расийской армии
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27.02.2022 23:08 Відповісти
так 23 лютого також день позору)))не червона армія тевтонів перемогла, а якраз навпаки - після цього і Брестський мир
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27.02.2022 23:17 Відповісти
Сла́ва Украї́ні! до утра ***** не будет , его как он и мечтал замочат в сортире ,потери армии ,крыма ,донецка, ,обосраться перед всем миром получие страной Репара́ции за войну ,развал страны ему не простят----- сами удавят!!
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27.02.2022 23:09 Відповісти
в містах потрібно посадити наших снайперів на дахах. і військових з джавелінами. якщо буде рухатися ворожа техніка по місту - вони будуть знищувати.
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27.02.2022 23:09 Відповісти
Про ЯДЕРНІ можливості Росії

Важливо! Поширюйте та не дозволяйте людям панікувати!

Я бачу люди злякалися російських сосил (так, вони саме так називають свою ядерну дубинку). Давайте я поясню, чому це не несе прямої загрози для України.

Стратегічна ядерна зброя, яку і привів у особливий режим путін, складається з міжконтинентальних балістичних ракет, балістичних ракет підводних човнів, і стратегічної авіації.

Балістичні ракети мають не лише максимальну, а й мінімальну дальність. Міжконтинентальні балістичні ракети, які стоять на озброєнні в РФ, мають дальність близько 10000 км. Протяжність території Росії складає близько 8000 км. Тому такі ракети по території України можуть бути запущені хіба що з Камчатки і по неоптимальній траєкторії.

Балістичні ракети підводних човнів мають меншу дальність, проте кваліфікація команд надзвичайно низька (на навчаннях пуски проводять представники виробника). До того ж, пересування усіх підводних човнів відстежується.

Єдиний компонент ядерної тріади, які реально можуть застосовуватися по Україні, це - дальня авіація. Це великі добре видимі на радарі літаки з крилатими ракетами, які значно старші за "калібри", які ми вже вміємо перехоплювати. Крім того, Україна має на озброєнні зенітно-ракетний комплекс великої дальності С-200, який може збивати такі літаки над Москвою.

Натискання на кнопку Верховним ****** зовсім не означає, що ракети одразу полетять. Натискання кнопки дає наказ про застосування ядерної зброї командувачам відповідних військ (РВСН, підводний флот, дальня авіація). Ті, в свою чергу передають цей наказ далі по ланцюгу командування, і на кожній його ланці виконання наказу може бути скасоване.

В історії Холодної війни були непоодинокі випадки коли команда на пуск або помилково видавалася, або мала бути видана за статутом. Жодного фактичного пуску при цьому не відбулося, оскільки основний принцип ядерного стримання - гарантоване взаємне знищення. Тобто ти вб'єш свого супротивника, але і сам загинеш.

Набагато більш ймовірно, що ця стратегічна ядерна зброя буде націлена на США (не забувайте, що в голові Путіна він тут з США воює). І він це чітко артикулював, пов'язавши своє рішення саме з "войовничою риторикою Заходу".

І тут знову згадуємо про принцип гарантованого взаємного знищення. Ядерна атака проти США викличе зустрічний удар по території Росії та КНР (бо вони близько, а другої можливості вже не буде). І тут у гру вступає товарищ Сі, який такіє варіанти **** в нос і в рота, і, напевне, знайде спосіб нейтралізувати *****. Якщо його, звісно, не випередить хтось з ******** приспішників, якіим нахєр не всралось гинути через зірваний дах старого маразматика.

До того ж, приведення сосил у бойову готовність вимагає певного часу, адже треба фізично доставити боєголовки, встановити їх на ракети, кожну розблокувати, навести на цілі і т.д. і т.п. Так що плешивий фюрер по суті лише запустив зворотній відлік до власної загибелі.

Aleksei Parnowski, Демократична сокира.
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27.02.2022 23:13 Відповісти
все так. але як бути з тактичними а не стратегічними. так вони менші але не менш небезпечні.
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27.02.2022 23:25 Відповісти
Дякую за детальну відповідь
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27.02.2022 23:25 Відповісти
Мы на своей земле, нам деваться некуда, фашист нами править не будет, даже если применит ядерное оружие, всё не погибнут, но возмездия ему затем не избежать.
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27.02.2022 23:34 Відповісти
Плакати малоеіективні. А вот спаленв колони і розібошені танки із засмаженими жмурами на дорозі - це так. Тому моя пропозиція - жмурів і розібошену техніку вздовж колон слідування окупантів. Жеби виділи і розуміли ,що і вони скоро стануть експонатами. Так колись правила др водіів стимулювали слухатись - ставили розібошені тачки на постаменти. Діяло
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27.02.2022 23:16 Відповісти
смерть ворогам!
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27.02.2022 23:22 Відповісти
Корисні поради
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27.02.2022 23:24 Відповісти
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27.02.2022 23:24 Відповісти
Детские какие то предложения. Плакаты, блокировка грузовым транспортом тяжелой бронетехники врага... Может еще бежать за колоной и говорить как им не стыдно? Не проще высыпать посреди дороги камаз бетонных блоков а потом остановившуюся колону расхерачить 120 минометами?
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27.02.2022 23:25 Відповісти
Сдавать их координаты ВСУ и затем сдавать тех кто разбежался после разгрома с порванной жопой, они же кровавые подлые фашисты без совести и чести. А своих солдат лилеять, кормить и поддерживать.
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27.02.2022 23:39 Відповісти
лучше скажите где можно получить автомат

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27.02.2022 23:30 Відповісти
Вася,в твоем мухосранске скоро откроется," детский мир" или чето-то таво,там и получишь🤣
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28.02.2022 06:02 Відповісти
Ніякіх полоненних незалежно від віку
Це не війскові і це не люди - це орки
Як це не сумно - це правда
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27.02.2022 23:40 Відповісти
Подвозить боеприпасы, и довольствие ЗСУ, помогать средствами передвижения, помогать в организации отдыха военнослужащих и раненым. А там можно и окопы порыть и рельсы разобрать или ежи сварить и блоки поставить. Крепкий тыл солдата залог Победы.
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27.02.2022 23:55 Відповісти
GeneralSVR(reserv)
Дорогие подписчики и гости канала! Сегодня, 27. 02. 2022 г., в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину - безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ 5658 человек. Данные на 6:00 по московскому времени.

А теперь ВНИМАНИЕ! Для того, чтобы не деморализовать российские и белорусские войска огромным количеством раненых, Путин утвердил решение оказывать помощь в основном тяжело раненым офицерам. Мы знаем, что следуя этому решению большей части тяжело раненых просто не оказывают помощь, давая возможность умереть или попросту ликвидируют.

ПОТЕРИ ЗАНИЖЕНЫ.
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28.02.2022 00:25 Відповісти
Взяв до уваги,дуже слушні поради.Це не жарт.
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28.02.2022 05:58 Відповісти
 
 