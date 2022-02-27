З'явилась можливість допомогти співробітникам Служби порятунку, перерахувавши кошти на їхні рахунки, - ДСНС
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Державна служба з надзвичайних ситуацій оприлюднила рахунки, за якими можна перерахувати кошти та допомогти рятувальникам.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
"У зв'язку з російською агресією зросла кількість залучення підрозділів ДСНС України на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій. Відповідно, зросли потреби рятувальників в обладнанні, спорядженні та технічному забезпеченні. З'явилась можливість допомогти співробітникам Служби порятунку, перерахувавши кошти на їхні рахунки", - йдеться у повідомленні.
Рахунки для надання допомоги територіальним органам ДСНС України:
Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області
76018, м. Івано-Франківськ, вул. Франка, 6
Код ЄДРПОУ: 38555228
Р/р UA 448201720313201002301085706 в ДКСУ (м.Київ)
МФО 820172
Головне управління ДСНС України у Чернівецькій області
58018, м. Чернівці, вул. Комарова, 1А
Код ЄДРПОУ: 38595868
Р/р UA 238201720313201002301085696 в ДКСУ (м.Київ)
МФО 820172
Головне управління ДСНС України у Волинській області
43020, м. Луцьк, вул. Електроапаратна, 6
Код ЄДРПОУ: 38592652
Р/р UA 288201720313281001301085714
в ДКСУ (м.Київ)
МФО 820172
Головне управління ДСНС України у Вінницькій області
21021, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 11
Код ЄДРПОУ: 38635397
Р/р UA 568201720313281002301085661 в ДКСУ (м.Київ)
МФО 820172
Головне управління ДСНС України у Львівській області
79008, м. Львів, віл. Підвальна, 6
Код ЄДРПОУ: 38627339
Р/р UA 518201720313261001301085718 в ДКСУ (м.Київ)
МФО 820172
Головне управління ДСНС України у Закарпатській області
88006, м. Ужгород, вул. Болгарська, 2
Код ЄДРПОУ: 38629032
Р/р UA 078201720313261001301085734 в ДКСУ (м.Київ)
МФО 820172
25020100 КПКВ 1006280 Для надання допомоги підрозділам ДСНС
"Лише спільними зусиллями ми переможемо ворога!", - зазначили в ДСНС.
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