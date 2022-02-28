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Українці вщент знищили віковий міф про велич Росії, - звернення Кравчука, Кучми та Ющенка

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українці вщент знищили віковий міф про велич Росії, - звернення Кравчука, Кучми та Ющенка

Леонід Кравчук, Леонід Кучма та Віктор Ющенко звернулися до всіх українців світу зі словами підтримки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомляє прессекретарка Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

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"Український народе, звертаємось до всіх українців світу. Тих, хто від самого початку збройної агресії Росії зі зброєю в руках б’ється за кожне наше місто, кожне село, кожну вулицю, кожен будинок. Тих, хто своєю відвагою та любов’ю до України згуртував весь світ навколо нашої держави. Тих, хто збирає допомогу для армії. Тих, хто голіруч зупиняє російські танки та змушує окупантів здаватися в полон. За ці дні, сповнені героїзму та болю, ви вщент знищили віковий міф про так звану велич Росії. Усі разом ми переможемо. Ми вистоїмо", - зазначили президенти, додавши, що Росія заплатить за свої злочини.
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Топ коментарі
+42
Кучма міг би здати хатинку в Лондоні і перевести пару лямів ЗСУ.
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27.02.2022 23:10
+37
от жеж ви сссуки.... розграбували, порізали, знищували армію і економіку, а тепер ******* тут! ЗРАДНИКИ!
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27.02.2022 23:12
+29
а що каже на це якунович ?
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27.02.2022 23:11
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Сраные президенты.(Бывалые)Е) Если бы вы работали во благо Украинской нацыи И сейчас вообще бы не стоял вопрос о каких то мифах о величи московии.
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28.02.2022 00:05 Відповісти
Рускі підари , ідіть на х
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28.02.2022 00:10 Відповісти
Двох перших вже давно потрібно за державну зраду за яйця підвісити третій просто заслуговує пару пиз лів
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28.02.2022 00:38 Відповісти
Украина да...а вот эти Кравчук,Кучма и Ющенко-ПОЗОР..Эти люди каждый по-своему убил украинскую армию,усилил коррупцию и отодвигал всё дальше страну от ценностей закона.Эти люди должны быть поставлены у "столба позора"
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28.02.2022 03:38 Відповісти
так а шо они сидели 4 суток.
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28.02.2022 07:08 Відповісти
Кучма здав ядерну зброю,здав крилаті ракети,яких тільки в Полтаві було кілька сотень з далекобійністю до 2 500 км.
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10.03.2022 22:47 Відповісти
А всього 550 штук, останні вивезли за янучари.
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10.05.2022 23:02 Відповісти
І зараз, трохи підлампіченими, ними по нам ***...п'ять.
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10.05.2022 23:04 Відповісти
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