Українці вщент знищили віковий міф про велич Росії, - звернення Кравчука, Кучми та Ющенка

Леонід Кравчук, Леонід Кучма та Віктор Ющенко звернулися до всіх українців світу зі словами підтримки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомляє прессекретарка Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

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"Український народе, звертаємось до всіх українців світу. Тих, хто від самого початку збройної агресії Росії зі зброєю в руках б’ється за кожне наше місто, кожне село, кожну вулицю, кожен будинок. Тих, хто своєю відвагою та любов’ю до України згуртував весь світ навколо нашої держави. Тих, хто збирає допомогу для армії. Тих, хто голіруч зупиняє російські танки та змушує окупантів здаватися в полон. За ці дні, сповнені героїзму та болю, ви вщент знищили віковий міф про так звану велич Росії. Усі разом ми переможемо. Ми вистоїмо", - зазначили президенти, додавши, що Росія заплатить за свої злочини.