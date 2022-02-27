За добу штурмова авіація ЗСУ нанесла удари по 6 колонах військової техніки окупантів
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За поточну добу бомбардувальна та штурмова авіація ЗСУ нанесла ракетно-бомбові удари по шести колонах військової техніки російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Командування Повітряних Сил ЗС України.
"Штурмовики Су-25 у складі пар та ланок атакували і знищували колони ворожої техніки на Херсонщині та Чернігівщині.
Бойову роботу штурмовиків по наземних цілях продовжила бомбардувальна авіація. Су-24М знищували колони ворожої техніки на Київщині, Житомирщині, Чернігівщині та Запоріжжі.
Підрозділами зенітних ракетних військ збито ворожі вертоліт Ка-52 та безпілотник Орлан-10.
У черговий раз блискуче відпрацював екіпаж безпілотного авіаційного комплексу "Bayraktar TB2", який завдав удару по колоні ЗРК "Бук-М1" коригованою авіаційною бомбою", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що героїчно тримає оборону авіаційний гарнізон у Василькові, витримуючи масовані обстріли та атаки ворога.
Будь ласка, зачекайте...
NEXTA@nexta_tv · 2h⚡️The moment of the strike on the airport in #**********
http://argumentua.com/novini/zhitel-buch-pokazav-shcho-stalo-z-kolonoyu-ros-yan-z-simvolom-v-yaka-rukhalas-do-ki-va
http://argumentua.com/novini/zhitel-buch-pokazav-shcho-stalo-z-kolonoyu-ros-yan-z-simvolom-v-yaka-rukhalas-do-ki-va
"Українські кібер війська взламали Кремль і витягнули базу контактів російських посадовців. Там телефони і емейли. Дзвоніть і пишіть цим покидькам все, що про них думаєте.
Контактів дуже багато, тому зробили бот для зручності вибору кому ви можете сказати свої почуття і думки. І не соромтесь у висловах".
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ЕС может принять решение об отключении беларусских банков от SWIFT уже завтра. https://t.me/charter97_org/63913
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Українці! Виженемо погань з України...ну...виженемо..ви зрозуміли)) І відновимо нашу Неньку. Залікуємо рани. Все буде Україна!!!
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ДП «ДержККБ «Луч» передало десятки ПТРК «Скіф» та «Корсар» для ЗСУ. Раніше їх готували на експорт.
@Yar_Bondarenko
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6 хв
ТЕРМІНОВО!
Всі, у кого є знайомі біля БОРОДЯНКИ.
Там ворожий БУК, треба його знайти і передати дані про місцезнаходження до наших ЗСУ.
Передайте далі, розповсюдьте якомога швидше.
Уточнення між Бучею і Ірпінем.