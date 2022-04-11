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Словаччина наполягає на створенні нової процедури членства в ЄС для України, - прем'єр Геґер

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Словаччина наполягає на створенні нової процедури членства в ЄС для України, - прем'єр Геґер

Словаччина пропонує ЄС створити нову спеціальну процедуру для приєднання України до Європейського союзу, щоб у майбутньому допомогти Україні стати на ноги і відновитися після війни.

Про це в інтерв’ю Politico заявив прем'єр-міністр Словаччини Едуард Геґер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейська правда".

Лідер Словаччини висловив жаль із приводу бомбардувань Росією цивільних в Україні та наполягав на створенні нової процедури членства в ЄС для Києва.

Президент України Володимир Зеленський у минулі вихідні виступив з публічним зверненням з приводу вступу України до ЄС, заявивши, що зараз вирішальний момент для ухвалення рішення про це. Словаччина, яка межує з Україною, виступає за те, щоб заклик Києва у Євросоюзі сприйняли серйозно.

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"У четвер вранці ми прокинулися в новому світі", - сказав Геґер. Він пояснив, що у зв’язку з війною Європі зараз необхідно подати Києву сигнал.

"Вони борються за себе, вони борються за нас - вони борються за свободу. Ми повинні розуміти, що вони захищають нашу систему, наші цінності, і ми маємо бути разом із ними. Тому немає часу вагатися з цього приводу", - сказав Геґер.

Прем'єр-міністр Словаччини пропонує, щоб для України створили абсолютно новий підхід інтеграції в ЄС - "цілком новий шлях" для держави, яка пройшла через війну і "хоче стати частиною Європи".

Геґер вважає, що цей підхід повинен містити також допомогу у відновленні України.

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"Ми маємо допомогти їм стати на ноги, і ми маємо придумати нові інструменти", - сказав він, висуваючи ідею створення фонду відновлення України.

Геґер підкреслив, що Росія націлилася на українську інфраструктуру під час вторгнення, тому "потрібно буде вкрай багато інвестицій, щоб привести країну в ту форму, в якій вони були тиждень тому".

Геґер додав, що очікує на "спрагу реформ в Україні як ніколи раніше".

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+19
Нацгвардия и полиция получили приказ стрелять на месте тех кто занимается мародерством - мэр Житомира.
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27.02.2022 23:43
+18
⚡️Центробанк в РФ ограничат в торговле золотом: "Мы парализуем Центробанк, они не смогут его разблокировать." - Урсула фон дер Ляйен.
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27.02.2022 23:44
+15
БРАВО СЛОВАКИЯ !!!!
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27.02.2022 23:50
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Нацгвардия и полиция получили приказ стрелять на месте тех кто занимается мародерством - мэр Житомира.
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27.02.2022 23:43 Відповісти
⚡️Центробанк в РФ ограничат в торговле золотом: "Мы парализуем Центробанк, они не смогут его разблокировать." - Урсула фон дер Ляйен.
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27.02.2022 23:44 Відповісти
⚡️Российские войска нанесли ракетные удары по Николаевскому международному аэропорту - глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким.

Снаряды попали в взлетную полосу и перрон.
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27.02.2022 23:45 Відповісти
друзі подивіться це відео ,до сліз Дякую тобі Боже що я Українець
https://twitter.com/i/status/1498021412531019784
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27.02.2022 23:45 Відповісти
Це буде нова Україна.
Без мишебратья і какаяразніца.
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27.02.2022 23:46 Відповісти
І ніяких руських язиків просто заборонено.Вчимо англійську,польську литовський ....
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28.02.2022 00:03 Відповісти
"руських" ??? Від слова Русь ? В Русі кацапів не було !!! Якщо язик то рускій. Наступного разу - спам !!!
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28.02.2022 00:19 Відповісти
Взагалі - то не руський і не рускій, а російский, чи вірнійше - російська мова.
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28.02.2022 00:36 Відповісти
Це так, але він пише про язика , тоді рускій язик ... Насправді важко назвати російську мовою ...
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28.02.2022 00:47 Відповісти
Ні вякому разі, неробить нациську Україну, треба щоб всі нації і мови були не заборонені, але державна одна українська! Багатонаціональна україна, я її бачу так в майбутньому. Я ром і нехотів би щоб мій народ страждав від націоналістів.
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28.02.2022 07:38 Відповісти
правильно писали, треба битись так, щоб нато до нас просилось
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27.02.2022 23:47 Відповісти
Настає доба нової України.
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27.02.2022 23:48 Відповісти
******! нам за членство в ЕС еще и приходится воевать! другие страны просто так вступали, еще и носом крутили.

а у нас ******** сосед, который не хочет нас туда пустить.
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27.02.2022 23:48 Відповісти
Хорватії теж довелося воювати.
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27.02.2022 23:59 Відповісти
ты идиот или провокатор
мы воюем не за ЕС - а за свою УКРАИНСКУЮ ЗЕМЛЮ за СВОЮ СВОБОДУ за НАНШИХ ДЕТЕЙ !
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28.02.2022 00:11 Відповісти
за 4 дня мы забыли такие слова: ДБР, ОАСК, Печерський суд . Сколько ДБРовцев или судей защищает страну с оружием, хоть один есть? . После войны каждый из них должен пройти через Комісію доброчесності в составе ЗСУ, ТРО и волонтеров
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27.02.2022 23:49 Відповісти
боюсь при этой власти ничего не будет - мне эта зеленская шобла противна
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28.02.2022 00:19 Відповісти
Ты не имеешь право после такого говорить на Зе
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28.02.2022 07:55 Відповісти
БРАВО СЛОВАКИЯ !!!!
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27.02.2022 23:50 Відповісти
Для всех кто не в курсе - словацкий язык наиболее родственен украинскому

и культура - тоже
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27.02.2022 23:53 Відповісти
нет польский более понятный
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28.02.2022 00:12 Відповісти
Вы со мной не спорьте Зря я чтоли 2 года учила словацкий и сравнивала глаголы ?

словацкий- чистый украинский
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28.02.2022 00:13 Відповісти
я смотрю часто словацкие и польские каналы польша более понятная - но не исключаю что если бы пожить в словакии то будет наоборот
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28.02.2022 00:18 Відповісти
Я не вчив ні словацьку, ні чешську, але читав і перекладав спеціальну літературу без словника. З польською складніше - там словник доводилося залучати. Можливо галичани, що довго жили під польським впливом і, фактично, були українсько-польськими білінгвами, думають інакше.
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28.02.2022 07:09 Відповісти
як людина, яка фактично володіє словацькою мовою і розуміюся на польскій маю вам заперечити словацька до українсько знаааачно ближче
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28.02.2022 00:41 Відповісти
а чешская? а хорватская или сербская?
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28.02.2022 00:42 Відповісти
мне лучше всего понятен словацкий. польский тоже понятен, но теряюсь в их специфическом произношении. со словацким таких проблем нет. чешский для меня еще чуть дальше для понимания
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28.02.2022 01:01 Відповісти
а я думал чешский и словацкий одитнаковы
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28.02.2022 01:06 Відповісти
Як таке може бути - ти "Елена* та "думаВ"?
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28.02.2022 02:48 Відповісти
Спалився!
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28.02.2022 07:13 Відповісти
Спасибо украинскому посольству в Словакии - они работают без отдыха в интересах Украина
посол Мушка выступал в парламенте Словакии и четко описал обстановку
организованы волонтеры
Словаки развернули палатки с бесплатными продуктами и предметами первой необходимости на границе для беженцев
на границу регулярно ездит премьер Словакии
А БЫЛ ЛИ ШМЫГАЛЬ НА ГРАНИЦАХ , где миллионы беженцев ( стариков, детей и женщин)????
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27.02.2022 23:57 Відповісти
Dзагалі наші дипломати добре працюють і провели велику роботу, особливо ту, що пов'язана з відключенням мордору від Swift
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28.02.2022 00:14 Відповісти
Конечно не был. До границы ему пришлось бы ехать трое суток. Самолеты не летают. У него и ьак в Киеве дел по горло. Война...
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28.02.2022 01:00 Відповісти
Він постарається сказати війні - почекай, щоб з"їздити на кордон подивитись
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28.02.2022 01:43 Відповісти
У Шмигаля зараз і без того справ до путіна й усіх його родичів. Не порівнюйте.
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28.02.2022 07:16 Відповісти
Для України наступає нова ера в житті! З чим усіх і поздоровляю!
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28.02.2022 00:11 Відповісти
как и ни странно все благодаря конченному ***** - жаль только слезы наших детей когда они сидят в убежищах - это не стоит никаких денег
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28.02.2022 00:16 Відповісти
Монстра хтось мусить знищити. Їхні життя не були даремними. Весь світ зараз захоплюється Україною. І вона буде процвітаючою! І всіх полеглих будуть пам'ятати вічно. І будуть ними гордитись.
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28.02.2022 00:50 Відповісти
жаль что этот хтось только Украина
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28.02.2022 00:52 Відповісти
На жаль зараз вже нічого не можна змінити. Це тепер ми можемо побачити помилки які робили наші предки та і ми самі.
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28.02.2022 01:25 Відповісти
УКРАИНЕ НЕ НАДО ПРОСИТЬ ДЕНЕГ ОТ ЕС НА ВОСТАНОВЛЕНИЕ .УКРАИНА ДОЛЖНА ТРЕБОВАТЬ ЧТОБЫ ЗАБЛОКИРОВАННЫЙ ТРИЛЛИОН ШЕЛ НА ВОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ,ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ УКРАИНЫ ЗА УНИЧТОЖЕННОЕ ИМУЩУСТВО,ВЫПЛАТЫ ЗА ПОГИБШИХ РОДСТВЕННИКОВ,А ТАКЖЕ ЗА ФИЗИЧЕСКИЕ ТРАВМЫ ГРАЖДАНСКОМУ НАСЕЛЕНИЮ И ВОИНАМ ЗСУ.
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28.02.2022 00:27 Відповісти
Это и так всё будет оплочено репарациями.
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28.02.2022 00:30 Відповісти
для того еще надо выиграть войну, а не договоритьсяпосередине
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28.02.2022 00:36 Відповісти
да - но переговоры это не победа и не поражения ту все на много сложнее
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28.02.2022 00:40 Відповісти
так сказали что так и будет ЕВРОПЕЙЦЫ и АМЕРИКАНЦЫ молодцы
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28.02.2022 00:38 Відповісти
Урсула - не Меркель, что вечно препятствовала вступлению Украины в ЕС и НАТО.
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28.02.2022 02:52 Відповісти
 
 